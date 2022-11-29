Các loại rau, củ, quả kỵ nhau sinh ra chất độc có hại, cha mẹ ghi nhớ để tránh kết hợp chung

Chăm sóc con 29/11/2022 09:18

Trộn quá nhiều rau củ cùng nhau sẽ khiến trẻ không cảm nhận được mùi vị đặc trưng của từng loại rau củ đó, làm tăng nguy cơ dị ứng. Thậm chí, nếu đó là các loại rau, củ, quả kỵ nhau còn sinh ra chất độc có hại.

Ăn chuối với khoai tây, khoai lang

Khoai tây giàu carbonhydrate, trong khi chuối cũng dồi dào carbonhydrate và đường, không thích hợp với người béo hay người cần kiểm soát lượng tinh bột. Hai thực phẩm này kết hợp cũng có thể khiến cơ thể thừa năng lượng, dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, uể oải.

Củ cải trắng và cà rốt

Trong thành phần của củ cải trắng rất giàu vitamin C, trong khi cà rốt lại chứa nhiều loại enzyme phân giải vitamin C. Khi ăn chung 2 loại này cùng nhau sẽ phá hủy chất dinh dưỡng có trong mỗi loại rau củ, nặng hơn có thể gây đau bụng và đầy bụng, khó tiêu.

Chuối và dưa hấu

Dưa hấu chứa hàm lượng đường có thể lên tới khoảng 15% và rất giàu kali. Chuối cũng rất giàu kali, nồng độ khoảng 300-500 mg/100g. Vì vậy, bệnh nhân bị suy thận không nên ăn kết hợp trái cây có chứa hàm lượng kali cao như chuối và dưa hấu. Hàm lượng kali trong máu tăng cao có thể gây rối loạn nhịp tim.

Các loại rau, củ, quả kỵ nhau sinh ra chất độc có hại, cha mẹ ghi nhớ để tránh kết hợp chung - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ và chanh

Khi hai loại quả này kết hợp sẽ tạo ra độc tố ảnh hưởng tới các hemoglobin trong máu, ăn chung lâu ngày sẽ làm tăng nguy cơ thiếu máu ở trẻ nhỏ.

Khoai lang, đậu và cải bó xôi

Đây đều là những loại rau củ quả rất giàu thành phần axit phytic. Axit này sẽ liên kết cùng canxi trong cơ thể để tạo thành muối. Cuối cùng, canxi không hấp thụ được hết trong cơ thể, thậm chí còn bị đào thải bởi những hợp chất muối dưới hình thức chất thải. Do vậy, nếu như đã có tôm, cua hay những loại hải sản thì nên tránh nấu cùng đậu, khoai lang, cải bó xôi, bí đỏ, đậu phụ…

Khoai lang, khoai tây và cà chua

Khi kết hợp 3 loại củ quả này cùng nhau sẽ khiến cơ thể khó hấp thụ, gây nên hiện tượng khó tiêu, dễ khiến trẻ bị rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy.

Quả hồng và khoai lang

Tinh bột trong khoai lang kích thích dạ dày tiết ra axit, tác dụng với chất chát tanin và pectin trong quả hồng sẽ tạo thành những viên sỏi trong dạ dày. Lâu ngày, sỏi có thể gây viêm loét dạ dày và xuất huyết.

Cải thìa và bí đỏ

khi kết hợp cải thìa cùng bí đỏ sẽ khiến vitamin C trong cải thị bị enzyme trong bí đỏ phá hủy hết. Món ăn không mang đến nhiều chất dinh dưỡng như mẹ mong muốn, đồng thời sẽ khiến dạ dày của bé gặp vấn đề.

Các loại rau, củ, quả kỵ nhau sinh ra chất độc có hại, cha mẹ ghi nhớ để tránh kết hợp chung - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dứa và sữa

Trong dứa có bromelain, một loại enzyme tiêu hóa phân giải protein trong sữa. Kết hợp hai loại với nhau có thể làm bạn buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy và nhức đầu. Đặc biệt là không nên cho trẻ nhỏ ăn chung.

Rau dền và quả lê

Nếu ăn hai loại thực phẩm này cùng nhau sẽ có thể gây rối loạn tiêu hóa, làm nôn mửa, mệt mỏi do nhiễm độc. Vì thế, nếu mẹ cho bé ăn rau dền thì sau bữa ăn mẹ tuyệt đối không nên cho trẻ tráng miệng bằng lê nhé.

 

 

Dưa chuột với cà chua

Cà chua giàu vitamin C, trong khi dưa chuột lại chứa một loại men phân giải vitamin C, khi kết hợp sẽ làm giảm khả năng hấp thụ vitamin C của cơ thể.

Củ cải và nấm mèo đen

Trong thành phần của củ cải có chứa rất nhiều enzyme, trong khi nấm mèo đen lại nhiều hoạt chất sinh học. Khi ăn chung hai thứ này sẽ khiến phát sinh những phản ứng hóa học phức tạp, dẫn đến phát sinh tình trạng dị ứng, viêm da ở trẻ.

Các loại rau, củ, quả kỵ nhau sinh ra chất độc có hại, cha mẹ ghi nhớ để tránh kết hợp chung - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Củ cải trắng và các loại lê, táo, nho

Ceton đồng có trong lê, táo, nho phản ứng với axit cianogen lưu huỳnh trong củ cải, khiến người ăn bị suy tuyến giáp trạng và bướu cổ.

 

Củ cải trắng với các loại lê, táo, nho

Củ cải trắng có chứa thành phần axit cyanogen phản ứng cùng với thành phần Ceton đồng trong các loại trái cây này sẽ khiến người ăn bị bướu cổ, suy tuyến giáp và gây nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

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