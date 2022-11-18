4 tư thế ngủ tưởng vô hại nhưng có thể ảnh hưởng đến ngoại hình khiến trẻ xấu xí hơn và ảnh hưởng đến trí thông minh

Bé nằm kiểu này cũng rất dễ đạp chăn trong quá trình ngủ, mẹ nên dùng túi ngủ phù hợp với bé, có thiết kế khóa kéo để bé không đạp chăn và dễ cảm lạnh. Nên chọn loại thiết kế co giãn ba chiều, không chỉ đủ chỗ cho bé vận động cơ chân mà còn hạn chế bé hoạt động quá sức, ảnh hưởng đến sự phát triển của xương chân.

Chúng ta đều biết rằng xương của trẻ tương đối mềm, và một số trẻ khi ngủ thích vặn vẹo người tạo thành những tư thế đặc biệt. Tư thế ngủ này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển hệ xương của bé, lâu ngày xương sẽ chịu nhiều áp lực hơn, khả năng co bóp của cơ bị hạn chế, ảnh hưởng đến quá trình tập đi.

Thông thường, chúng ta thở bằng mũi khi ngủ. Khi trẻ khó thở bằng mũi, sẽ chọn cách thở bằng miệng. Việc thở bằng miệng kéo dài có thể khiến con bạn bị tụt hàm, răng mọc lệch, môi dày và nhô ra, ngoại hình khó coi.

Khi xảy ra hiện tượng này, cần đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời để khám xem đó là khó thở do phì đại tuyến mỡ hay polyp mũi, điều trị kịp thời, sửa những thói quen xấu cho trẻ.

Nằm sấp khi ngủ

Một số trẻ ngủ ban đêm thường thích tư thế nằm sấp, úp mặt xuống gối. Một số chuyên gia cho rằng tư thế ngủ này là cách tự bảo vệ của em bé. Tuy nhiên, nằm sấp trong thời gian dài sẽ không tốt cho cơ thể của trẻ, đầu tương đối gần với gối, trẻ có nguy cơ bị ngạt thở khi ngủ vào ban đêm, và áp lực lên dạ dày tương đối lớn dễ gây khó tiêu.

Đặc biệt trẻ ngủ nằm sấp còn tăng nguy cơ đột tử. Vì vậy, cha mẹ nên cố gắng điều chỉnh lại tư thế ngủ này cho bé.

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Duỗi tay khi ngủ

Điều này dễ dẫn đến các vấn đề trong quá trình phát triển cột sống của trẻ. Khi duỗi tay, cột sống sẽ bị cong và biến dạng, nằm ngủ lâu như vậy có thể khiến trẻ khó phát triển chiều cao, đồng thời dễ dẫn đến cong vẹo cột sống. Ngoài ra, ngủ không ngon giấc có thể làm tăng nguy cơ trẻ bị ngã gầm giường, và hậu quả tai hại là ngã đập đầu.