Các bạn gái da nhờn thường gặp vấn đề kèm theo là lỗ chân lông to do sự tăng cường tiết dầu và bã nhờn, nhất là với khí hậu nhiệt đới gió ẩm của Việt Nam. Nó là nguyên nhân phổ biến gây ra mụn, khó khăn trong sinh hoạt và giao tiếp hàng ngày của nhiều bạn nhưng các bạn lại không thể làm lỗ chân lông biến mất cũng như điều khiển được sự tiết dầu của da mặt ngay lập tức được. Hãy áp dụng cách chăm sóc da mặt nhờn lỗ chân lông to được giới thiệu dưới đây để có thể cải thiện tình hình, không để lỗ chân lông to cùng làn da nhờn dầu làm bạn tự ti trong thêm phút giây nào nữa nhé.

Cách chăm sóc da mặt nhờn lỗ chân lông to với giữ sạch sẽ cho da

Rửa mặt thường xuyên sẽ là giải pháp tạm thời cho vấn đề này. Nó sẽ ngăn chặn việc các lỗ chân lông phải mở to thêm để giữ và giải thoát dầu, bã nhờn tích tụ trên mặt. Khi rửa thì tránh cọ xát, chà quá mạnh sẽ gây kích ứng da.