Bật mí ngày may mắn nhất của 12 cung hoàng đạo trong tuần mới (5/9 - 11/9), các chòm sao nên nhanh tay bắt lấy thời cơ đổi đời

Theo 12 cung hoàng đạo, Sư Tử là cung hoàng đạo chịu ảnh hưởng từ mặt trời. Vì vậy, chủ nhật sẽ là ngày để bạn tỏa sáng.

Ngoài ra, sự chăm chỉ và tinh thần yêu lao động của Sư Tử cũng truyền cảm hứng cho những đồng nghiệp khác. Vì vậy, Sư Tử hãy giữ tin thần lạc quan, vui vẻ để thành công hơn trong tuần mới nhé.

Đây là ngày để Sư Tử thể hiện sự sáng tạo của bản thân cũng như đặt ra những mục tiêu mới cho tuần tới. Muốn tài năng của bạn được công nhận thì Sư Tử cần nỗ lực hơn nữa trong tuần mới.

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Cự Giải: Thứ hai

Chịu ảnh hưởng bởi mặt trăng, thứ hai là ngày tốt nhất để Cự Giải thư giãn, gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực. Khi ngày cuối tuần sắp kết thúc, Cự Giải thường cảm thấy kiệt sức vì các hoạt động trong tuần trước.

Lúc này, Cự Giải cần dành thời gian để lấy lại tinh thần. Nếu quá mệt mỏi, thứ hai bạn nên nghỉ ở nhà, dành thời gian để nấu ăn và nghỉ ngơi. Thứ hai là ngày tốt nhất để bạn xốc lại tinh thần, làm việc với cái đầu tỉnh táo và một trái tim rộng mở.

Ảnh minh họa: Internet

Bạch Dương và Bọ Cạp: Thứ ba

Là cung hoàng đạo chịu ảnh hưởng từ sao Hỏa, thứ ba là ngày đẹp để Bạch Dương và Bọ Cạp bắt đầu các dự án mới và khởi động các ý tưởng mới thú vị.

Vào ngày thứ ba của tuần, bạn sẽ có thời gian để suy ngẫm về những công việc, dự án mới. Lúc này, Bạch Dương và Bọ Cạp cần tham vọng, quyết đoán hơn nữa. Dù thế nào đi nữa, họ cũng cần duy trì bầu nhiệt huyết và nguồn năng lượng trong trái tim mình.

Ảnh minh họa: Internet

Song Tử và Xử Nữ: Thứ tư

Là cung hoàng đạo có tinh thần trách nhiệm, thứ tư là ngày được cai trị bởi sao Thủy. Trong ngày này, Song Tử và Xử Nữ nên tối ưu các lịch họp hoặc việc gửi email. Vào giữa tuần, bạn sẽ có thời gian để hoàn thành các công việc lặt vặt.

Là một Song Tử, bạn luôn tràn đầy ý tưởng. Đây là thời gian tốt để họ dừng lại và đặt bút vào trang giấy. Nếu bạn thuộc cung Xử Nữ, thứ tư là thời điểm thích hợp để bạn kiểm tra danh sách những việc cần làm và thực hiện điều chỉnh một cách cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

Nhân Mã và Song Ngư: Thứ năm

Duy tâm và lạc quan, ngày mà Nhân Mã và Song Ngư gặp nhiều may mắn nhất là ngày thứ năm.

Trong ngày thứ năm, bạn cần dành chút thời gian để xem xét lại bức tranh toàn cảnh về công việc và cuộc sống của bạn. Đây cũng là thời điểm tốt để bạn tham gia một chuyến đi hoặc bắt đầu một nghiên cứu mới.

Ảnh minh họa: Internet

Kim Ngưu và Thiên Bình: Thứ sáu

Không ai hào hứng với thứ sáu như bạn, Song Ngư và Thiên Bình ạ. Đây là ngày bạn sẽ tham gia một số sự kiện xã hội và đạt được thành tựu nhất định.

Nếu bạn thuộc cung Thiên Bình, thứ sáu là khoảng thời gian bạn phát huy tối đa tính sáng tạo. Nếu bạn là một Thiên Bình, bạn nên gặp gỡ bạn bè để duy trì các mối quan hệ lành mạnh trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Ma Kết và Bảo Bình: Thứ bảy

Thứ bảy là thời gian Ma Kết và Bảo Bình hoàn thành tất cả các công việc và có thể "xõa" tới bến sau một tuần làm việc mệt nhọc. Lúc này, mong muốn của 2 cung hoàng đạo này là rủ bạn bè, người thân đi picnic để thư giãn đầu óc.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.