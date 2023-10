Con gái út của Bình Minh thừa hưởng đôi chân của bố, mới 12 tuổi đã cao hơn mẹ 1 cái đầu

Trong một chia sẻ mới đây nhất của doanh nhân Lê Anh Thơ - vợ Bình Minh, khi bà mẹ nói về việc đi họp phụ huynh cho hai con gái An Nhiên và An Như nhưng tất cả mọi người chỉ chú ý vào bức ảnh Lê Anh Thơ đứng ở giữa khi chụp hình cùng hai gái cưng. Theo đó, hai con gái của Bình Minh đều có chiều cao vượt trội so, hơn hẳn mẹ, đặc biệt là bé An Như đã cao 1m53 khi chỉ vừa tròn 9 tuổi.

Lê Anh Thơ còn hài hước bình luận trên trang cá nhân khen cô con gái cao hơn cả mẹ, thậm chí nhìn thấy cả đỉnh đầu của mẹ khiến dân mạng cười ngã ngửa: "chị ấy (An Nhiên - PV) còn bảo con thấy cái đỉnh đầu của mẹ nè".

Được biết, bà xã Bình Minh cũng sở hữu chiều cao ở mức trung bình, không phải thấp nhưng khi đứng cạnh con gái An Nhiên cô trông trở nên bỗng "lọt thỏm". An Nhiên (mặc áo vàng) 12 tuổi dường như đã cao hơn mẹ hẳn 1 cái đầu vì cô bé còn đứng khuỵu chân xuống còn mẹ Anh Thơ ngước mặt lên.

Nhiều khán giả trầm trồ khen ngợi con gái nhà Bình Minh quá nổi trội, gen của bố Minh quá tốt, thậm chí không ít người dự đoán tương lai cô bé sẽ trở thành 1 người mẫu nổi tiếng hoặc hoa hậu nhờ chiều cao khủng mà bố ban cho. Bên cạnh đó không ít người cũng dành lời khen cho nữ doanh nhân U45 là một bà mẹ rất tâm lý và dành nhiều sự đầu tư trong việc chăm sóc, giáo dục con cái.

Có một lần bà xã của Bình Minh chia sẻ câu chuyện thú vị khiến nhiều phụ huynh cũng bật cười theo: "Cuối 2 tuần rồi đi họp phụ huynh cho 2 em, các em bảo sao lúc nào mẹ cũng là người đi họp nhỉ. Mình bảo vậy thôi lần sau để ba đi hen. Em phản đối, thôi mẹ đi đi, vì ba có nghe gì cũng ok, còn mẹ đi họp ra ngồi trên xe nói đến lúc về đến nhà vẫn nói, phải 30 phút nghe mẹ giảng (từ trường về nhà có 10 phút). Ồ, 2 đứa con tui gu cũng lạ hen, thích nghe dạy hơn là chỉ ok cho qua chuyện.

Và bà mẹ vẫn đang ra rả nói với 2 em: trước khi thành tài phải thành nhân. Mẹ chưa mong đợi gì từ việc các con phải thành đạt, nhưng mẹ nhất định dạy các con phải thành người".

Cách dạy con của bà xã Bình Minh được rất nhiều người khen ngợi và học hỏi theo.

Bận rộn với công việc ngoài xã hội, Bình Minh và bà xã vẫn dành nhiều thời gian cho con. Anh Thơ thường xuyên dẫn 2 con gái đến phim trường thăm bố. Họ cũng thường tổ chức các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng để các con được dịp trải nghiệm trong mỗi dịp nghỉ lễ.

Bên cạnh đó, phong cách thời trang luôn giản dị, trang nhã của An Nhiên cũng được quan tâm. Con gái lớn Bình Minh chơi thân với nhiều con sao Việt khác như con gái diễn viên Trương Ngọc Ánh, Hoa hậu Hà Kiều Anh... nhưng An Nhiên được nhiều người yêu mến hơn bởi nét đẹp giản dị. An Nhiên luôn nổi bật mỗi khi được bố mẹ cho đi sự kiện.

Cũng giống như chị gái An Nhiên, bé An Như cũng được chú ý không kém với vóc dáng cao nổi bật, nhất là đôi chân thẳng dài thừa hưởng từ bố. Được biết, Bình Minh rất cưng chiều bé út An Như. Anh thường xuyên gọi bé là “Bình Minh con” vì vẻ ngoài ngày càng giống bố, từ khuôn miệng, đôi mắt đến sống mũi cao. Nam diễn viên rất vui vì cả hai con gái đều có chiều cao vượt trội giống anh.

Đôi chân dài miên man của An Như nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả, đến mức các siêu mẫu như Lan Khuê, Ngô Trà My cũng phải trầm trồ. Trong khi đó, nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi thì bày tỏ sự thán phục trước độ dẻo dai của cô bé.

Chia sẻ về bí quyết tăng chiều cao tối đa cho hai con gái ở giai đoạn tuổi dậy thì này, vợ Bình Minh đã có khá nhiều tips nuôi dạy khiến ai cũng nể phục. Cô thường đầu tư cho các con được tham gia luyện tập nhiều môn thể thao đặc biệt là môn bơi lội, cầu lông, bóng chuyền... mỗi ngày các bé đều phải tập luyện đều đặn 4 tiếng. Bên cạnh đó, bé út nhà Bình Minh còn rất đam mê tập luyện bộ môn gymnastic. Dù chưa được mẹ đăng ký cho các lớp học ở trung tâm, cô bé đã tự mày mò học trên YouTube và tập luyện tại nhà hơn 2 năm nay.

Bình Minh là người bố tuyệt vời của 2 cô con gái, anh còn thẳng thắng cho rằng ý nghĩa quan trọng nhất trong cuộc đời người đàn ông là có một gia đình hạnh phúc, một công việc yêu thích và các hoạt động có ích cho xã hội. Vì thế, mặc dù hai vợ chồng có 2 con gái nhưng Bình Minh không có ý định sinh thêm con trai.