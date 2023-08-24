Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 24/8/2023 của 12 cung hoàng đạo

Về mặt tài chính, bạn sẽ có thể cải thiện vị thế của mình. Một số bạn sẽ lấy lại được vóc dáng cân đối. Những người làm trong lĩnh vực truyền thông hoặc điện ảnh sẽ thấy mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp. Ai đó trong gia đình có thể sẽ nâng cao uy tín của bạn. Một số bạn có thể thêm vào danh sách chỗ nghỉ của mình bằng cách đặt chỗ mới. Ý tưởng của bạn về một chuyến đi chơi có thể sẽ được các thành viên trong gia đình ủng hộ, vì vậy hãy mong đợi một khoảng thời gian thú vị.

Màu sắc may mắn: Xanh lá cây

Kim ngưu (21/4-20/5)

‘Có tiền thì sẽ tiêu’ có thể trở thành phương châm của bạn khi bạn bắt đầu kiếm được nhiều tiền. Những người muốn lấy lại vóc dáng cân đối sẽ cảm thấy được khuyến khích tiếp tục chế độ tập luyện của mình. Công việc sáng tạo có khả năng kích thích trí tưởng tượng phong phú của bạn. Bản chất yêu thương và quan tâm của bạn sẽ giữ cho vợ/chồng và gia đình luôn có tâm trạng hạnh phúc. Một chuyến đi thú vị đang chờ đón bạn. Những người đang nghĩ đến việc mua bất động sản sẽ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn và đọc kỹ những điều cần lưu ý.

Tình yêu: Các cặp đôi yêu nhau có thể lên kế hoạch đi chơi ở một nơi nào đó riêng biệt.

Con số may mắn: 6

Màu may mắn: Tím

Song Tử (21/05 - 21/06)

Một số bạn có khả năng đạt được thiện chí bằng cách giúp ai đó đi lại. Chuyển sang thực phẩm lành mạnh sẽ là chìa khóa để giữ dáng và năng động. Bạn có thể nhận được những lời khuyên hữu ích giúp bạn không đi chệch khỏi con đường đã chọn. Không có ích gì khi theo dõi chặt chẽ một đứa trẻ trong gia đình, tốt nhất là cứ để như vậy. Một số bạn có thể cố gắng đi du lịch ít hơn.

Tình yêu: Những người có khát vọng lãng mạn sẽ cảm thấy một ngày viên mãn nhất.

Con số may mắn: 1

Màu may mắn: Đỏ

Cự giải (22/6 - 22/7)

Những sự đảo ngược gần đây trong công việc sẽ không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của bạn, vì vậy hãy tiếp tục nỗ lực hết mình. Một thỏa thuận mà bạn nghĩ mình đã đạt được có thể có dấu hiệu tuột khỏi tay bạn. Sức khỏe của cha mẹ hoặc người lớn tuổi trong gia đình có thể gây lo ngại. Giữ cho mình không gian riêng và không can thiệp vào công việc của người khác sẽ duy trì được sự bình yên trong gia đình. Một số bạn có thể được giao phó một công việc quan trọng ở ngoại thành.

Tình yêu: Những ngôi sao xuất hiện mạnh mẽ trên phương diện lãng mạn, vì vậy hãy thể hiện sự quyến rũ của mình!

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Hồng đậm

Sư tử (23/07 - 23/08)

Một dự án kinh doanh có thể đòi hỏi chi phí lớn hơn dự kiến để thành công. Tránh thực phẩm bên đường nếu bạn muốn giữ được sức khỏe tốt. Những người đang trải qua quá trình đào tạo có thể sẽ được đánh giá cao về cách ứng xử. Cuộc sống gia đình sẽ là nơi trú ẩn tuyệt vời nhất khi bạn có thể thư giãn. Những người lên kế hoạch cho chuyến hành trình phải tính đến thời tiết để giữ an toàn.

Tình yêu: Gặp được người yêu là điều có thể xảy ra và sẽ giúp bạn có tâm trạng phấn chấn.

Con số may mắn: 17

Màu may mắn: Màu cam

Xử nữ (24/08 - 23/09)

Về mặt thể chất bạn sẽ vẫn ổn, nhưng về mặt tinh thần bạn có thể vẫn còn hơi căng thẳng. Một sự đánh giá cao từ khách hàng có thể sẽ làm cho ngày của bạn tươi sáng hơn. Các nhà bán lẻ có thể mong đợi một lượng khách hàng tốt ngày hôm nay. Lời khuyên của vợ/chồng sẽ có nhiều giá trị, vì vậy đừng từ chối nó ngay lập tức. Hãy lựa chọn phương thức di chuyển cẩn thận để có một hành trình an toàn.

Tình yêu: Những cặp tình nhân trẻ có thể sẽ có một khoảng thời gian đầy thăng hoa.

Con số may mắn: 18

Màu may mắn: Màu nâu sẫm

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Giữ lựa chọn vay tiền mở. Lời khuyên của ai đó để đạt được thể lực hoàn hảo sẽ rất hữu ích. Đừng ngần ngại nhận sự giúp đỡ từ những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, mọi người đều làm như vậy. Một số bạn có thể lên kế hoạch kỷ niệm ngày cưới hoặc một số lễ kỷ niệm khác. Du lịch nhẹ nhàng để không gặp khó khăn trên chặng đường dài. Những khó khăn gặp phải trong tình hình cạnh tranh trên phương diện học thuật đều có khả năng được khắc phục.

Tình yêu: Những người đang tìm kiếm tình yêu có thể chưa tìm đúng nơi!

Con số may mắn: 1

Màu may mắn: Vàng

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Một hợp đồng béo bở có thể mang lại cho bạn rất nhiều tiền. Việc kén ăn có lợi vì bạn vẫn có sức khỏe tốt. Những người có ảnh hưởng cần phải cẩn thận về những gì họ tán thành. Gia đình sẽ luôn yêu thương, quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ mọi điều cần thiết. Một cuộc hành trình có thể không diễn ra như mong đợi nhưng bạn sẽ tận dụng tối đa nó. Cách tiếp cận cân bằng của bạn sẽ giúp giải quyết vấn đề tài sản một cách hòa giải.

Tình yêu: Những ý tưởng và tài ăn nói của bạn có thể sẽ khiến bạn được mọi người quý mến và khiến bạn có một ngày tuyệt vời!

Con số may mắn: 8

Màu may mắn: Đỏ tươi

Nhân mã (23/11-21/12)

Một số khoản phí chờ xử lý có thể được nhận được để làm cho tình hình tài chính của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Về mặt sức khỏe, bạn dần dần tiến tới việc rèn luyện sức khỏe. Đây không phải là ngày để chấp nhận rủi ro trên phương diện cá nhân hoặc nghề nghiệp. Vợ/chồng sẽ là người hỗ trợ nhiều nhất và thậm chí còn giúp đỡ bạn trong bất cứ việc gì bạn đang làm. Những người muốn dành vài ngày một mình có thể lên kế hoạch nghỉ ngơi ngắn ngày. Thị trường đi xuống có thể thúc đẩy bạn đầu tư vào bất động sản.

Tình yêu: Mũi tên của thần Cupid có khả năng trượt và khiến trái tim bạn trở nên cô đơn.

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Xám đậm

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Chi tiêu khôn ngoan sẽ giúp tiết kiệm. Tham gia một phòng tập thể dục là lựa chọn dành cho những ai muốn đạt được thể lực hoàn hảo. Ai đó có thể sẽ dành những lời tốt đẹp cho những người đang tìm kiếm một vị trí đáng thèm muốn trong lĩnh vực chuyên môn. Bạn sẽ xoa dịu mọi căng thẳng và biến ngôi nhà thành một nơi hạnh phúc. Có thể cần phải chuẩn bị đầy đủ để chuyến đi thành công. Lợi nhuận tốt được dự đoán trước từ một tài sản thuê.

Tình yêu: Thu hút được sự chú ý của người mà bạn thầm yêu có thể sẽ khiến một ngày của bạn trở nên tươi sáng hơn.

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Vàng nhạt

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Việc cắt giảm chi phí của bạn sẽ giúp tiết kiệm tiền. Duy trì chế độ tập luyện đều đặn sẽ đảm bảo sức khỏe tốt. Sáng kiến của bạn trên mặt trận chuyên môn hoặc học thuật có thể sẽ được những người quan trọng tán dương. Bạn có thể sẽ làm một số điều thú vị với gia đình ngày hôm nay. Bất cẩn trên đường có thể gây ra vấn đề. Những vấn đề tài sản gây căng thẳng có thể sẽ được giải quyết một cách thân thiện.

Tình yêu: Phương diện lãng mạn vẫn tươi hồng và mang đến cho bạn cảm giác thỏa mãn tuyệt vời.

Con số may mắn: 11

Màu may mắn: Kem

Song ngư (20/02 - 20/03)

Sự ổn định về mặt tài chính được đảm bảo khi các cơ hội tiếp tục đến với bạn. Những người mắc một căn bệnh về lối sống sẽ không nên bỏ qua nó. Những người xuất hiện trong cuộc phỏng vấn hôm nay có khả năng sẽ có được cơ hội tốt. Vợ/chồng có thể cần sự giúp đỡ của bạn, vì vậy đừng làm họ thất vọng. Một số người có thể nghĩ đến các dự án kinh doanh mới, nhưng việc thực hiện chúng có thể gây ra nhiều khó khăn. Một giao dịch tài sản đang chờ xử lý có thể sẽ được ký kết có lợi nhuận.

Tình yêu: Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên có thể dẫn bạn đến một mối tình lãng mạn vừa chớm nở.

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Màu đào

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.