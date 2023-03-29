Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 29/3/2023 của 12 cung hoàng đạo

Có thể có những khó khăn trong việc trả nợ và các lựa chọn hạn chế để đầu tư. Việc đặt một tour du lịch có thể giúp bạn tiết kiệm được tiền vé máy bay giá rẻ và khách sạn. Về phương diện nghề nghiệp, không có sự thay đổi lớn dự kiến nào trong công việc hoặc chuyển giao. Tập trung vào việc duy trì một lối sống lành mạnh có thể dẫn đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Mọi thứ có thể sẽ trở nên thuận lợi trên phương diện học tập.

Kim ngưu (21/4-20/5)

Điều quan trọng là phải đưa ra quyết định thông minh và có tính toán về tài chính của bạn. Hãy dành thời gian chất lượng cho các thành viên trong gia đình và giải quyết mọi vấn đề với sự đồng cảm để củng cố mối quan hệ. Hãy tăng lượng nước uống để loại bỏ độc tố. Một vài chuyến đi sẽ được quyết định vào phút cuối. Hãy thận trọng với những trở ngại tiềm năng về bất động sản nhưng hãy tin vào bản năng và sự kiên trì của bạn.

Tình yêu: Một sự kiện lãng mạn và yêu thương được mong đợi với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ người ấy của bạn.

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Xanh dương

Song Tử (21/05 - 21/06)

Một số có thể nhận được vận may, tiền thưởng hoặc tăng lương trong ngày hôm nay. Hãy tận dụng cơ hội để hướng dẫn và hỗ trợ các thành viên trẻ hơn trong gia đình bạn. Đồng thời, hôm nay cũng có thể là một ngày thuận lợi cho các giao dịch bất động sản. Một chuyến du lịch có người hộ tống có thể là một lựa chọn tốt cho những ai đang tìm kiếm sự kết hợp cân bằng trong chuyến du lịch của họ. Hãy chăm sóc sức khỏe của bạn ngày hôm nay, vì bạn có thể cảm thấy năng lượng và sức sống thấp.

Tình yêu: Hãy để tâm đến cảm xúc của bạn và thành thật với đối phương.

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Vàng

Cự giải (22/6 - 22/7)

Số dư tài khoản ngân hàng của bạn ổn định và bạn đang quản lý tài sản của mình tốt. Hãy lên kế hoạch cho một buổi họp mặt gia đình và tạo nên những kỷ niệm với những người thân yêu của bạn. Khối lượng công việc của bạn có thể tăng lên và bạn có thể cảm thấy quá tải với trách nhiệm của mình. Tránh căng thẳng và để mắt đến chế độ dinh dưỡng của bạn. Những người đang ôn tập cho các kỳ thi sẽ tìm thấy nhịp điệu và sự tập trung cũ của họ. Bên cạnh đó, một chuyến du lịch trong một kỳ nghỉ ngắn có thể sẽ rất thú vị.

Tình yêu: Một đêm hẹn hò hoặc những cử chỉ lãng mạn có thể khiến mối quan hệ của đôi bạn càng ngọt ngào hơn nữa.

Con số may mắn: 6

Màu may mắn: Xanh lục

Sư tử (23/07 - 23/08)

Tình hình tài chính của bạn đang ở trạng thái tuyệt vời, với khoản tiết kiệm tốt và số dư ngân hàng an toàn. Các mối quan hệ gia đình rất bền chặt và có thể hỗ trợ bạn trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, những người làm nghề tự do có thể mong đợi một ngày bận rộn với đầy những yêu cầu từ các khách hàng tiềm năng và công việc mới. Đồng thời, đây cũng là một ngày tốt cho bất động sản, với những thay đổi và tăng trưởng tích cực trong lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, hãy lưu ý về việc bảo quản hành lý trong chuyến du lịch, việc mất hành lý có thể là một bất tiện lớn.

Tình yêu: Tình cảm đang có chiều hướng tích cực, với cơ hội cho những mối quan hệ mới hoặc củng cố những mối quan hệ hiện có.

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Nâu đậm

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Bạn có thể xem xét đầu tư vào cổ phiếu hoặc cổ phần để tăng tài sản của mình. Bạn có thể phải hướng dẫn những người trẻ tuổi trong gia đình hoặc chăm sóc người thân đến thăm. Khối lượng công việc của bạn có thể tăng lên, nhưng bạn có thể dễ dàng xử lý nó. Bạn có khả năng vượt trội so với phần còn lại về thành tích học tập. Hãy cân nhắc tập một số bài tập thể dục hoặc yoga để giữ sức khỏe cho bạn.

Tình yêu: Bạn có thể trải qua một tình yêu đơn phương hoặc xung đột trong một mối quan hệ.

Con số may mắn: 6

Màu may mắn: Nghệ tây

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Bạn có thể muốn tập trung vào việc quản lý tài sản và đảm bảo an toàn và số dư ngân hàng của mình. Những người lớn tuổi trong gia đình bạn rất vui khi thấy bạn làm tốt. Hợp tác và làm việc theo nhóm thường có thể dẫn đến những kết quả thành công. Bạn có thể kiểm soát mức độ căng thẳng của mình bằng cách thực hiện các hoạt động khiến bạn hạnh phúc.

Tình yêu: Bạn có thể trải qua những cảm xúc mâu thuẫn hoặc thiếu sự hỗ trợ từ người ấy của mình.

Con số may mắn: 1

Màu may mắn: Cam

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Việc vay tiền cũng nên được thực hiện sau khi đã cân nhắc cẩn thận. Tài sản của bạn có thể mang lại những thách thức liên quan đến vấn đề cải tạo hoặc thuê. Cuộc sống gia đình vừa phải, với một số xung đột hoặc căng thẳng nhỏ. Ngày hôm nay cũng có thể mang lại những cơ hội tuyệt vời cho những nỗ lực xã hội của bạn.

Tình yêu: Người yêu của bạn có thể đang lên kế hoạch cho điều gì đó đặc biệt dành cho bạn, hãy sẵn sàng đón nhận bất ngờ.

Con số may mắn: 5

Màu may mắn: Trắng

Nhân mã (23/11-21/12)

Lợi nhuận tuyệt vời và cơ hội cho sự tăng trưởng tài chính đang ở phía trước. Dành thời gian chất lượng với những người thân yêu có thể mang lại niềm vui và thắt chặt mối quan hệ. Kế hoạch du lịch có thể gặp trở ngại, nhưng nhìn chung vẫn sẽ là một ngày rất tuyệt vời. Bên cạnh đó, những người đang tìm kiếm một ngôi nhà cho thuê sẽ tìm được một ngôi nhà phù hợp với ngân sách. Sự chăm chỉ và cống hiến của bạn sẽ được đền đáp, bạn có thể được thăng chức hoặc tăng lương. Ngoài ra, hãy cân nhắc kết hợp yoga hoặc thiền vào thói quen hàng ngày để giảm căng thẳng và duy trì cái nhìn tích cực.

Tình yêu: Đời sống tình cảm của bạn tràn đầy năng lượng tích cực và hạnh phúc.

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Kem

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Đây là một ngày tốt để tập trung vào các chiến lược đầu tư và theo dõi cổ phiếu. Các ngôi sao cho thấy có thể có xung đột và căng thẳng tiềm ẩn với những người thân yêu. Cơ hội thăng tiến hoặc thuyên chuyển công việc đang đến gần, cùng với sự đánh giá tích cực. Đây cũng là một ngày tốt để tập trung vào các kỹ thuật quản lý căng thẳng. Những người sắp thực hiện một hành trình đường dài sẽ cần chuẩn bị tốt để tránh những khó khăn trên đường đi.

Tình yêu: Lòng trung thành và sự tin tưởng có thể bị thử thách, nhưng chúng sẽ chỉ ngày càng bền chặt hơn.

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Vàng

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Số dư tài khoản ngân hàng của bạn dự kiến sẽ tăng lên và đạt ở mức an toàn. Sự hài lòng trong công việc có thể giảm và khối lượng công việc tăng lên. Duy trì một chế độ ăn uống cân bằng cũng sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn và tràn đầy năng lượng hơn. Đi du lịch cùng người mình thích sẽ giúp rút ngắn quãng đường dài. Ngoài ra, ai đó có khả năng giúp bạn trong việc có được một thỏa thuận tài sản tốt. Những nỗ lực của bạn trên phương diện học tập cũng sẽ được ghi nhận.

Tình yêu: Lòng tin và tình yêu của đôi bạn sẽ ngày càng trọn vẹn và bền chặt.

Con số may mắn: 8

Màu may mắn: Tím

Song ngư (20/02 - 20/03)

Tử vi hôm nay dự đoán sẽ là một ngày tuyệt vời cho các vấn đề tài chính. Một chuyến ghé thăm của người thân hoặc một cuộc họp mặt gia đình có thể mang lại một số xung đột. Bạn cũng có thể tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và cân nhắc thay đổi thói quen tập thể dục của mình. Kế hoạch du lịch có thể gặp phải một số trở ngại và có thể bị hoãn lại trong một số trường hợp.

Tình yêu: Bạn có thể cảm thấy cô đơn hoặc thiếu tình cảm trong mối quan hệ hiện có.

Con số may mắn: 18

Màu may mắn: Nâu

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Hindustan Times