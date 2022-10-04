Top 3 chòm sao thông minh biết giữ lửa hôn nhân để hạnh phúc luôn đong đầy, bí quyết là gì?

Có những cuộc hôn nhân được ví như chiến trường, nơi vợ chồng thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn; nhưng cũng có những cuộc hôn nhân được ví như thiên đường, nơi tình cảm vợ chồng sâu đậm và hòa hợp.

Hôn nhân giống như một tòa thành, bản thân nó chứa đựng muôn vàn thách thức, đắng cay mặn ngọt, đòi hỏi mỗi người bước vào đó đều phải trang bị cho bản thân những kiến thức nhất định để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Nhưng làm thế nào để các cặp vợ chồng duy trì được hạnh phúc gia đình và vượt qua được mọi thăng trầm của cuộc sống là điều trăn trở rất nhiều người.

Một cuộc hôn nhân tốt đẹp giống như một lâu đài đẹp, những người sống trong lâu đài sẽ có một gia đình hạnh phúc, con cái sung túc, năm tháng trôi qua trong êm đềm và mãn nguyện.

Vậy một người thông minh cần làm gì để duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc? Hãy cùng xem cách các chòm sao biết giữ lửa hôn nhân dưới đây duy trì hạnh phúc của mình nhé!

1. Cung Song Ngư: Hiểu rằng phải bao dung với nửa kia

Song Ngư là một chòm sao rất chín chắn, tinh tế, đầy khôn ngoan trong cuộc sống.

Trong hôn nhân, những chú Cá rất chu đáo với vợ/chồng, cưng chiều con cái, khoan dung độ lượng, việc nào ra việc nấy, không chấp vặt cho nên họ là những người đàn vợ/chồng tốt điển hình.

Những người thuộc chòm sao này khi bước vào cung hôn nhân rất ý thức về trách nhiệm của mình và hiểu được sự khó khăn trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Họ cho rằng gia đình là bến đỗ ấm áp của cuộc đời chứ không phải tòa án dân sự, cho nên những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình không cần phải phân chia rạch ròi, cũng không đáng để xảy ra tranh cãi.

Quan điểm đúng sai của cung hoàng đạo này rất rõ ràng, miễn không tổn hại gì đến những người khác thì cứ làm. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều tham khảo ý kiến của nửa kia, khi cả hai đồng thuận nhất chí thì mới quyết định.

Bởi thế, một người có hiểu biết, sáng suốt và biết vun vén gia đình như Ngư Nhi thì chắc chắn sẽ được thì số phận an bài cho một gia đình hòa thuận và hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

2. Cung Thiên Bình: Giữa vợ và chồng nhất định phải có không gian riêng

Những người thuộc cung Thiên Bình là người sắc sảo và thông minh lanh lợi, rất yêu đời, có kinh nghiệm sống phong phú và có những hiểu biết độc đáo về cuộc sống.

Thiên Bình trong cuộc sống hôn nhân là người rất yêu vợ/chồng, yêu thương con cái và luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với con.

Mặc dù vậy, họ vẫn giữ khoảng cách thích hợp với người bạn đời của mình và cho người ấy một không gian cá nhân thoải mái. Bí quyết giữ lửa hôn nhân của chòm sao này đơn giản là cho cả hai những không gian riêng để được làm những điều mình muốn.

Bởi vì ngay cả bản thân Thiên Thiên cũng mong muốn có sự riêng tư nên họ hiểu và tôn trọng điều đó của đối phương. Đương nhiên không gian riêng tư này vẫn phải nằm trong "khuôn khổ" cho phép và không được làm tổn hại đến hạnh phúc gia đình.

Có thể nói, cung hoàng đạo này luôn rất dễ dàng cho qua những việc vặt vãnh, lúc nào cũng tạo ra sự tươi mới trong những việc thường ngày, khiến cho gia đình luôn lãng mạn và nồng nàn, và để những người thân yêu của mình cảm thấy vui vẻ.

Một người có trách nhiệm như vậy, không khí gia đình tốt như vậy, gia đình có thể không vui vẻ hạnh phúc sao?

Ảnh minh họa: Internet

3. Cung Sư Tử: Vui vẻ là cội nguồn của hạnh phúc

Những người thuộc cung Sư Tử bản chất đã luôn vui vẻ và lạc quan, độc lập và tự do, sống rất tích cực.

Họ cũng mang tính cách vui tươi này vào cuộc sống hôn nhân và phát huy ưu điểm đó ở mức cao nhất. Đó là lý do những chú Sư Tử rất tự tin vào hôn nhân của mình, đầy ảo tưởng về tương lai, hết lòng với những người thân yêu của mình.

Chòm sao này luôn nở nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng, dù có gặp khó khăn, mâu thuẫn thì họ cũng vui vẻ đối mặt, nói cười vui vẻ tháo gỡ, dễ dàng hóa giải mâu thuẫn và vượt qua khó khăn.

Cho nên dù giữa hai vợ chồng căng thẳng đến đâu cũng chẳng thể kéo dài mãi khi mà một người trong đó luôn cố hết sức để giảm thiểu không khí nặng nề nhằm hòa giải mọi khúc mắc.

Sư Tử trời sinh mang đã phong thái đế vương, lại rất thông minh, một gia đình hạnh phúc là điều họ xứng đáng nhận được.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.