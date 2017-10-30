Bí kíp chăm sóc da nhờn mụn đầu đen “chuẩn” da căng sáng mịn màng càng ngắm càng yêu

Chăm sóc da nhờn mụn đầu đen cần phải có phương pháp phù hợp. Cách này phải vừa đảm bảo giảm được nhờn và điều trị mụn đầu đen hiệu quả. Như vậy, bạn mới có thể nhanh chóng sở hữu làn da xinh trong thời gian sớm nhất.

Da nhờn thường đi kèm với mụn đầu đen, khiến cho làn da có những “hạt sạn”, gây thiếu tính thẩm mỹ. Để đối phó với tình trạng này, hàng ngày chị em cần vệ sinh làn da sạch sẽ, chọn kem dưỡng da phù hợp và nên kết hợp với các phương pháp chăm sóc da nhờn và điều trị mụn đầu đen từ thiên nhiên. Sau khi phân tích, bài viết này đã chọn ra một số cách chăm sóc da nhờn mụn đầu đen hiệu quả, để bạn có thể áp dụng ngay.

Cách chăm sóc da nhờn mụn đầu đen bằng sữa chua Đây là nguyên liệu rất tốt, có tác dụng chăm sóc da nhờn mụn đầu đen hiệu quả. Bởi vì sữa chua chứa nhiều axit lactic giúp làm sạch chất nhờn, lỗ chân lông thông thoáng cùng nhiều lợi khuẩn giúp da khỏe mạnh, hỗ trợ điều tiết tuyến bã nhờn, triệt tiêu vi khuẩn gây mụn trên da.

Thông thường, sữa chua sẽ kết hợp với chanh để có tác dụng mạnh, làm sạch nhờn và trị mụn đầu đen đạt hiệu quả cao hơn. Nguyên liệu cần có: 2 thìa sữa chua không đường.

1 thìa nước chanh. Cách thực hiện: Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn theo tỉ lệ 2:1 thành hỗn hợp sền sệt.

Vệ sinh làn da nhờn mụn bằng nước ấm.

Thoa đều hỗn hợp lên trên da, kết hợp massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất nhanh chóng thấm vào trong.

Để khoảng 20 phút sau khi lớp mặt nạ đã khô, bạn rửa sạch bằng nước mát.

Chỉ cần ăn uống, sinh hoạt điều độ và thực hiện cách này 3-4 lần/tuần, thì chắc chắn rằng chỉ sau 1 thời gian ngắn, làn da của bạn sẽ hết nhờn và không còn mụn đầu đen. Cách chăm sóc da nhờn mụn đầu đen bằng tinh dầu bạc hà Tinh dầu bạc hà có đặc tính kháng khuẩn, ngăn chặn khả năng tích tụ các loại vi khuẩn, làm khô nhân mụn đầu đen. Bên cạnh đó, loại tinh dầu này còn có tính mát, kiềm dầu, loại bỏ bã nhờn tích tụ trong lỗ chân lông, để da luôn khô thoáng, làm giảm cảm giác khó chịu cho da mặt. Bạn hãy xông hơi bằng tinh dầu bạc hà để chăm sóc da nhờn mụn đầu đen một cách tốt nhất. Sau khi bạn nấu nước nóng, đổ ra một cái chậu rồi cho thêm vài giọt tinh dầu bạc hà vào. Tiếp theo bạn dùng khăn trùm kín qua đầu để xông hơi trong khoảng 10-15 phút. Cách này sẽ kích thích đào thải các chất bài tiết qua lỗ chân lông, nhờ đó chất bẩn, bã nhờn và các nhân mụn đầu đen sẽ theo tuyến mồ hôi ra ngoài. Hơn nữa, hơi nóng bốc lên giúp máu lưu thông và làm da hồng hào khỏe mạnh hơn. Cách chăm sóc da nhờn mụn đầu đen bằng mặt nạ dưa chuột Nguyên liệu cần có: ½ quả dưa chuột.

1 thìa nước cốt chanh. Cách thực hiện: Rửa sạch dưa chuột, sau đó cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

Trộn đều với nước cốt chanh thành hỗn hợp đồng nhất.

Dùng sữa rửa mặt vệ sinh làn da nhờn mụn sạch sẽ.

Thoa đều hỗn hợp lên da, kết hợp massage nhẹ nhàng từ 1-2 phút.

Để khoảng 15-20 phút, khi lớp hỗn hợp khô, bạn rửa sạch bằng nước mát.

Thực hiện cách này 3-4 lần/tuần để có cải thiện tốt nhất. Những lưu ý khi thực hiện chăm sóc da nhờn mụn đầu đen Khi chăm sóc da nhờn mụn đầu đen bạn cần lưu ý các điều sau: Vệ sinh da mặt thật nhẹ nhàng không được chà xát mạnh, làm xước, khiến da bị tổn thương nặng hơn.

Không được lạm dụng thực hiện cách chăm sóc da nhờn từ thiên nhiên nhiều quá, chỉ nên áp dụng theo đúng hướng dẫn ở trên.

Không nên ăn đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ, khiến da tiết nhiều dầu và mọc nhiều mụn hơn. Thay vào đó, ăn nhiều trái cây, uống nhiều nước, để cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể, giúp đào thải độc tố ra ngoài.

Tuyệt đối không được nặn mụn và chạm tay lên da mặt, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây mụn lây lan trên diện rộng. >> Cách chăm sóc da nhờn “thần thánh” “chuẩn” làn da căng tràn sức sống

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