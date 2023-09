12 cung hoàng đạo, ai là người khó theo đuổi, có con mắt kén chọn nhất?

Đã thế, trong thời gian tán tỉnh Bò Cạp họ nhận ra khi nào cũng thấy có đàn ông vây quanh nên các chàng trai có cảm giác bất an.



Không ít người chỉ dám dòm ngó chứ ngại tiếp cận cô nàng Bò Cạp vì các anh trai đều cho rằng mình với không tới những cô nàng quá xinh đẹp, hoàn hảo, nổi bật và có nhiều mối quan hệ bạn bè. Bên cạnh đó, một cô nàng quá mạnh mẽ, cá tính như Bò Cạp cũng khiến phái nam phải băn khoăn, e dè.

Ảnh minh họa: Internet

No3: Ma Kết





Bất luận đối phương có dùng trăm phương ngàn kế, cô nàng Ma Kết vẫn sống đúng với bản chất lạnh lùng của mình. Bởi hiện tại, chòm sao này không hứng thú lắm với chuyện tình yêu.

Ma Kết đa nghi quá nên mỗi buổi hẹn như là một buổi điều tra nhàm chán. Đó là lý do họ vẫn sớm sớm tối tối lẻ bóng. Lời khuyên cho Ma Kết đó là họ cần biết thả lỏng ra, bản thân cần sự an toàn thì phải tạo an toàn từ mối quan hệ, vun đắp tình cảm chứ không thể lo được lo mất mà đưa ra những yêu cầu quá mức thực hiện.

Không những thế để hẹn Ma Kết mà cô ấy luôn nói là phải ở bên chị em, theo đuổi cô trước tiên phải qua được cửa của bạn thân, khó lại càng thêm khó.

Ảnh minh họa: Internet

No4: Song Tử



Bản tính thích chinh phục và chủ động trong mọi chuyện khiến các anh chàng phải dè dặt trước Song Tử. Hơn thế, các nàng Song Tử lại hay thay đổi, thích điều mới lạ, nên việc giữ chòm sao này bên mình quả thật vô cùng gian nan và vất vả. Lại tính cách trẻ con, nghịch ngợm, nàng sẽ khiến chàng càng đau đầu vì những trò quậy phá của mình.

Là phụ nữ thông minh, từng trải, dường như những chiêu của cánh đàn ông, cô ấy đã sớm nhìn thấu rồi, không chỉ là khó theo đuổi, mà khi theo đuổi được rồi lúc nào cũng “được” lo lắng rằng trên đầu mình mọc sừng chỉ vì Song Tử hay đứng núi này trông núi nọ.

Ảnh minh họa: Internet



No5: Bảo Bình



Những cô nàng Bảo Bình tôn sùng cuộc sống tự do, thích độc lập, một mình một khoảng trời riêng. Do đó, họ thường không nghĩ tới chuyện tình cảm quá sớm vì cảm thấy như thế thật gò bó, cuộc sống lại có phần phụ thuộc vào người khác.

Khi xếp hạng mức độ khó theo đuổi của 12 chòm sao, Bảo Bình ở vị trí thứ 5 vì cơ bản họ cũng không quá khó tính, chỉ là đối phương có xuất hiện đúng thời điểm hay không mà thôi. Nếu một người tốt có đến bên họ đúng lúc họ còn trẻ, nông nổi thì họ cũng không có chút rung cảm nào đâu. Chỉ khi "ăn chơi" được một thời gian dài và bắt đầu cảm thấy nhàm chán thì Bảo Bình mới dừng chân, lúc đó cô nàng cũng phải ngoài 30 rồi đấy.

Vậy nên, để “xâm nhập” vào thế giới riêng tư của Bảo Bình, đòi hỏi người phải có tính kiên nhẫn, bền bỉ để vượt qua bức rào chắn cá tính và mở cửa trái tim Bảo Bình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.