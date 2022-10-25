5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa rụng tóc và bạc tóc, loại thứ 3 có sẵn trong tủ bếp mọi nhà

Chăm sóc da 25/10/2022 14:04

Bạn có biết hạt mè đen giúp làm giảm các triệu chứng rụng tóc hay không?

Dù chỉ mới ở độ tuổi còn trẻ nhưng bạn lại có mái tóc trắng thưa thớt, hoặc tóc bạc thì trông không đẹp chút nào. Việc rụng tóc làm tăng thêm sự thưa thớt.

5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa rụng tóc và bạc tóc, loại thứ 3 có sẵn trong tủ bếp mọi nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tóc bạc và rụng tóc ngày càng gia tăng trong giới trẻ hiện nay. Căng thẳng và lối sống không tốt được coi là lý do giải thích cho điều này. Uống rượu và hút thuốc quá nhiều là những nguyên nhân chính.

5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa rụng tóc và bạc tóc, loại thứ 3 có sẵn trong tủ bếp mọi nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rượu phá hủy các vitamin B, hút thuốc gây ra tình trạng bạc tóc và rụng tóc bằng cách co thắt các mạch máu và làm gián đoạn lưu thông máu. Thiếu dinh dưỡng cũng là nguyên nhân chính dẫn đến rụng tóc, rụng tóc rất dễ xảy ra sau khi ốm đau hoặc sinh nở, hoặc sau một chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Rụng tóc cũng có thể xảy ra do COVID-19.

5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa rụng tóc và bạc tóc, loại thứ 3 có sẵn trong tủ bếp mọi nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dựa trên dữ liệu từ trang truyền thông thời trangsức khỏe Hoa Kỳ 'Makeup and Beauty.com', chúng tôi đã tổng hợp một danh sách các loại thực phẩm tốt cho chứng rụng tóc và bạc tóc.

Đậu đen

5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa rụng tóc và bạc tóc, loại thứ 3 có sẵn trong tủ bếp mọi nhà - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đậu đen giúp chức năng của thận, bàng quang hoạt động trơn tru và nhanh chóng phục hồi các mô cơ thể bị phá hủy. Đặc biệt, đậu đen làm giảm các triệu chứng bạc tóc, rụng tóc. Điều này là do trong đậu đen có chứa các thành phần tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lưu thông máu.

Vừng đen

5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa rụng tóc và bạc tóc, loại thứ 3 có sẵn trong tủ bếp mọi nhà - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Hạt vừng đen hay còn gọi là mè đen, rất tốt cho bệnh rụng tóc do gan và thận suy yếu. Nó có hàm lượng chất sừng (keratin) cao, vì vậy nếu bạn ăn nó thường xuyên, mái tóc của bạn sẽ trở nên bóng mượt và ngăn ngừa rụng tóc. Xay nhuyễn vừng đen rồi đem đi pha sữa, nước khoáng hoặc sữa chua và uống mỗi lần một cốc như vậy là đủ.

Quả óc chó

5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa rụng tóc và bạc tóc, loại thứ 3 có sẵn trong tủ bếp mọi nhà - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Quả óc chó có hiệu quả trong việc điều trị các loại bệnh ngoài da và chứng rụng tóc. Ăn nhiều hạt óc chó cũng rất hữu ích, gội đầu bằng nước sắc lá óc chó có tác dụng ngăn ngừa tóc bạc hoặc rụng tóc.

Tảo biển

5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa rụng tóc và bạc tóc, loại thứ 3 có sẵn trong tủ bếp mọi nhà - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Tảo biển chứa nhiều vitamin A giúp hình thành chất sừng (keratin), vitamin D tái tạo tóc hư tổn và vitamin E giúp lưu thông máu trên đầu. Do đó, tảo biển có hiệu quả trong việc làm cho tóc khỏe mạnh và ngăn ngừa rụng tóc.

Gạo đen

5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa rụng tóc và bạc tóc, loại thứ 3 có sẵn trong tủ bếp mọi nhà - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Gạo đen kích hoạt dạ dày, gan và thận để có các tác dụng như ngăn ngừa lão hóa và ngăn tóc rụng. Gạo đen chứa một lượng lớn anthocyanins thuộc nhóm flavonoid, nó đặc biệt hữu ích trong việc ngăn ngừa lão hóa.

Theo Kormedi

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