Năm 2023 chỉ cần đổi việc là ĐỜI LÊN HƯƠNG, top 3 chòm sao cần chớp lấy cơ hội việc làm thì may mắn ùa về, phát tài ngay lập tức

Là cung hoàng đạo có cuộc sống thay đổi trong năm 2023, và may mắn là nó diễn ra theo chiều hướng tích cực, Thiên Bình khá chủ động trong cuộc sống của mình thời gian này. Bạn đã có những định hướng cụ thể hơn và năm nay sẽ nói lời tạm biệt với cuộc sống đơn điệu trước đây.

Thiên Bình được xem là chòm sao đổi việc thành công năm 2023 vì thế bạn nên cân nhắc tới việc này từ đầu năm mới vì cơ hội đang mở ra trước mắt bạn đấy nhé.

Đừng chỉ giữ quan niệm về sự ổn định quá cũ kỹ. Bởi xét cho cùng, nhảy việc là để tìm một nơi mới thích hợp hơn, tìm những đồng nghiệp mới phù hợp hơn, một mức lương mới khiến bạn hài lòng hơn và một cuộc sống mới giúp bạn “dễ thở” hơn.

Bước ra khỏi vùng an toàn của mình, Thiên Bình đã có thể khám phá ra một khía cạnh mới, có thể tập trung và phát triển khả năng của mình ở đó.

Nếu biết tận dụng sức mạnh chiến binh tiềm ẩn trong mình đúng lúc và đúng cách, bạn sẽ nhanh chóng tiến tới đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, nguồn năng lượng rực cháy cũng có thể gián tiếp gây trục trặc cho các mối quan hệ cá nhân.

Năm 2023 là một năm mà nỗ lực của bạn chắc chắn sẽ được đền đáp tương ứng với nỗ lực của Thiên Bình đã bỏ ra. Nhất là khi mà những việc trước đây bạn tưởng rằng vô ích nhưng lúc này chúng lại phát huy hiệu quả.

Nếu đang phân vân không biết thời gian nào thích hợp thì bạn nên cân nhắc vào đầu năm mới. Đây sẽ là thời điểm thích hợp nhất đi kèm với tâm lý “năm mới sẽ dễ dàng để bắt đầu một điều gì đó mới mẻ một cách thuận lợi hơn”.

Ảnh minh họa: Internet

2. Sư Tử

Top cung hoàng đạo sự nghiệp rực rỡ nhất năm 2023 gọi tên Sư Tử khi mà nhờ tác động của sao Hỏa nên năm nay bạn liều lĩnh hơn, dám thử những gì bản thân chưa dám. Khi bước ra ngoài vòng tròn an toàn bạn được khám phá những khả năng mà trước đây bạn chưa từng nghĩ tới.

Những Sư Tử là chủ doanh nghiệp đang giúp công ty mình mở ra hướng đi mới, tưởng là khó khăn nhưng thật ra là tốt đẹp và có nhiều cơ hội một cách bất ngờ.

Thần may mắn đang ghé thăm nên dường như không có rắc rối đáng kể trong năm nay. Hứa hẹn là công ty của bạn sẽ được nâng lên một tầng cao mới, ví dụ như được làm việc cùng đối tác mạnh hơn, phục vụ khách hàng VIP hơn,...

Thái độ luôn học hỏi và muốn tìm tòi những điều mới mẻ càng giúp Sư Tử nhanh chóng phát triển bản thân, với vai trò là người chủ, đó là yếu tố quan trọng để hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Sự di chuyển của sao Kim vào đầu năm 2023 hỗ trợ cho những Sư Tử đang đi tìm việc sẽ có được công việc tốt, phát huy được năng lực của mình. Hoặc nếu bạn không muốn tìm việc mà chỉ muốn khởi nghiệp thì đây là giai đoạn phù hợp để thực hiện những bước khởi động quan trọng.

Những Sư Tử làm công ăn lương lúc này luôn sẵn sàng cống hiến cho công ty. Mối quan hệ của bạn với cấp trên và đồng nghiệp được cải thiện rõ rệt khi mà bạn luôn có thái độ tích cực trong mọi việc.

Bạn không chỉ được lãnh đạo mà còn được cả mọi người xung quanh chia sẻ những kinh nghiệm quý giá. Nhờ thế mà Sư Tử học hỏi được rất nhiều, điều này sẽ mang lại cho bạn những lợi ích về lâu dài. Tuy nhiên, có những tình huống đột ngột cũng có thể khiến bạn mất tập trung, vì vậy hãy kiên nhẫn và kiềm chế.

Ảnh minh họa: Internet

3. Bảo Bình

Có thể không chủ đích đổi việc nhưng vì một ai đó nhận ra năng lực của cung hoàng đạo Bảo Bình và mời bạn về làm với vị trí cao hơn, lương tốt hơn lại là cơ hội tốt cho bạn trong thời gian này.

Ở nơi mới, Bảo Bình phát huy được năng lực nên lương thường cao hơn là chuyện dễ hiểu. Họ biết mỗi ngày sẽ phải làm gì, mình tạo ra được những giá trị gì và hạnh phúc vì sau mỗi giai đoạn nhìn lại sẽ thấy bản thân giỏi giang, trưởng thành hơn.

Với năng lực sẵn có cũng như sự tự tin, bạn chẳng hề gặp bất cứ khó khăn nào. Điều này cũng giúp bạn nổi bật hơn so với các ứng viên khác, lọt vào “mắt xanh” của nhà tuyển dụng.

Với những ai chủ động đi tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho mình, gia tăng thu nhập nhằm cải thiện cuộc sống thì hãy chuẩn bị thật tốt về mặt kiến thức và kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng phỏng vấn nhé.

Sự thể hiện xuất sắc ngay từ những vòng đầu giúp chòm sao này để lại ấn tượng tốt, được cấp trên tin tưởng khi mới bước sang môi trường mới là lợi thế không phải ai cũng có được.

Để có được lợi thế về thương lượng lương cho nơi mới, Bảo Bình nên cân nhắc thời điểm nhảy việc vào cuối năm. Có thể bạn không muốn vì đây là lúc bạn được thưởng từ công ty cũ, thế nhưng bù lại là “tỷ lệ chọi” thấp nhất trong năm khi nhu cầu tuyển dụng vẫn có nhưng hồ sơ thì lại rất hiếm hoi.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.