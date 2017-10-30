Bí kíp chăm sóc da nhờn mụn đầu đen “chuẩn” da căng sáng mịn màng càng ngắm càng yêu

Chăm sóc da 30/10/2017 08:10

Chăm sóc da nhờn mụn đầu đen cần phải có phương pháp phù hợp. Cách này phải vừa đảm bảo giảm được nhờn và điều trị mụn đầu đen hiệu quả. Như vậy, bạn mới có thể nhanh chóng sở hữu làn da xinh trong thời gian sớm nhất.

Da nhờn thường đi kèm với mụn đầu đen, khiến cho làn da có những “hạt sạn”, gây thiếu tính thẩm mỹ. Để đối phó với tình trạng này, hàng ngày chị em cần vệ sinh làn da sạch sẽ, chọn kem dưỡng da phù hợp và nên kết hợp với các phương pháp chăm sóc da nhờn và điều trị mụn đầu đen từ thiên nhiên.

Sau khi phân tích, bài viết này đã chọn ra một số cách chăm sóc da nhờn mụn đầu đen hiệu quả, để bạn có thể áp dụng ngay.

Cách chăm sóc da nhờn mụn đầu đen bằng sữa chua

Đây là nguyên liệu rất tốt, có tác dụng chăm sóc da nhờn mụn đầu đen hiệu quả. Bởi vì sữa chua chứa nhiều axit lactic giúp làm sạch chất nhờn, lỗ chân lông thông thoáng cùng nhiều lợi khuẩn giúp da khỏe mạnh, hỗ trợ điều tiết tuyến bã nhờn, triệt tiêu vi khuẩn gây mụn trên da.

Cách chăm sóc da nhờn mụn đầu đen bằng sữa chua
Cách chăm sóc da nhờn mụn đầu đen bằng sữa chua. Ảnh internet

Thông thường, sữa chua sẽ kết hợp với chanh để có tác dụng mạnh, làm sạch nhờn và trị mụn đầu đen đạt hiệu quả cao hơn.

Nguyên liệu cần có:

  • 2 thìa sữa chua không đường.

  • 1 thìa nước chanh.

Cách thực hiện:

  • Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn theo tỉ lệ 2:1 thành hỗn hợp sền sệt.

  • Vệ sinh làn da nhờn mụn bằng nước ấm.

  • Thoa đều hỗn hợp lên trên da, kết hợp massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất nhanh chóng thấm vào trong.

  • Để khoảng 20 phút sau khi lớp mặt nạ đã khô, bạn rửa sạch bằng nước mát.

  • Chỉ cần ăn uống, sinh hoạt điều độ và thực hiện cách này 3-4 lần/tuần, thì chắc chắn rằng chỉ sau 1 thời gian ngắn, làn da của bạn sẽ hết nhờn và không còn mụn đầu đen.

Cách chăm sóc da nhờn mụn đầu đen bằng tinh dầu bạc hà

Cách chăm sóc da nhờn mụn đầu đen bằng tinh dầu bạc hà
Cách chăm sóc da nhờn mụn đầu đen bằng tinh dầu bạc hà. Ảnh internet

Tinh dầu bạc hà có đặc tính kháng khuẩn, ngăn chặn khả năng tích tụ các loại vi khuẩn, làm khô nhân mụn đầu đen. Bên cạnh đó, loại tinh dầu này còn có tính mát, kiềm dầu, loại bỏ bã nhờn tích tụ trong lỗ chân lông, để da luôn khô thoáng, làm giảm cảm giác khó chịu cho da mặt.

Bạn hãy xông hơi bằng tinh dầu bạc hà để chăm sóc da nhờn mụn đầu đen một cách tốt nhất. Sau khi bạn nấu nước nóng, đổ ra một cái chậu rồi cho thêm vài giọt tinh dầu bạc hà vào. Tiếp theo bạn dùng khăn trùm kín qua đầu để xông hơi trong khoảng 10-15 phút. Cách này sẽ kích thích đào thải các chất bài tiết qua lỗ chân lông, nhờ đó chất bẩn, bã nhờn và các nhân mụn đầu đen sẽ theo tuyến mồ hôi ra ngoài. Hơn nữa, hơi nóng bốc lên giúp máu lưu thông và làm da hồng hào khỏe mạnh hơn.

Cách chăm sóc da nhờn mụn đầu đen bằng mặt nạ dưa chuột

Nguyên liệu cần có:

  • ½ quả dưa chuột.

  • 1 thìa nước cốt chanh.

Cách thực hiện:

 

Cách chăm sóc da nhờn mụn đầu đen bằng mặt nạ dưa chuột
Cách chăm sóc da nhờn mụn đầu đen bằng mặt nạ dưa chuột. Ảnh internet

  • Rửa sạch dưa chuột, sau đó cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

  • Trộn đều với nước cốt chanh thành hỗn hợp đồng nhất.

  • Dùng sữa rửa mặt vệ sinh làn da nhờn mụn sạch sẽ.

  • Thoa đều hỗn hợp lên da, kết hợp massage nhẹ nhàng từ 1-2 phút.

  • Để khoảng 15-20 phút, khi lớp hỗn hợp khô, bạn rửa sạch bằng nước mát.

  • Thực hiện cách này 3-4 lần/tuần để có cải thiện tốt nhất.

Những lưu ý khi thực hiện chăm sóc da nhờn mụn đầu đen

Khi chăm sóc da nhờn mụn đầu đen bạn cần lưu ý các điều sau:

 

  • Vệ sinh da mặt thật nhẹ nhàng không được chà xát mạnh, làm xước, khiến da bị tổn thương nặng hơn.

  • Không được lạm dụng thực hiện cách chăm sóc da nhờn từ thiên nhiên nhiều quá, chỉ nên áp dụng theo đúng hướng dẫn ở trên.

  • Không nên ăn đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ, khiến da tiết nhiều dầu và mọc nhiều mụn hơn. Thay vào đó, ăn nhiều trái cây, uống nhiều nước, để cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể, giúp đào thải độc tố ra ngoài.

  • Tuyệt đối không được nặn mụn và chạm tay lên da mặt, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây mụn lây lan trên diện rộng.

>> Cách chăm sóc da nhờn “thần thánh” “chuẩn” làn da căng tràn sức sống

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc da nhờn bí quyết làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 4 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp