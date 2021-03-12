Bí quyết tắm trắng bằng lá tía tô đơn giản và hiệu quả ngay tại nhà

Trong dân gian, lá tía tô được biết đến là nguyên liệu được sử dụng để chữa các bệnh về da và hỗ trợ làm trắng da khá hiệu quả. Lá tía tô được các chuyên gia nghiên cứu và cho rằng chúng có chứa nhiều dưỡng chất tốt cho da như vitamin A, C, giàu hàm lượng Ca, Fe, P… Tắm trắng bằng lá tía tô từ lâu đã được nhiều chị em áp dụng vì hiệu quả dưỡng trắng da, se khít lỗ chân lông, trị mụn chỉ trong thời gian ngắn. Dưới đây là một số bí quyết tắm trắng bằng lá tía tô đơn giản và hiệu quả mà bạn không nên bỏ qua.

Lá tía tô rửa thật sạch rồi cho vào nồi đun. Tiếp đó cho thêm khoảng một thìa muối biển, vặn lửa nhỏ rồi tiếp tục đun sôi khoảng 10 phút.

Bắc nồi nước xuống đợi nước còn ấm ấm thì vắt nước chanh vào. Ngâm và massage cơ thể nhẹ nhàng trong hỗn hợp nước khoảng 20 phút rồi tắm lại bằng nước sạch, lau khô cơ thể.

Tắm trắng bằng lá tía tô và chanh - Ảnh minh họa: Internet

Tắm trắng bằng lá tía tô và ngải cứu

Nguyên liệu chuẩn bị

1 bó lá tía tô

1 bó rau ngải cứu

1 quả chanh tươi

Cách thực hiện

Ngải cứu và lá tía tô rửa thật sạch rồi cho vào nồi nước đun sôi. Sau khi nước sôi thì vặn lửa nhỏ rồi tiếp tục đun thêm khoảng 5 phút để các vitamin và dưỡng chất tiết ra nước tắm. Đợi nước tắm nguội dần rồi vắt 1 quả chanh vào.

Tắm sạch cơ thể trước bằng nước ấm rồi lấy lá ngải cứu và tía tô đã đun chà nhẹ nhàng lên cơ thể để tẩy các chất nhờn, chất bẩn và lớp da chết trên da. Sau đó tắm lại bằng nước ấm.

Ngâm mình và massage thư giãn cơ thể trong hỗn hợp nước đã đun khoảng 15 phút. Cuối cùng tắm sạch bằng nước ấm là xong quy trình tắm trắng. Thực hiện thường xuyên sẽ thấy được hiệu quả.

Tắm trắng bằng lá tía tô và ngải cứu - Ảnh minh họa: Internet

Tắm trắng bằng lá tía tô tươi

Nguyên liệu chuẩn bị

1 bó lá tía tô

1 chiếc nồi

Cách thực hiện

Lá tía tô rửa thật sạch rồi cho vào nồi đun sôi. Vặn nhỏ lửa đun khoảng 10 phút để các chất dinh dưỡng có trong lá tiết ra. Pha một lượng nước sạch vừa đủ vào nước lá tía tô vừa đun để tắm.

Tắm trắng bằng lá tía tô tươi - Ảnh minh họa: Internet

Ngâm và massage thư giãn cơ thể trong nước lá tía tô khoảng 15 phút. Massage cơ thể nhẹ nhàng khi tắm sẽ giúp lỗ chân lông thông thoáng, các dưỡng chất dễ dàng thấm sâu vào bên trong, giúp da sạch và trắng sáng. Cuối cùng sử dụng khăn mềm lau khô cơ thể.

Uống trà tía tô

Ngoài tắm trắng bằng lá tía tô thì bạn cũng có thể hỗ trợ làm trắng da bằng cách uống trà tía tô. Trà tía tô rất phù hợp đối với những bạn có làn da khô, giúp dưỡng ẩm và điều trị thâm nám rất hiệu quả.

Cách làm khá đơn giản, bạn chỉ cần phơi khô lá tía tô rồi lấy một chút lá khô cho vào ấm để sắc lấy nước uống. Bạn nên uống trà tía tô mỗi ngày để mang lại hiệu quả nhanh chóng.

Ngoài tắm trắng bằng lá tía tô thì bạn cũng có thể hỗ trợ làm trắng da bằng cách uống trà tía tô - Ảnh minh họa: Internet

Xông hơi bằng lá tía tô

Xông hơi bằng lá tía tô cũng là phương pháp giúp da trắng hồng, mịn màng tự nhiên. Đây là cách làm đẹp vô cùng đơn giản, bạn nên thực hiện thường xuyên khoảng từ 3-4 lần/tuần.

Rửa sạch lá tía tô rồi cho vào nồi đun sôi, để lửa nhỏ đun khoảng 10 phút. Bắc nồi nước xuống, dùng tấm khăn trùm kín đầu và để mặt gần nồi để hơi ấm từ nồi nước lá lan tỏa. Đảm bảo sau khi xông hơi bạn sẽ cảm thấy dễ chịu, thoải mái và khoan khoái vô cùng.

Xông hơi bằng lá tía tô là phương pháp giúp da trắng hồng, mịn màng tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi tắm trắng bằng lá tía tô

Tắm trắng bằng lá tía tô là phương pháp sử dụng nguyên liệu tự nhiên nên không thể cho hiệu quả ngay tức thì. Chính vì vậy mà bạn cần kiên trì thực hiện từ 2 – 3 lần/tuần.

Trước khi tắm trắng thì bạn nên làm sạch cơ thể, điều này sẽ giúp lỗ chân lông được thông thoáng đồng thời tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất của da. Bạn nên kiểm tra trước xem cơ thể bạn có dị ứng với lá tía tô hay không để đảm bảo an toàn. Có thể thoa thử một chút nước lá tía tô lên da tay và đợi khoảng 15 phút để xem kết quả.

Bạn cần kiên trì thực hiện tắm lá tía tô từ 2 – 3 lần/tuần mới thấy được hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn nên lưu ý là không sử dụng nước tía tô để quá 5 giờ. Bởi nước lá tía tô để quá lâu sẽ bị mất chất, vi khuẩn xâm nhập gây ảnh hưởng đến da.

Nên tắm lá tía tô kết hợp với sử dụng kem dưỡng ẩm, kem trắng da để tăng hiệu quả khi áp dụng.

Tắm trắng bằng lá tía tô có hiệu quả?

Lá tía tô được biết đến là có chứa nhiều vitamin A, B, C,…giúp bảo vệ da không bị khô. Đồng thời hạn chế tình trạng nám, tàn nhang, cải thiện làn da thâm sạm.

Bên cạnh đó, hàm lượng chất khoáng có trong lá tía tô như canxi, sắt, natri, photpho có khả năng chống oxy hóa và làm chậm quá trình da lão hóa rất hiệu quả. Giúp phục hồi và nuôi dưỡng các tế bào bị tổn thương, mang đến làn da chắc khỏe hơn.

Trên đây là chia sẻ một số bí quyết tắm trắng bằng lá tía tô đơn giản và hiệu quả mà bạn có thể tham khảo áp dụng. Hy vọng sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu được làn da trắng sáng, mịn màng.