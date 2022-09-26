12 cung hoàng đạo, ai là người khó theo đuổi, có con mắt kén chọn nhất?

12 cung hoàng đạo 26/09/2022 12:10

Khi xếp hạng mức độ khó theo đuổi của 12 chòm sao chúng ta mới nhận ra rằng không ít chòm sao xinh đẹp, quyến rũ nhưng vẫn độc thân cũng chỉ vì họ sang chảnh quá.

No1: Xử Nữ

Chòm sao Xử Nữ nổi tiếng là người xét nét, khó khăn trong việc lựa chọn đối tượng để hẹn hò nên không ít đàn ông gặp gỡ họ xong là chạy dài. Thế nên mới có chuyện quá nhiều cô gái thuộc cung hoàng đạo này vừa xinh đẹp vừa tài giỏi nhưng không có lấy một ai theo đuổi.

Chòm sao này đòi hỏi quá cao về một nửa của mình, đôi khi điều đó có phần thiếu thực tế. Đối tượng đáp ứng được các yêu cầu của Xử Nữ phải nói là trần đời hiếm thấy, có một không hai. Thực ra cũng có vài lần họ tìm ra người đàn ông tài giỏi, đẹp trai, giàu có mà họ mơ ước nhưng đáng buồn là đối phương có vợ nên Xử Nữ đành ngậm ngùi tiếc nuối.

Họ được xem là cung hoàng đạo càng coi mắt càng kén chọn vì họ thích đặt mọi thứ lên bàn cân. Càng lớn tuổi, cái tính xét nét, bới lông tìm vết cũng ngày càng nghiêm trọng. 

12 cung hoàng đạo, ai là người khó theo đuổi, có con mắt kén chọn nhất? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

No2: Bò Cạp

Bò Cạp vốn sở hữu trí tuệ thông minh tuyệt đỉnh, sự nhạy bén trong tình cảm cũng vô cùng lợi hại. Vậy nên, để chiếm được cảm tình của cô nàng Bò Cạp, những “cây si” cũng phải một phen điêu đứng.

Đã thế, trong thời gian tán tỉnh Bò Cạp họ nhận ra khi nào cũng thấy có đàn ông vây quanh nên các chàng trai có cảm giác bất an.

Không ít người chỉ dám dòm ngó chứ ngại tiếp cận cô nàng Bò Cạp vì các anh trai đều cho rằng mình với không tới những cô nàng quá xinh đẹp, hoàn hảo, nổi bật và có nhiều mối quan hệ bạn bè. Bên cạnh đó, một cô nàng quá mạnh mẽ, cá tính như Bò Cạp cũng khiến phái nam phải băn khoăn, e dè.

12 cung hoàng đạo, ai là người khó theo đuổi, có con mắt kén chọn nhất? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

No3: Ma Kết

Bất luận đối phương có dùng trăm phương ngàn kế, cô nàng Ma Kết vẫn sống đúng với bản chất lạnh lùng của mình. Bởi hiện tại, chòm sao này không hứng thú lắm với chuyện tình yêu.
Ma Kết đa nghi quá nên mỗi buổi hẹn như là một buổi điều tra nhàm chán. Đó là lý do họ vẫn sớm sớm tối tối lẻ bóng. Lời khuyên cho Ma Kết đó là họ cần biết thả lỏng ra, bản thân cần sự an toàn thì phải tạo an toàn từ mối quan hệ, vun đắp tình cảm chứ không thể lo được lo mất mà đưa ra những yêu cầu quá mức thực hiện.
Không những thế để hẹn Ma Kết mà cô ấy luôn nói là phải ở bên chị em, theo đuổi cô trước tiên phải qua được cửa của bạn thân, khó lại càng thêm khó.

12 cung hoàng đạo, ai là người khó theo đuổi, có con mắt kén chọn nhất? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

No4: Song Tử

Bản tính thích chinh phục và chủ động trong mọi chuyện khiến các anh chàng phải dè dặt trước Song Tử. Hơn thế, các nàng Song Tử lại hay thay đổi, thích điều mới lạ, nên việc giữ chòm sao này bên mình quả thật vô cùng gian nan và vất vả. Lại tính cách trẻ con, nghịch ngợm, nàng sẽ khiến chàng càng đau đầu vì những trò quậy phá của mình.

Là phụ nữ thông minh, từng trải, dường như những chiêu của cánh đàn ông, cô ấy đã sớm nhìn thấu rồi, không chỉ là khó theo đuổi, mà khi theo đuổi được rồi lúc nào cũng “được” lo lắng rằng trên đầu mình mọc sừng chỉ vì Song Tử hay đứng núi này trông núi nọ.

12 cung hoàng đạo, ai là người khó theo đuổi, có con mắt kén chọn nhất? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet


No5: Bảo Bình

Những cô nàng Bảo Bình tôn sùng cuộc sống tự do, thích độc lập, một mình một khoảng trời riêng. Do đó, họ thường không nghĩ tới chuyện tình cảm quá sớm vì cảm thấy như thế thật gò bó, cuộc sống lại có phần phụ thuộc vào người khác.
Khi xếp hạng mức độ khó theo đuổi của 12 chòm sao, Bảo Bình ở vị trí thứ 5 vì cơ bản họ cũng không quá khó tính, chỉ là đối phương có xuất hiện đúng thời điểm hay không mà thôi. Nếu một người tốt có đến bên họ đúng lúc họ còn trẻ, nông nổi thì họ cũng không có chút rung cảm nào đâu. Chỉ khi "ăn chơi" được một thời gian dài và bắt đầu cảm thấy nhàm chán thì Bảo Bình mới dừng chân, lúc đó cô nàng cũng phải ngoài 30 rồi đấy.
Vậy nên, để “xâm nhập” vào thế giới riêng tư của Bảo Bình, đòi hỏi người phải có tính kiên nhẫn, bền bỉ để vượt qua bức rào chắn cá tính và mở cửa trái tim Bảo Bình.

12 cung hoàng đạo, ai là người khó theo đuổi, có con mắt kén chọn nhất? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

12 chòm sao khi từ bỏ người mình yêu nhất sẽ có biểu hiện như thế nào?

12 chòm sao khi từ bỏ người mình yêu nhất sẽ có biểu hiện như thế nào?

Tình yêu đúng là một môn học triết học khó nhằn, nhiều khi tôi thực sự không hiểu, hai người đã từng yêu nhau như thế, mà nói buông là buông. Là người trong cuộc, tôi nhìn ra được khi còn yêu tôi, anh sẽ thế nào. Vậy nên khi anh không còn yêu nữa, đương nhiên tôi cũng là người nhận ra đầu tiên chứ không phải ai khác. Bạn đã bị bỏ rơi bao giờ chưa?

Xem thêm
Từ khóa:   12 cung hoàng đạo cung hoàng đạo tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 1 giờ 5 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 6 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 7 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 8 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 8 giờ 35 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 9 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài