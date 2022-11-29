"Tuyệt chiêu vi diệu" mẹ nên áp dụng để tăng cường miễn dịch cho trẻ khi thời tiết giao mùa

Trẻ 0 - 6 tháng tuổi nên bú mẹ hoàn toàn để được phát triển toàn diện, có sức đề kháng trước nhiều bệnh tật. Nếu không có điều kiện, cha mẹ cũng nên cố gắng cho trẻ bú sữa ít nhất trong 2 - 3 tháng đầu để củng cố hệ miễn dịch của bé. Với bé lớn, cần duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, thực phẩm đa dạng để tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài bữa chính, cha mẹ nên cho trẻ ăn thêm trái cây và nước trái cây. Những loại rau củ giàu vitamin và chất xơ, thực phẩm giàu kẽm,... rất có lợi cho hệ miễn dịch của trẻ vào thời điểm giao mùa.

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Giữ ấm cho trẻ

Cha mẹ nên giữ ấm đường thở cho bé trong mùa đông bằng cách mặc ấm, giữ ấm cổ họng, đội mũ kín tai, đeo khẩu trang khi ra đường, ăn và uống đồ nóng,... để giảm nguy cơ viêm đường hô hấp.

Cải thiện sức đề kháng là biện pháp giúp phòng ngừa bệnh đường hô hấp ở trẻ em hiệu quả. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần chú ý theo dõi sức khỏe của trẻ, đưa trẻ đi khám ngay khi mới có triệu chứng đầu tiên của bệnh để được điều trị kịp thời, hiệu quả.

Tập cho con thói quen đi ngủ sớm

Cha mẹ cần khuyến khích trẻ ngủ đúng giờ. Giấc ngủ không chỉ giúp trẻ phát triển chiều cao, trí não còn có tác dụng cải thiện, nâng cao sức đề kháng. Trẻ thiếu ngủ sẽ suy giảm hệ miễn dịch, dễ mắc bệnh hơn trẻ ngủ đủ giấc. Thiếu ngủ còn khiến trẻ thiếu tỉnh táo và dễ mất tập trung. Bố mẹ nhắc nhở con ngủ sớm và đủ giấc, tốt nhất là trước 21h. Ngủ sớm còn để lượng hormone tăng trưởng. Hormone này thường tiết ra nhiều nhất vào khoảng 22h -1h sáng hôm sau khi trẻ ngủ say.

Giữ môi trường sống sạch sẽ

Việc đảm bảo môi trường sống sạch sẽ cũng là cách giúp con phòng bệnh. Mẹ nên thường xuyên dọn dẹp nhà ở, phòng ngủ, giường chiếu cũng như quần áo, giày dép... của cả nhà. Bên cạnh đó, phụ huynh nên nhắc nhở trẻ thường xuyên rửa tay để phòng chống bệnh tật.

Cha mẹ cần giữ ấm cho trẻ vào thời điểm giao mùa để tránh mắc bệnh đường hô hấp.

Ảnh minh họa: Internet

Tiêm vắc-xin

Ngoài các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng quốc gia, cha mẹ có thể lựa chọn tiêm cho trẻ một số loại vắc-xin để phòng ngừa bệnh hô hấp. Nên tiêm vắc-xin phòng cúm, vắc-xin phế cầu để ngừa cúm và bệnh hô hấp do phế cầu gây ra, đặc biệt là viêm phổi

Cho trẻ vận động mỗi ngày

Theo tổ chức About Kids Health của Canada, trẻ 5-17 tuổi cần vận động ít nhất 60 phút một ngày vì đang trong thời kỳ phát triển cơ xương. Phụ huynh nên khuyến khích con tập thể dục cũng như tham gia làm việc nhà để bé năng động. Ví dụ như lau nhà, quét dọn, rửa bát...

Nếu bé có biểu hiện bất thường như ăn uống ít, bú kém, bỏ bữa, sốt, nôn trớ, ngủ không ngon,... có thể bé đang bị bệnh, cần theo dõi chặt hơn và đưa đi thăm khám đầy đủ, điều tị đúng theo phác đồ được bác sĩ đưa ra.