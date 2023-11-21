Cách làm pudding trứng 4K cho bé: Không nướng, không hấp, không lo rỗ, không tanh trứng

Món ngon thơm béo vị trứng, thoang thoảng vị dừa, nhìn núng nính thích mê.
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Nguyên liệu:
* Phần caramen:
- 30gr đường
- 10ml nước
* Phần kem trứng:
- 2 lòng đỏ trứng
- 20gr đường
- 7gr gelatin
- 180gr sữa tươi không đương
- 70gr sữa dừa
- 1 tsp vanilla hoặc 1 ống vani bột
Cách làm:
Bước 1: Chưng caramen như bình thường thui ạ. Cho đường và nước lên bếp, để lửa vừa, không khuấy, đến khi chuyển màu cánh gián thì đổ ra khuôn.
Bước 2: Ngâm nở gelatin với 1 ít nước
Bước 3: Đánh bông 2 lòng đỏ trứng với đường, càng bông thì càng không bị tanh.
Bước 4: Đun hỗn hợp sữa tươi, sữa dừa lăn tăn sôi, đổ từ từ vào bát trứng đường, vừa đổ vừa khuấy không chín trứng.
Bước 5: Lọc hỗn hợp qua rây, cho vào nồi, thêm gelatin, khuấy trên lửa nhỏ tầm 2-3 phút
Bước 6: Đổ ra khuôn, hớt bọt, cất ngăn mát 3 tiếng là thành phẩm.
Chúc các bạn thành công!
Nguồn: Fb Phạm Trang