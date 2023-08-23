Tử vi tình yêu và các mối quan hệ của 12 cung hoàng đạo ngày 23/8/2023

Đây là một ngày để kết nối ở cấp độ hoàn toàn mới. Vì vậy, nếu bạn muốn nghĩ đến một chủ đề nào đó, hãy thực hiện nó! Cho dù đó là về kế hoạch, nỗi sợ hãi hay mong muốn thầm kín của bạn, các ngôi sao đều nói rằng đây là thời điểm thích hợp để bộc lộ tất cả. Đối phương sẽ đánh giá cao sự cởi mở của bạn. Đó không chỉ là nói chuyện, mà còn là về việc thực sự lắng nghe. Hãy lắng nghe những gì nửa kia của bạn nói và thể hiện sự quan tâm của bạn.

Những khoảnh khắc bùng nổ có thể rình rập xung quanh nếu bạn không ý thức được lời nói của mình. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng đang gia tăng, hãy tạm dừng và hít một hơi thật sâu. Hãy suy nghĩ về cách bạn muốn thể hiện bản thân. Lời nói của bạn có sức mạnh và bạn có sức mạnh để gìn giữ hòa bình ngày hôm nay. Nếu mọi thứ có vẻ căng thẳng, hãy chuyển sự chú ý của bạn sang thứ gì đó bạn thích. Một lời xin lỗi chân thành có thể rất hiệu quả nếu bạn cảm thấy lời nói của mình hơi lộn xộn.

Song Tử (21/05 - 21/06)

Ngay cả khi đôi chân của bạn vững chắc trên mặt đất, trái tim bạn vẫn rộng mở đón nhận những khả năng vô biên mà tình yêu mang lại. Đừng ngạc nhiên nếu cử chỉ tử tế của một người bạn hoặc một tin nhắn ấm áp sưởi ấm tâm hồn bạn, nhắc nhở bạn rằng bạn không bao giờ thực sự đơn độc trên hành trình này. Hãy đón nhận sự ấm áp từ bạn bè dành cho bạn. Giữ các giác quan của bạn hòa hợp với những khoảnh khắc nhỏ mang lại niềm vui khi bạn trải qua một ngày.

Cự giải (22/6 - 22/7)

Hãy sẵn sàng cho một ngày đầy cảm xúc trong tình yêu. Bạn không phải là người chơi an toàn, và hôm nay, bạn có thể thấy mình đang thể hiện tình yêu của mình mà không do dự. Nếu bạn muốn cho ai đó thấy bạn quan tâm sâu sắc như thế nào, thì chính là lúc này. Sự trung thực về cảm xúc của bạn sẽ tỏa sáng.

Sư tử (23/07 - 23/08)

Tình yêu không phải là có một lộ trình rõ ràng hay biết chính xác mọi thứ đang đi về đâu. Đó là về việc chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa, xây dựng kết nối và cùng nhau đón nhận những điều chưa biết. Vì vậy, đừng để sự không chắc chắn cản trở bạn. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ đã cam kết, hãy dành thời gian để nuôi dưỡng mối quan hệ mà bạn chia sẻ. Thể hiện cảm xúc của bạn một cách cởi mở và lắng nghe người ấy của bạn với một trái tim rộng mở. Điều này sẽ giúp cả hai bạn điều chỉnh kỳ vọng của mình.

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Tận hưởng những cảm giác mà bạn đang chống cự. Bạn luôn thực tế và phân tích, nhưng đôi khi những vấn đề của trái tim không tuân theo logic. Đây có thể chỉ là một trong những khoảnh khắc đó. Các ngôi sao thẳng hàng để cho thấy rằng mối liên hệ này không phải là thứ gì đó có thể gạt sang một bên. Đó có phải là người mà bạn bị thu hút không? Hãy đoán xem? Đối phương cũng đang cảm thấy cùng một lực hút nam châm hướng về bạn. Đó là một sự đồng bộ tuyệt đẹp không thể bỏ qua nữa.

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Hôm nay là về việc buông bỏ quá khứ và chấp nhận hiện tại. Bạn có thể suy ngẫm về những sai lầm trong mối quan hệ trong quá khứ và việc cảm thấy hơi thất vọng là điều tự nhiên. Nhưng hãy nhớ rằng, tất cả chúng ta đều là con người và việc phạm sai lầm là một phần của cuộc hành trình. Hãy đối xử tốt với bản thân và chống lại sự tự dằn vặt bản thân vì những điều bạn không thể thay đổi. Thay vì tập trung vào những gì đã xảy ra, hãy tập trung vào những bài học mà bạn đã học được.

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Quan sát người yêu đối mặt với những khó khăn có thể kích hoạt một nhận thức mới về chiều sâu của cảm xúc của bạn. Sự quan tâm chân thành của bạn sẽ tỏa sáng, tiết lộ mức độ kết nối tình cảm của bạn. Đừng ngại thể hiện khía cạnh dễ bị tổn thương của bạn – chính nhờ những khoảnh khắc này mà các mối quan hệ thực sự được tạo nên. Đối phương sẽ đánh giá rất cao sự thấu hiểu và vững chắc này của bạn.

Nhân mã (23/11-21/12)

Hôm nay, đối phương sẽ thực sự đánh giá cao cách tiếp cận thực tế của bạn. Khả năng lắng nghe mà không phán xét và đưa ra sự hiện diện an ủi của bạn sẽ tạo ra mối liên kết sâu sắc hơn giữa hai bạn. Hãy nhớ rằng, những cử chỉ nhỏ thường có ý nghĩa nhất. Một cái chạm nhẹ, một nụ cười chân thành hoặc chỉ cần ở bên cạnh để cho đối phương một bờ vai cũng có thể giúp củng cố mối quan hệ một cách lâu dài. Hãy tận hưởng ngày hôm nay!

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Hôm nay mang đến cho bạn một cảm giác trầm ngâm trong trái tim. Bạn luôn có bản tính rộng lượng, sẵn sàng dành những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, có những lúc bạn có thể thấy mình đặt câu hỏi về mức độ cho đi của mình. Hôm nay, sự nhạy cảm của bạn sẽ giúp bạn cân bằng bản chất tốt bụng và nhu cầu chăm sóc bản thân. Nhưng hãy lùi lại và đánh giá xem việc cho đi của bạn có khiến bạn kiệt sức một chút hay không.

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Ngày hôm nay tất cả đều hướng về lòng tự trọng và duy trì sự cân bằng lành mạnh trong mối quan hệ lãng mạn. Yêu người khác không có nghĩa là nên đánh đổi bằng giá trị của bản thân. Tôn trọng và đánh giá cao bản thân là điều quan trọng, ngay cả khi bạn say mê ai đó. Đừng đánh mất những gì làm cho bạn đặc biệt. Mặc dù mong muốn làm hài lòng đối phương là điều đương nhiên nhưng đừng quên dành thời gian cho niềm đam mê của riêng mình.

Song ngư (20/02 - 20/03)

Hôm nay có thể mang lại một số bước ngoặt thú vị cho cuộc sống tình yêu của bạn. Đừng ngạc nhiên nếu bạn và người ấy của mình thấy mình vướng vào một vài xung đột về quan điểm. Nhưng, hãy hít một hơi thật sâu và nhớ rằng, đây là một phần của cuộc hành trình. Việc có những quan điểm khác nhau là điều hoàn toàn tự nhiên và điều đó không có nghĩa là hai bạn đang xa nhau. Khám phá cơ hội để hiểu nhau hơn, ngay cả khi điều đó có nghĩa là có một cuộc tranh luận sôi nổi.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.