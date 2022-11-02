Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý có bố mẹ vừa tài giỏi lại khéo dạy con: Leon chăm học tiếng Thụy Điển, Lisa giỏi tiếng Việt

Bài học làm mẹ 02/11/2022 05:42

Kim Lý là người Thụy Điển, còn Hồ Ngọc Hà "bắn" tiếng Anh cực đỉnh nên các con thừa hưởng sự lanh lợi, nhanh nhẹn trong tiếp thu ngôn ngữ, các bé còn nhỏ xíu nhưng đã biết 2 ngôn ngữ khiến mẹ bỉm nào cũng ngưỡng mộ cách dạy con của vợ chồng Hà Hồ.

Trong xu thế hội nhập ngày nay, các bậc phụ huynh thường khuyến khích và dạy con từ 2 ngôn ngữ trở lên, đặc biệt là ở những năm tháng đầu đời. Bởi đây là giai đoạn "vàng" giúp tiếp thu ngôn ngữ tốt nhất. 2 con nhà Hồ Ngọc Hà lại sinh ra trong 1 gia đình đa quốc tịch nên ai cũng nghĩ chắc tiếng Anh hoặc tiếng Thụy Điển sẽ được ưu tiên lên hàng đầu. Thế nhưng, "nữ hoàng giải trí" lại có quan điểm khác trong việc dạy ngôn ngữ cho con.

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý có bố mẹ vừa tài giỏi lại khéo dạy con: Leon chăm học tiếng Thụy Điển, Lisa giỏi tiếng Việt - Ảnh 1
2 con nhà Hồ Ngọc Hà lại sinh ra trong 1 gia đình đa quốc tịch nên ai cũng nghĩ chắc tiếng Anh hoặc tiếng Thụy Điển sẽ được ưu tiên lên hàng đầu

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà khá thoải mái trong việc chia sẻ hình ảnh cặp sinh đôi Leon, Lisa. Nhiều người nhận xét, 2 bé sinh đôi còn "hot" hơn cả bố mẹ vì mỗi biểu cảm đáng yêu, hài hước đều nhận về lượt like, sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Không quá khi nói rằng, Leon và Lisa là những nhóc tỳ hot nhất showbiz Việt hiện nay. 

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý có bố mẹ vừa tài giỏi lại khéo dạy con: Leon chăm học tiếng Thụy Điển, Lisa giỏi tiếng Việt - Ảnh 2
Không quá khi nói rằng, Leon và Lisa là những nhóc tỳ hot nhất showbiz Việt hiện nay

Nhờ có bố mẹ giỏi ngoại ngữ nên Lisa và Leon còn có cơ hội được học thêm nhiều thứ tiếng, nhất là tiếng Thụy Điển bởi bố Kim Lý là người Thụy Điển.

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý có bố mẹ vừa tài giỏi lại khéo dạy con: Leon chăm học tiếng Thụy Điển, Lisa giỏi tiếng Việt - Ảnh 3
Leon rất giỏi tiếng Thụy Điển bởi bố Kim Lý là người Thụy Điển

Trong một chia sẻ mới đây nhất, Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc Leon học tiếng Thụy Điển cùng ba Kim vô cùng hăng say, thích thú. Cậu nhóc dường như có thể đọc lại khá chính xác những từ mà ba Kim dạy và nhanh chóng tiếp thu, ghi nhớ.

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý có bố mẹ vừa tài giỏi lại khéo dạy con: Leon chăm học tiếng Thụy Điển, Lisa giỏi tiếng Việt - Ảnh 4
Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc Leon học tiếng Thụy Điển cùng ba Kim vô cùng hăng say, thích thú

“Nữ hoàng giải trí” cho biết Leon là cậu nhóc rất hăng say học tiếng Thụy Điển còn Lisa có phần thích tiếng Việt của mẹ hơn. Cô chia sẻ:"Giờ học tiếng của ba thì Leon xung phong chứ bà Sa chỉ thích tiếng Việt để cãi cho nhanh" 

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý có bố mẹ vừa tài giỏi lại khéo dạy con: Leon chăm học tiếng Thụy Điển, Lisa giỏi tiếng Việt - Ảnh 5
“Nữ hoàng giải trí” cho biết Leon là cậu nhóc rất hăng say học tiếng Thụy Điển còn Lisa có phần thích tiếng Việt của mẹ hơn

Vừa qua, trên trang cá nhân của mình, giọng ca Cả một trời thương nhớ đã chia sẻ quan điểm dạy con của mình. Cụ thể, bên dưới bài đăng có một bình luận gợi ý rằng cô nên thuê bảo mẫu nói tiếng anh hoặc dạy cho con biết nhiều ngôn ngữ. Đáng nói hơn người này còn mong muốn có thể sẽ trở thành bảo mẫu cho cặp song sinh.

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý có bố mẹ vừa tài giỏi lại khéo dạy con: Leon chăm học tiếng Thụy Điển, Lisa giỏi tiếng Việt - Ảnh 6
Trên trang cá nhân giọng ca Cả một trời thương nhớ đã chia sẻ quan điểm dạy con của mình

Trước sự nhiệt tình này, Hồ Ngọc Hà đã gửi lời cảm ơn fan và đồng thời chia sẻ cách dạy ngôn ngữ cho con của mình. Nữ ca sĩ khẳng định cô ưu tiên việc dạy Lisa và Leon tiếng Việt trước. Vì bản thân cô nhận định tiếng Việt rất khó và điều này được cô rút kinh nghiệm khi dạy anh hai lớn Subeo. 

Bên dưới bình luận rất nhiều người để lại lời khen dành cho cách dạy con của vợ chồng Hà Hồ, vì là một bậc cha mẹ chuẩn mực khi rất biết cách dành thời gian để ở bên cạnh, dạy dỗ các con. Nhất là ông xã Hà Hồ, từ khi có sự xuất hiện của Lisa, Leon, anh dường như gác lại sự nghiệp để chuyên tâm chăm dạy các bé, hỗ trợ bà xã trong công việc:

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý có bố mẹ vừa tài giỏi lại khéo dạy con: Leon chăm học tiếng Thụy Điển, Lisa giỏi tiếng Việt - Ảnh 7
Bên dưới bình luận rất nhiều người để lại lời khen dành cho cách dạy con của vợ chồng Hà Hồ, vì là một bậc cha mẹ chuẩn mực khi rất biết cách dành thời gian để ở bên cạnh, dạy dỗ các con

"Ngoài sự thông minh của các con còn có ba Kim, mẹ Hà và nhiều người lớn dành rất nhiều thời gian & công sức để dạy các bé nữa. Hỏi sao không phát triển vượt bậc như thế!"; "Qủa thật là bố mẹ giỏi thì con cái noi theo. Sau này chắc chắn Leon và Sa sẽ giỏi lắm đây"; "Người được sinh ra trong gia đình gia giáo, trưởng thành ở xã hội văn minh nên cách em ấy chơi với con hay dạy con đều tuyệt vời! Mừng cho em Hà có gia đình hạnh phúc"... 

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý có bố mẹ vừa tài giỏi lại khéo dạy con: Leon chăm học tiếng Thụy Điển, Lisa giỏi tiếng Việt - Ảnh 8
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