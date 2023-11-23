Bánh gà giòn rụm mềm bên trong ngon ngọt, bé nào cũng thích mê

Chăm sóc con 23/11/2023 15:28

Chỉ chưa đến 30 phút là có ngay chiếc bánh gà thơm giòn, ngon ngọt cho cả nhà thưởng thức, các mẹ hãy cùng vào bếp với công thức siêu dễ này nhé.

Nguyên liệu:

Bánh gà giòn rụm mềm bên trong ngon ngọt, bé nào cũng thích mê - Ảnh 1
Ảnh: Fb Cao Giang

- 100gr thịt ức gà tươi

- 100gr thịt má đùi gà

- 70gr mỡ heo hoặc thịt ba chỉ xay nhỏ

- 20gr khoai tây hấp mềm

- 10gr cà rốt

- 6gr dầu hào

- 2gr hạt nêm

- 3gr nước mắm nam ngư

- 2gr tiêu

- 3gr đường

- 2gr ngũ vị hương

- 8gr bột năng

- 50gr bột chiên giòn cầu tre đi cùng 40gr nước lọc quấy tan đến khi sánh sệt nhẹ để làm lớp vỏ giòn cho bánh gà

- Bột chiên xù

Cách làm:

Bánh gà giòn rụm mềm bên trong ngon ngọt, bé nào cũng thích mê - Ảnh 2
Ảnh: Fb Cao Giang

Ức gà, má đùi bỏ da cắt thịt nhỏ cho vào máy xay cùng mỡ heo, khoai tây hấp chín, các loại gia vị cho hết vào máy xay.

Xay nguyên liệu trộn đều quyện vào nhau, lưu ý không nên xay quá nhuyễn mịn.

Bánh gà xay vừa để còn chút thớ thịt ăn sẽ ngon hơn .

Xay xong cho vào ngăn đông để nghỉ 30 phút để khi vo viên bánh dễ hơn.

Hòa bột chiên giòn cùng nước lọc, và đỏ bột chiên xù.

Gà đủ thời gian vo viên 30gr-40gr/1 chiếc.

Nhúng qua lớp bột chiên giòn ướt rồi phủ lên 1 lớp bột chiên xù, vê bánh tròn sau đó nhấn nhẹ cho bánh dẹp để khi chiên chín dễ hơn.

Cho vào chảo dầu nóng, chiên lửa vừa khoảng 4 phút bánh chín để vào giấy thấm dầu và thưởng thức khi nóng.

Bánh gà giòn rụm mềm bên trong ngon ngọt, bé nào cũng thích mê - Ảnh 3

Bánh gà chấm kèm tương ớt cùng mayone sẽ rất ngon, các bé ăn tương cà. Ảnh: Fb Cao Giang

Chúc mọi người thành công!

Nguồn: Fb Cao Giang

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