Con gái Phan Như Thảo lên 6 tuổi cao phổng phao, xinh xắn đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét từ mẹ

Chăm sóc con 04/11/2022 05:34

Mặc dù đã rời khỏi làng giải trí, tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ nhưng Phan Như Thảo vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Sau khi kết hôn cùng doanh nhân Đức An, cô nàng hạn chế các hoạt động showbiz để chăm sóc gia đình. Con gái cựu người mẫu - bé Bồ Câu năm nay đã tròn 6 tuổi và có vẻ ngoài xinh xắn, cuộc sống sang chảnh.

Mới đây trên trang facebook cá nhân, doanh nhân Đức An - ông xã Phan Như Thảo đã đăng tải dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật con gái cưng của mình. Hình ảnh gia đình hạnh phúc khiến ai cũng ngưỡng mộ, tuy nhiên spotlight lại thuộc về con gái Phan Như Thảo - bé Bồ Câu.

Con gái Phan Như Thảo lên 6 tuổi cao phổng phao, xinh xắn đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét từ mẹ - Ảnh 1
doanh nhân Đức An đã đăng tải dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật con gái cưng của mình trên trang facebook cá nhân

Dân tình được phen trầm trồ khi chứng kiến con gái Phan Như Thảo dù chỉ mới tròn 6 tuổi nhưng đã sở hữu đôi chân dài miên man giống hệt mẹ. Như Thảo từng là gương mặt sáng giá của nền điện ảnh Việt Nam, cô cũng là 1 chân dài được săn đón, nhan sắc từng được ví như ngọc nữ màn ảnh. 

Con gái Phan Như Thảo lên 6 tuổi cao phổng phao, xinh xắn đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét từ mẹ - Ảnh 2
con gái Phan Như Thảo dù chỉ mới tròn 6 tuổi nhưng đã sở hữu đôi chân dài miên man giống hệt mẹ

Thế nên dễ hiểu khi con gái của cô hiện tại lại sở hữu nhiều nét xinh xắn, nổi bật ngay khi còn nhỏ, bởi cô nhóc được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ siêu mẫu. Khán giả dự đoán rằng có lẽ trong tương lai, bé Bồ Câu cũng sẽ nối nghiệp mẹ, trở thành một người mẫu đình đám của showbiz Việt.

Con gái Phan Như Thảo lên 6 tuổi cao phổng phao, xinh xắn đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét từ mẹ - Ảnh 3
cô nhóc được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ siêu mẫu

Dù khá kín tiếng trên mạng xã hội nhưng ngay từ khi vừa ra đời, con gái Phan Như Thảo đã có cuộc sống chuẩn rich kid thứ thiệt. Đại gia Đức An từng tiết lộ con gái học trường đắt đỏ có học phí lên đến 600 triệu đồng/năm. Cô bé được ba cưng chiều hết mực khi tặng cho nhiều căn biệt thự tiền tỷ ở Đà Lạt, Nha Trang,... 

Con gái Phan Như Thảo lên 6 tuổi cao phổng phao, xinh xắn đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét từ mẹ - Ảnh 4
Đại gia Đức An từng tiết lộ con gái học trường đắt đỏ có học phí lên đến 600 triệu đồng/năm

Gần đây, vợ chồng cựu người mẫu còn tậu biệt thự view biển rộng hơn 500m2 để tặng ái nữ. Biệt thự mới của Phan Như Thảo có thiết kế hiện đại và giá trị đắt đỏ đến hàng chục tỷ đồng.

Con gái Phan Như Thảo lên 6 tuổi cao phổng phao, xinh xắn đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét từ mẹ - Ảnh 5
Con gái Phan Như Thảo lên 6 tuổi cao phổng phao, xinh xắn đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét từ mẹ - Ảnh 6
Gần đây, vợ chồng cựu người mẫu còn tậu biệt thự view biển rộng hơn 500m2 để tặng ái nữ
Con gái Phan Như Thảo lên 6 tuổi cao phổng phao, xinh xắn đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét từ mẹ - Ảnh 7
Cô bé vui vè đàn hát trong căn biệt thự triệu đô do bố tặng

Đại gia Đức An được biết đến là người cực kỳ tâm lý và yêu chiều vợ con. Mới đây vào sinh nhật 6 tuổi của bé Bồ Câu, ngay từ sáng sớm, nam doanh nhân đã đăng đàn nhắn nhủ yêu thương tới ái nữ. Theo đó, đại gia Đức An chúc con gái khỏe mạnh, xinh đẹp giống mẹ, đồng thời mong bé Bồ Câu biết giúp đỡ mọi người, trở thành người tốt để được tin tưởng.

Con gái Phan Như Thảo lên 6 tuổi cao phổng phao, xinh xắn đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét từ mẹ - Ảnh 8
Con gái Phan Như Thảo lên 6 tuổi cao phổng phao, xinh xắn đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét từ mẹ - Ảnh 9
đại gia Đức An chúc con gái khỏe mạnh, xinh đẹp giống mẹ, đồng thời mong bé Bồ Câu biết giúp đỡ mọi người, trở thành người tốt để được tin tưởng

Cuộc sống sang chảnh, đủ đầy của con gái Phan Như Thảo khiến nhiều khán giả trầm trồ. Vẻ ngoài đáng yêu, đôi chân dài miên man của nhóc tì cũng được người hâm mộ hết lời khen ngợi.

Con gái Phan Như Thảo lên 6 tuổi cao phổng phao, xinh xắn đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét từ mẹ - Ảnh 10
Cuộc sống sang chảnh, đủ đầy của con gái Phan Như Thảo khiến nhiều khán giả trầm trồ
Con gái Phan Như Thảo lên 6 tuổi cao phổng phao, xinh xắn đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét từ mẹ - Ảnh 11
Vẻ ngoài đáng yêu, đôi chân dài miên man của nhóc tì cũng được người hâm mộ hết lời khen ngợi

Phan Như Thảo làm lễ đính hôn với đại gia Đức An năm 2015. Một năm sau, cựu mẫu hạ sinh con gái cho ông xã. Gần 7 năm bên nhau, cặp đôi phải đối diện vô số thị phi liên quan tới người cũ nam doanh nhân. Tuy nhiên, họ vẫn có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.

Con gái Phan Như Thảo lên 6 tuổi cao phổng phao, xinh xắn đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét từ mẹ - Ảnh 12
Gần 7 năm bên nhau, cặp đôi vẫn có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ

Trên mạng xã hội, Phan Như Thảo thường xuyên cập nhật cuộc sống đời thường của gia đình. Không chỉ chăm chút từ miếng ăn, giấc ngủ, đại gia Đức An còn nuông chiều mọi sở thích của vợ. Đặc biệt, nam doanh nhân còn viết di chúc trao lại toàn bộ tài sản cho bà xã Phan Như Thảo sau khi qua đời.

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