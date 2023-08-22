Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 22/8/2023 của 12 cung hoàng đạo

Việc đổ mồ hôi thường xuyên sẽ sớm giúp bạn lấy lại vóc dáng ban đầu. Khoản vay bạn đã quên được trả lại. Sự gia tăng hoặc tiền thưởng có thể đến dưới hình thức này hay hình thức khác. Tình trạng ngày càng xấu đi của người lớn tuổi trong gia đình có thể trở nên đáng báo động. Những người thích du lịch có thể tìm thấy điều ước của họ trở thành sự thật. Tiền từ bất động sản có thể đến với bạn. Thiếu ngủ có thể khiến học sinh rơi vào trạng thái bối rối. Một cái gì đó mà bạn đang lo lắng có thể trôi qua một cách bình yên.

Màu may mắn: Vàng

Kim ngưu (21/4-20/5)

Nhiệm vụ được giao cho bạn sẽ được hoàn thành xuất sắc. Những người mắc các bệnh về lối sống sẽ thấy tình trạng của họ được cải thiện. Những người kiếm được nhiều tiền có khả năng sẽ có cơ hội vung tiền vào những thứ họ yêu thích. Đừng mong đợi những lời cảm ơn sâu sắc vì đã giúp một tay trong công việc nhà. Bạn có khả năng thực hiện một cuộc hành trình bằng đường biển hoặc đường hàng không. Công việc chồng chất trên phương diện học thuật. Bạn có thể bắt đầu một điều gì đó mới một cách nghiêm túc.

Tình yêu: Sự ấm áp và tình cảm của người yêu chắc chắn sẽ khiến bạn có tâm trạng vui vẻ.

Con số may mắn: 6

Màu may mắn: Đỏ tươi

Song Tử (21/05 - 21/06)

Một liệu pháp thay thế có thể giúp giảm đau tức thời. Một khoản thanh toán chưa thanh toán có thể sẽ được nhận. Bạn có thể nhận được sự ủng hộ của những người mà bạn thậm chí không hề biết về mặt chuyên môn. Gia đình có thể tỏ ra hơi khắt khe và có thể xâm phạm không gian riêng tư của bạn. Một chuyến đi công tác xa thành phố có thể sẽ mang lại cho bạn chút thời gian nghỉ ngơi và yên tâm. Bạn có thể cần một chút động lực bản thân để duy trì nỗ lực của mình trên mặt trận học tập.

Tình cảm: Đừng đề cập đến bất kỳ chủ đề gây tranh cãi nào với đối phương trong ngày hôm nay vì nó có thể dẫn đến tranh cãi.

Con số may mắn: 8

Màu may mắn: Xanh dương

Cự giải (22/6 - 22/7)

Những người tập luyện với mục đích rèn luyện cơ thể sẽ sớm thành công. Một thành viên trong gia đình có thể bắt đầu chia sẻ các chi phí trong gia đình. Sự chủ động và quyết tâm của bạn có khả năng khiến bạn trở thành người được cấp trên yêu thích. Một đứa trẻ có thể phàn nàn về sự buồn chán, vì vậy hãy làm điều gì đó phù hợp với trí tưởng tượng của trẻ! Những người cảm thấy nhàm chán với công việc hàng ngày có thể tìm kiếm lối thoát. Cải thiện thành tích trên phương diện học thuật có thể là một nhiệm vụ khó khăn.

Tình yêu: Về mặt lãng mạn, bạn sẽ có thể truyền đạt cảm xúc của mình cho đối phương.

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Nâu

Sư tử (23/07 - 23/08)

Mở rộng trái tim của bạn với một người thông thái sẽ khiến bạn cảm thấy sảng khoái và trẻ hóa. Đây là thời điểm tốt nhất để đầu tư và bạn cũng sẽ tìm thấy một số kế hoạch tốt. Một nhiệm vụ hoàn thành tốt sẽ mang đến cho bạn cảm giác hài lòng vô cùng. Tinh thần phấn chấn của một thành viên trong gia đình sẽ lan tỏa và mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Một cuộc hành trình về phía đông có thể đem lại nhiều lợi nhuận. Tránh phiền nhiễu về mặt học tập.

Tình yêu: Những người có khuynh hướng lãng mạn có thể tiến thêm một bước để thực hiện ước mơ của mình.

Con số may mắn: 5

Màu may mắn: Hồng

Xử nữ (24/08 - 23/09)

Một thành viên trong gia đình có thể sẽ hồi phục nhanh chóng. Các đại lý bất động sản và người trung gian có thể tìm thấy một ngày có lợi nhuận. Bạn có thể có cơ hội thực hiện một chuyến đi vui vẻ. Việc ôn tập cũng quan trọng như việc chuẩn bị về mặt học thuật, hãy nhớ điều đó. Một môi trường mới và một trải nghiệm mới đang chờ bạn và bạn sẽ thích chúng.

Tình yêu: Sự chăm sóc và hỗ trợ của vợ/chồng hoặc người yêu sẽ mang lại sự hài lòng to lớn.

Con số may mắn: 1

Màu may mắn: Màu nâu hạt dẻ

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Bạn có thể tập trung vào sức khỏe và trở nên cân đối. Những người trong lĩnh vực bất động sản sẽ thấy công việc kinh doanh có lãi. Một người nào đó có thể tiếp cận bạn trong một vấn đề liên quan đến nghề nghiệp của bạn. Một người bạn đã mất từ lâu rất có thể sẽ lại bước vào cuộc sống của bạn theo một cách không ngờ tới nhất. Những người kết nối với các phương tiện truyền thông có khả năng đi ra khỏi thành phố hoặc ra nước ngoài để thực hiện một nhiệm vụ. Sự phân tâm có thể khiến bạn phải trả giá đắt trên phương diện học thuật.

Tình cảm: Hãy khéo léo khi tiếp xúc với người yêu hôm nay, vì bạn có thể dễ dàng làm hỏng tâm trạng của mình!

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Vàng

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Một thói quen thay đổi được bạn áp dụng sẽ tốt cho sức khỏe tổng thể của bạn. Những người làm việc tự do chắc chắn sẽ có được nhiều cơ hội hơn. Việc đi thăm bạn bè hoặc người thân có thể sẽ mất cả ngày nhưng sẽ rất thú vị. Không thể loại trừ sự thất vọng về mặt học thuật. Một người lớn tuổi trong gia đình có thể sẽ giúp đỡ bạn bằng cách chăm sóc gia đình khi bạn đi vắng. Bạn sẽ có thể giải quyết các tình huống căng thẳng một cách thành công.

Tình yêu: Những người đang trong một mối quan hệ lãng mạn sẽ thấy đối phương đáp ứng được nhu cầu của họ.

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Quả đào

Nhân mã (23/11-21/12)

Về mặt công việc, bạn có khả năng thể hiện sự nhạy bén trong thương mại phi thường. Việc tìm kiếm một người bạn đời phù hợp cho một đứa trẻ hoặc anh chị em đủ điều kiện sẽ thành công. Hôm nay bạn sở hữu năng lượng dự trữ. Những khoản đầu tư trước đó có thể bắt đầu mang lại lợi nhuận tốt. Một chuyến đi chơi với bạn bè có lẽ sẽ thú vị nhất. Thành tích học tập của bạn có thể bị giảm sút.

Tình yêu: Vòng tay của người mình yêu sẽ giúp bạn quên đi mọi muộn phiền.

Con số may mắn: 7

Màu may mắn: Màu cam

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Một chế độ tập thể dục sẽ bắt đầu cho thấy kết quả tích cực. Trúng giải độc đắc trên mặt trận tài chính là một khả năng khác biệt. Các nhà bán lẻ có thể nhận thấy hoạt động kinh doanh của họ đang phát triển. Bạn sẽ là một người chủ hiếu khách hoàn hảo cho một người đã đi một chặng đường dài để gặp bạn. Rất nhiều chuyến du lịch được chỉ định và tất cả sẽ rất vui. Về mặt học thuật có thể sẽ tiến triển chậm vì khó khăn ở mỗi bước.

Tình yêu: Bạn có thể gặp gỡ một người thầm ngưỡng mộ bạn.

Con số may mắn: 11

Màu may mắn: Vàng nghệ tây

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Một thực phẩm bổ sung có khả năng chứng minh có lợi cho sức khỏe của bạn. Những người đang đi làm có khả năng kiếm đủ tiền để tiết kiệm cho ngày cần. Hiệu quả của bạn tại nơi làm việc có thể sẽ được chú ý. Bạn bè hoặc người thân đến và ở cùng bạn sẽ làm bầu không khí trong nhà trở nên tươi sáng hơn. Một hành trình dài sẽ chứng tỏ thú vị theo nhiều cách. Học sinh có thể cần tìm thời gian để đảm nhận thêm khối lượng công việc nhằm cải thiện hiệu suất.

Tình yêu: Bạn sẽ chiếm được tình cảm của người mình yêu.

Con số may mắn: 18

Màu may mắn: Xám

Song ngư (20/02 - 20/03)

Sức khỏe của bạn có thể được cải thiện bằng cách bỏ đồ ăn vặt. Tài sản có khả năng tăng lên và giúp bạn mạnh mẽ hơn về tài chính. Một số ý tưởng mới có thể đến với bạn liên quan đến một dự án được thực hiện. Những lời khen ngợi từ giáo viên hoặc cấp trên dành cho một thành viên trong gia đình có thể khiến bạn cảm thấy tự hào. Đi du lịch để tham dự một sự kiện quan trọng được chỉ định. Thể hiện tốt trên mặt trận học tập sẽ giúp tăng cường sự tự tin của bạn. Những nỗ lực của bạn sẽ khiến một sự kiện hoặc bữa tiệc thành công rực rỡ.

Tình yêu: Những người đang tìm kiếm tình yêu sẽ bị trúng mũi tên của thần tình yêu!

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Kem

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.