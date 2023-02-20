Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 20/02/2023 của 12 cung hoàng đạo!

Tình yêu: Một sự hiểu lầm với người yêu của bạn có thể được giải quyết trong ngày hôm nay.

Bạn có thể nghĩ đến một số phương án đầu tư tốt và đánh giá lại ngân sách của mình. Một số bạn có thể dành cả ngày ở nhà và tận hưởng âm nhạc . Những điều tuyệt vời, phần thưởng và sự công nhận được dự đoán về phương diện công việc. Những người đang thực hiện các mục tiêu tập thể dục của mình có thể đạt được kết quả mong muốn. Tranh chấp tài sản dường như là không thể tránh khỏi đối với một số người.

Kim ngưu (21/4-20/5)

Mọi thứ có thể tốt ở nhà và một thành viên trong gia đình có thể nấu món gì đó đặc biệt cho bạn. Một số bạn có thể nhận được tăng lương và đánh giá cao cho sự chăm chỉ của họ. Một thú vui ẩm thực đang chờ đợi bạn hôm nay, vì vậy hãy chú ý đến những gì bạn ăn. Đây là thời gian để củng cố thành tích của bạn trên mặt trận học tập. Tham gia vào một sự kiện nhất định có thể mang lại rất nhiều điều thú vị.

Tình yêu: Mọi thứ trong mối quan hệ của bạn có thể không diễn ra như kế hoạch; hãy duy trì một chiến lược tốt.

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Trắng nhạt

Song Tử (21/05 - 21/06)

Các khoản đầu tư rủi ro cao có thể mang lại cho bạn lợi nhuận tốt trong tương lai gần. Hôm nay, bạn có thể gặp lại những người bạn cũ hoặc những người anh em họ yêu thích của mình và có một khoảng thời gian tuyệt vời với họ. Đồng nghiệp có thể không giúp được bạn việc gì đó trong ngày hôm nay. Tất cả các vấn đề sức khỏe của bạn có thể biến mất và bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết. Mọi thứ dường như đồng bộ, nhưng tránh đi du lịch trừ khi thực sự quan trọng. Có một số phạm vi cải thiện điểm số của bạn trên mặt trận học tập, vì vậy hãy bắt đầu.

Tình yêu: Bạn có thể tận hưởng các hoạt động vui vẻ với người ây.

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Đào

Cự giải (22/6 - 22/7)

Công việc kinh doanh của bạn có thể bắt đầu cất cánh và bạn có thể nỗ lực để đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình. Một vấn đề liên quan đến tài sản có thể cản trở sự hài hòa trong gia đình và gây căng thẳng cho bạn. Mọi thứ có thể diễn ra theo mong đợi của bạn trong công việc và bạn có thể đạt được các mục tiêu của mình. Một cuộc họp kinh doanh có thể khiến một số bạn đi ra khỏi thành phố. Một số thay đổi mạnh mẽ trong chế độ ăn uống được chỉ định. Xuất sắc trong học tập là điều đã được báo trước đối với một số người.

Tình yêu: Những người độc thân có thể gặp gỡ những người mới và tìm được đối tượng để bắt đầu mối quan hệ.

Con số may mắn: 5

Màu may mắn: Xanh nhạt

Sư tử (23/07 - 23/08)

Chi phí và điều kiện tài chính dường như được cân bằng. Ai đó thân thiết có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho bạn và điều đó có thể khiến tâm trạng của bạn vui vẻ hơn. Những giao dịch bất động sản tốt đang diễn ra cho những ai muốn đầu tư vào thị trường bất động sản. Bạn có thể thử điều gì đó mới mẻ và sáng tạo trong công việc vì sự đơn điệu không phải sở thích của bạn. Một số có thể từ bỏ các món ăn cay, đậm vị và thích thực hiện chế độ ăn kiêng giải độc. Các thành viên trong gia đình có thể đến với nhau để chúc mừng những thành tích của bạn trong học tập hoặc sự nghiệp.

Tình yêu: Những bạn độc thân có thể thấy ai đó khá hấp dẫn và lên kế hoạch để kết nối với họ.

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Xanh lam

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Làm việc chăm chỉ và kiên định có thể mở ra cánh cửa cho sự thịnh vượng. Một tình huống căng thẳng giữa bạn và một người lớn tuổi trong gia đình có thể ảnh hưởng đến sự hòa thuận trong gia đình. Những người đang tìm kiếm cơ hội mới trên mặt trận công việc có khả năng đạt được công việc phù hợp. Bạn có thể đang có tình trạng sức khỏe tốt và tập trung vào việc tăng cường khả năng miễn dịch. Một chuyến đi với một đối tác kinh doanh có thể sẽ thuận lợi. Những người theo đuổi các nghiên cứu cao hơn có khả năng nổi trội và nhận được lời mời làm việc tốt.

Tình yêu: Mối quan hệ hiện tại có thể khiến bạn yên tâm.

Con số may mắn: 5

Màu may mắn: Xanh lục

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Đó là một ngày tốt lành khi công việc kinh doanh của bạn có thể phát đạt và thu nhập của bạn có thể tăng lên. Các thiết lập công việc mới có thể tăng cường khả năng và sự tự tin của bạn để thực hiện tốt hơn. Một số vấn đề về sức khỏe có thể khiến bạn gặp rắc rối và một số bạn có thể bị đau lưng hoặc cảm lạnh. Bạn có thể hơi muốn chi tiêu cho một thứ gì đó đắt tiền ngày hôm nay. Bạn có thể vẫn được tìm kiếm nhiều về phương diện học tập.

Tình yêu: Bất đồng quan điểm giữa bạn và người yêu có thể khiến bạn gặp rắc rối.

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Đỏ tươi

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Một số bạn có thể dự định bắt đầu kinh doanh mới với một người quen. Một giao dịch tài sản có thể trở nên có lợi cho một số người. Bố mẹ bạn có thể ủng hộ quyết định của bạn. Tình trạng tài chính của bạn có thể được cải thiện khi các khoản đầu tư trước đây của bạn có thể bắt đầu gặt hái thành quả. Một biện pháp khắc phục tại nhà có thể giúp giải quyết vấn đề sức khỏe dai dẳng. Những người trong lĩnh vực học thuật có thể có cơ hội mà họ đã tìm kiếm từ lâu.

Tình yêu: Bạn sẽ bộc lộ khía cạnh lãng mạn của mình để gây bất ngờ cho đối phương.

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Vàng

Nhân mã (23/11-21/12)

Nghiên cứu là điều quan trọng trước khi đầu tư tiền. Một số vấn đề gia đình có thể nảy sinh và khiến bạn căng thẳng về tinh thần. Một số thay đổi cũng được chỉ ra trên phương diện công việc. Một công việc kinh doanh mới có thể bắt đầu cất cánh. Đừng chỉ trích các thành viên trong gia đình vì điều đó có thể tạo ra sự hỗn loạn không cần thiết. Bạn sẽ quản lý bản thân trên phương diện học tập để đạt được kết quả tốt.

Tình yêu: Đây là thời điểm thích hợp để đưa mối quan hệ của hai bạn lên một tầm cao mới.

Con số may mắn: 7

Màu may mắn: Đỏ

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Tiền bạc có thể dễ dàng đến với sự chăm chỉ của bạn. Người kinh doanh bất động sản có thể có một ngày bận rộn. Thay đổi chế độ ăn uống có thể đảm bảo cải thiện sức khỏe của bạn rõ rệt. Tránh hung hăng và tìm cách đối phó với những tình huống có thể khiến tính khí của bạn trở nên trầm trọng hơn. Những người lớn tuổi trong gia đình có thể ra khỏi thành phố để tham dự một sự kiện gia đình. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ về phương diện học tập.

Tình yêu: Tránh chất vấn người yêu của bạn về bất kỳ vấn đề gì.

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Cam

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Bạn có thể thoát khỏi một vấn đề sức khỏe mãn tính và cảm thấy tốt hơn. Một số tài liệu khác có thể được yêu cầu để khoản vay kinh doanh được phê duyệt. Những người thân yêu của bạn có thể không hiểu rõ quan điểm của bạn. Tránh đưa ra bất kỳ loại quyết định nghề nghiệp quan trọng nào ngày hôm nay. Một số có thể lên kế hoạch cho một chuyến đi kỳ lạ và cố gắng tận hưởng một ngày một cách trọn vẹn nhất.

Tình yêu: Hôm nay nửa kia của bạn có thể bận rộn và khó trả lời các cuộc gọi hoặc tin nhắn của bạn. Hãy cố gắng ủng hộ và kiên nhẫn nhé.

Con số may mắn: 18

Màu may mắn: Hồng

Song ngư (20/02 - 20/03)

Thói quen chi tiêu tốn kém của bạn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mặt tài chính. Những người thân yêu hoặc bạn bè có thể đánh giá cao bạn vì một tâm hồn tốt bụng. Đối phó với một số yếu tố bất ngờ có thể khiến bạn cảm thấy không thoải mái trong ngày hôm nay. Đã đến lúc tập trung hoàn thành những dự án cũ và thể hiện sự kiên định trong công việc. Bạn có thể thử mọi cách để duy trì sức khỏe tốt.

Tình yêu: Những người độc thân có thể gặp được ai đó cùng chí hướng và suy nghĩ về việc tiến lên phía trước.

Con số may mắn: 1

Màu may mắn: Cam

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Hindustan Times