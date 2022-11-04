Cường Đôla khoe ảnh bên con trai cưng, SuBeo được khen như “bản sao hoàn hảo” của bố

Chăm sóc con 04/11/2022 05:34

Subeo là một trong những cậu ấm “ngậm thìa vàng” ngày từ khi lọt lòng, cậu nhóc được nhiều người hâm mộ quan tâm bởi có mẹ là “nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà và ba là “đại gia phố núi” Cường Đôla. Ở độ tuổi 12, nhóc tì được ví như bản sao của người cha doanh nhân nổi tiếng Cường Đô La. Ngoài ra, thành tích học tập của Subeo cũng rất tốt, sở hữu nhiều món đồ có giá trị khủng.

Mới đây, Cường Đô La đã chia sẻ hình ảnh chụp cùng Subeo trên máy bay. Hai cha con nam doanh nhân tạo dáng có phần giống nhau. Nhiều khán giả đã để lại bình luận khen ngợi Subeo như bản sao của Cường Đô La, càng lớn càng điển trai.

Cường Đôla khoe ảnh bên con trai cưng, SuBeo được khen như “bản sao hoàn hảo” của bố - Ảnh 1
Cường Đôla khoe ảnh bên con trai cưng, SuBeo được khen như “bản sao hoàn hảo” của bố - Ảnh 2
Subeo như bản sao của Cường Đô La, càng lớn càng điển trai

Không những ngoại hình có nhiều nét giống Cường Đô La, Subeo còn thừa hưởng sự thông minh, tài giỏi của người cha doanh nhân. Cậu nhóc nhỏ tuổi nhưng sở hữu trí tuệ và vẻ ngoài giống ba, chiều cao và nhan sắc giống mẹ.

Cường Đôla khoe ảnh bên con trai cưng, SuBeo được khen như “bản sao hoàn hảo” của bố - Ảnh 3
Subeo thừa hưởng sự thông minh, tài giỏi của người cha doanh nhân

Hiện Subeo đang theo học tại trường British International School với mức học phí cực đắt đỏ. Vì thế, Subeo được tiếp cận chương trình giảng dạy chuẩn quốc tế, đào tạo ngoại ngữ từ nhỏ. 

Cường Đôla khoe ảnh bên con trai cưng, SuBeo được khen như “bản sao hoàn hảo” của bố - Ảnh 4
Subeo đang theo học tại trường British International School với mức học phí cực đắt hơn 300 triệu 1 năm

Cường Đô La từng khoe góc học tập của Subeo. Không gian được trang trí rất hiện đại, gọn gàng. Bên cạnh sách vở, nhóc tì còn có nhiều món đồ chơi, mô hình giá trị khủng. Trong khoảng thời gian bắt đầu năm học mới, Subeo rất chăm chỉ, ít khi xuất hiện trên mạng xã hội cùng phụ huynh.

Cường Đôla khoe ảnh bên con trai cưng, SuBeo được khen như “bản sao hoàn hảo” của bố - Ảnh 5
Cường Đô La từng khoe góc học tập của Subeo với không gian được trang trí rất hiện đại, gọn gàng
Cường Đôla khoe ảnh bên con trai cưng, SuBeo được khen như “bản sao hoàn hảo” của bố - Ảnh 6
Bên cạnh sách vở, nhóc tì còn có nhiều món đồ chơi, mô hình giá trị khủng

Ngoài sự chăm chỉ và thông minh giống bố, cậu còn có đam mê đúng chuẩn “con nhà giàu” khi giống bố yêu thích siêu xe. 12 tuổi cậu đã được bố sắm cho chiếc mec màu đen đắt đỏ có giá vài tỷ đồng chỉ để đi học. Nhóc tì thỉnh thoảng sẽ cùng cha dọn rửa những chiếc xế hộp đắt đỏ trong nhà.

Cường Đôla khoe ảnh bên con trai cưng, SuBeo được khen như “bản sao hoàn hảo” của bố - Ảnh 7
Cường Đôla có đam mê sưu tầm siêu xe 
Cường Đôla khoe ảnh bên con trai cưng, SuBeo được khen như “bản sao hoàn hảo” của bố - Ảnh 8
SuBeo thỉnh thoảng sẽ cùng cha dọn rửa những chiếc xế hộp đắt đỏ trong nhà
Cường Đôla khoe ảnh bên con trai cưng, SuBeo được khen như “bản sao hoàn hảo” của bố - Ảnh 9
12 tuổi cậu đã được bố sắm cho chiếc mec màu đen đắt đỏ có giá vài tỷ đồng chỉ để đi học

Không chỉ được Cường Đô La cưng chiều, Subeo còn được Hồ Ngọc Hà chăm sóc hết mực. "Nữ hoàng giải trí" thường xuyên đưa con trai đến trường, vi vu khắp trong ngoài nước. Ở tuổi 12, nhóc tì cũng nhận lời khen ngợi từ người hâm mộ khi hiền lành, sống tình cảm, cưng chiều các em Suchin, Lisa và Leon hết mực.

Cường Đôla khoe ảnh bên con trai cưng, SuBeo được khen như “bản sao hoàn hảo” của bố - Ảnh 10
Ở tuổi 12, nhóc tì cũng nhận lời khen ngợi từ người hâm mộ khi hiền lành, sống tình cảm, cưng chiều các em Suchin, Lisa và Leon hết mực

Subeo sinh năm 2010, là con trai đầu lòng của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà. Cậu bé là người sống rất tình cảm, biết suy nghĩ đến mọi người vì không dễ dàng để một đứa trẻ ở tuổi Subeo nhẫn nại ngồi chơi cùng, chăm con nít phụ ba mẹ.

Cường Đôla khoe ảnh bên con trai cưng, SuBeo được khen như “bản sao hoàn hảo” của bố - Ảnh 11
Subeo sinh năm 2010, là con trai đầu lòng của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà

Dù mới 12 tuổi nhưng cậu bé được ngưỡng mộ vì tính cách ngoan ngoãn, hiểu chuyện và tình cảm với bố mẹ hai bên và các em. Cậu bé còn rất gắn bó với cả dượng và dì của mình là Kim Lý và Đàm Thu Trang. Cả Đàm Thu Trang và Kim Lý luôn dành tình yêu thương cho Subeo.

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