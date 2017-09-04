Rửa mặt thường xuyên sẽ là giải pháp tạm thời cho vấn đề này. Nó sẽ ngăn chặn việc các lỗ chân lông phải mở to thêm để giữ và giải thoát dầu, bã nhờn tích tụ trên mặt. Khi rửa thì tránh cọ xát, chà quá mạnh sẽ gây kích ứng da.

Các bạn gái da nhờn thường gặp vấn đề kèm theo là lỗ chân lông to do sự tăng cường tiết dầu và bã nhờn, nhất là với khí hậu nhiệt đới gió ẩm của Việt Nam. Nó là nguyên nhân phổ biến gây ra mụn, khó khăn trong sinh hoạt và giao tiếp hàng ngày của nhiều bạn nhưng các bạn lại không thể làm lỗ chân lông biến mất cũng như điều khiển được sự tiết dầu của da mặt ngay lập tức được. Hãy áp dụng cách chăm sóc da mặt nhờn lỗ chân lông to được giới thiệu dưới đây để có thể cải thiện tình hình, không để lỗ chân lông to cùng làn da nhờn dầu làm bạn tự ti trong thêm phút giây nào nữa nhé.

Tiến hành tẩy da chết 2-3 lần/tuần cũng là một biện pháp làm sạch đáng lưu tâm, tất nhiên, nó cũng sẽ chỉ là giải pháp tạm thời, các bạn sẽ có lỗ chân lông to tự nhiên khi mà sinh ra bạn đã là da dầu hay da hỗn hợp rồi.

Chú ý sử dụng toner hàng ngày, ít nhất 2 lần/ngày để làm sạch thêm cho da mặt cũng như cân bằng da, kiểm soát nhờn trên da, se khít lỗ chân lông hiệu quả đấy nhé.

Chọn sản phẩm thông minh với cách chăm sóc da mặt nhờn lỗ chân lông to

Bỏ chút công để ý các sản phẩm chăm sóc da của bạn, thành phần kẽm và magiê sẽ giúp khôi phục sự cân bằng, giảm tiết dầu trên da, lỗ chân lông cũng sẽ được thu nhỏ dần theo thời gian. Sản phẩm có chứa axit salicylic cũng được khuyến khích sử dụng, giúp da được săn chắc và thoáng lỗ chân lông, tẩy da chết nhẹ nhàng cho bạn, các sản phẩm dẫn xuất vitamin A có chứa retinol hay retinoid cũng làm sạch và thu hẹp lỗ chân lông của bạn đáng kể.

Ngoài ra, hãy chọn những sản phẩm chăm sóc da không có dầu (oil-free) để tránh gây bí lỗ chân lông, kích ứng da.

Chống nắng là cách chăm sóc da mặt nhờn lỗ chân lông to hiệu quả

Việc da mặt tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều khiến da bị khô, càng tiết nhiều dầu nhờn và lỗ chân lông cũng sẽ to dần. Do đó, đừng quên dưỡng ẩm, bôi kem chống nắng đầy đủ, hạn chế diện tích tiếp xúc của da với nắng mặt trời bằng việc đội mũ rộng vành, mặc quần áo chống nắng che kín mít, không đi ra ngoài nắng từ lúc 10h sáng đến 2h chiều là những biện pháp cần thiết của cách chăm sóc da mặt nhờn lỗ chân lông to.

Mặt nạ đất sét dưỡng da, bí quyết chăm sóc da mặt nhờn lỗ chân lông to

Dùng mặt nạ đất sét đắp mặt dưỡng da từ 1-2 lần/tuần có tác dụng thấm hút bớt dầu thừa trên da cũng như giúp se khít lỗ chân lông nhanh chóng.

Cũng đừng quên dùng giấy thấm dầu để đắp lên bất cứ vùng nào của khuôn mặt để hạn chế lượng dầu tiết da cấp tốc. Giấy thấm dầu có thể mua đơn giản tại các cửa hàng mỹ phẩm cũng như tiệm thuốc nên không khó để các bạn tự trang bị một gói sử dụng bất cứ khi nào cần thiết bên mình.

Cách chăm sóc da mặt nhờn lỗ chân lông to với chế độ ăn uống hợp lý

Da mặt nhờn là do da bị mất nước, bị khô nên theo chế độ tự nhiên sẽ tự động tiết dầu để giữ ẩm cho da. Để điều chỉnh lượng dầu tiết trên da về lâu về dài và hiệu quả nhất các bạn phải uống đầy đủ nước, khi da đủ nước, tình trạng tiết dầu sẽ được cải thiện tích cực, tình trạng lỗ chân lông to sẽ được thu nhỏ lại dần dần.

Bên cạnh đó, chế độ ăn có nhiều thực phẩm không lành mạnh, nhiều chất béo có thể làm da bạn càng tăng cường tiết dầu làm lỗ chân lông to, có thể bị tắc và gây mụn viêm. Do đó, thay vì ăn bánh quy, kẹo, khoai tây chiên,…. Hãy ăn các thực phẩm tự nhiên, ít chất béo như trái cây và hoa quả bổ sung dưỡng chất nuôi dưỡng da khoẻ mạnh và cấp nước cho da nhanh chóng.

Muốn chăm sóc da mặt nhờn lỗ chân lông to hiệu quả phải tẩy trang cẩn thận

Không bao giờ các bạn được đi ngủ khi mà không rửa mặt, không tẩy hết các lớp trang điểm trên da, nếu để chúng lại trên da, nhất là với da dầu, bí da, lỗ chân lông mở rộng, lượng dầu tiết càng nhiều sẽ chỉ là vấn đề thời gian.