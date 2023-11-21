Cách làm pudding trứng 4K cho bé: Không nướng, không hấp, không lo rỗ, không tanh trứng

Chăm sóc con 21/11/2023 07:09

Món ngon thơm béo vị trứng, thoang thoảng vị dừa, nhìn núng nính thích mê.

Nguyên liệu:

Cách làm pudding trứng 4K cho bé: Không nướng, không hấp, không lo rỗ, không tanh trứng - Ảnh 1

* Phần caramen:

- 30gr đường

- 10ml nước

* Phần kem trứng:

- 2 lòng đỏ trứng

- 20gr đường 

- 7gr gelatin

- 180gr sữa tươi không đương

- 70gr sữa dừa

- 1 tsp vanilla hoặc 1 ống vani bột

Cách làm:

Cách làm pudding trứng 4K cho bé: Không nướng, không hấp, không lo rỗ, không tanh trứng - Ảnh 2

Bước 1: Chưng caramen như bình thường thui ạ. Cho đường và nước lên bếp, để lửa vừa, không khuấy, đến khi chuyển màu cánh gián thì đổ ra khuôn.

Bước 2: Ngâm nở gelatin với 1 ít nước 

Bước 3: Đánh bông 2 lòng đỏ trứng với đường, càng bông thì càng không bị tanh.

Bước 4: Đun hỗn hợp sữa tươi, sữa dừa lăn tăn sôi, đổ từ từ vào bát trứng đường, vừa đổ vừa khuấy không chín trứng.

Bước 5: Lọc hỗn hợp qua rây, cho vào nồi, thêm gelatin, khuấy trên lửa nhỏ tầm 2-3 phút

Bước 6: Đổ ra khuôn, hớt bọt, cất ngăn mát 3 tiếng là thành phẩm.

Cách làm pudding trứng 4K cho bé: Không nướng, không hấp, không lo rỗ, không tanh trứng - Ảnh 3

Cách làm pudding trứng 4K cho bé: Không nướng, không hấp, không lo rỗ, không tanh trứng - Ảnh 4

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Fb Phạm Trang

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