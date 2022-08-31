Sao Thủy vốn là kẻ thống trị mọi thứ, từ giao tiếp, thông tin liên lạc đến công nghệ và các lịch trình, hành tinh tinh thần này chi phối rất nhiều khía cạnh quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vì vậy khi nó đi ngược chiều khoảng 3 đến 4 lần mỗi năm (Thủy nghịch hành năm 2022 diễn ra 4 lần), sao Thủy thực sự có thể làm đảo lộn tất cả những kế hoạch và thói quen thông thường của chúng ta.

Quá trình nghịch hành (đi lùi, ngược chiều) của các hành tinh trong trong chiêm tinh học được biết đến với việc sẽ khiến mọi thứ chậm lại và trở nên lộn xộn, nhưng không có hành tinh nào gây ra những ảnh hưởng “khét tiếng” hơn so với sao Thủy.

Quá trình đi ngược chiều lần này của sao Thủy sẽ diễn ra khởi đầu từ một cung hoàng đạo định hướng về các mối quan hệ xã giao và đối tác – Thiên Bình, sau đó tiếp tục di chuyển ngược trở lại vị trí của cung hoàng đạo theo định hướng thực tế và đề cao sự nỗ lực – Xử Nữ.

Lần nghịch hành tiếp theo và cũng là giai đoạn sao Thủy nghịch hành lần 3 năm 2022 này bắt đầu vào ngày 9/9 và kéo dài tới ngày 2/10 sẽ yêu cầu chúng ta xem xét lại các kế hoạch của mình và làm rõ các quyết định của mình.

Vì vậy, có thể chắc chắn một điều rằng, trong khoảng thời gian Thủy nghịch hành lần 3 này, các vấn đề giữa các cá nhân có thể gây căng thẳng cho các mối quan hệ, hoặc sự cố về thời gian sẽ làm xáo trộn lịch trình hàng ngày của chúng ta.

Như mọi khi, các chu kỳ sao Thủy ngược dòng có thể làm suy nghĩ của chúng ta trở nên rối ren, thiếu lý trí, từ đó dễ gây ra hiểu lầm. Vậy nên thời gian này bạn cần hết sức thận trọng trong việc trao đổi thông tin một cách rõ ràng và kiểm tra lại chi tiết của bất kỳ lịch trình nào.

Điều quan trọng là chúng ta phải dành thời gian và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào - đặc biệt là khi sao Thủy nghịch hành sẽ đối đầu với sao Mộc, hành tinh của sự phát triển và mở rộng.

Sao Mộc có khả năng phóng đại mọi thứ lên mức quá mức cần thiết, vì vậy một mối quan hệ có thể khiến bạn cảm thấy thú vị, nhưng đồng thời sao Mộc sẽ khiến bạn quá chìm đắm trong việc trải nghiệm những điều mới mẻ vào thời điểm mà năng lượng vũ trụ từ Thủy nghịch hành lại muốn bạn chậm lại.

Ảnh minh họa: Internet

Các chòm sao chịu ảnh hưởng nặng nề nhất

Mỗi người sẽ chịu tác động từ sao Thủy nghịch hành theo các cách và mức độ khác nhau, có người may mắn không bị ảnh hưởng quá nhiều, thảnh thơi làm tiếp việc của mình; nhưng cũng có những người kém may hơn khi gặp phải một số trở ngại khốc liệt hơn.

Nếu bạn thuộc các chòm sao xui xẻo mùa Thủy nghịch hành lần 3 năm 2022 dưới đây, tuy mức độ ảnh hưởng khá lớn nhưng cũng đừng lo lắng, chỉ cần suy nghĩ cẩn thận trước khi nói hay trước khi ấn gửi một tin nhắn, bạn sẽ sớm vượt qua sóng gió một cách yên bình.



1. Chòm sao Bạch Dương

Theo dự báo chiêm tinh, Bạch Dương là một trong những chòm sao sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi sao Thủy nghịch hành vào tháng 9 năm 2022.

Kỳ nghịch hành lần thứ 3 này của sao Thủy sẽ diễn ra phần lớn thời gian trong ngôi nhà quan hệ đối tác của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn có thể sẽ gặp phải một số trở ngại trong mối quan hệ của mình.

Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ quá trình giao tiếp khó khăn, đôi bên không hiểu rõ ý của nhau nên dẫn tới hiểu lầm hoặc tranh cãi. Điều này đặc biệt dễ xảy ra giữa Cừu Trắng và những người thân thiết nhất của mình.

Theo đó, những bất đồng trong quá khứ với nửa kia có thể bị đào lại, khiến mối quan hệ của hai bạn trở nên căng thẳng một lần nữa. Cả hai cần đối mặt thẳng thắn, giải quyết dứt điểm để vấn đề được làm rõ. Thời gian này người yêu cũ cũng có thể dây dưa trở lại, mang đến cơ hội kết nối lại hoặc kết thúc một cách dứt khoát.

Hãy hết sức thận trọng khi đưa ra những quyết định bốc đồng hoặc phản ứng thái quá để tránh rủi ro vào khoảng ngày 18/9, vì đó ngày diễn ra sự đối đầu đỉnh điểm của sao Thủy đối với hành tinh mở rộng sao Mộc trong ngôi nhà của Bạch Dương.

Mặc dù sao Mộc thường mang lại sự lạc quan và may mắn, nhưng lần này nó dễ khuếch đạo khía cạnh căng thẳng của Thủy nghịch hành và khiến những hiểu lầm trở nên trầm trọng hơn bạn nghĩ nhiều đấy.

Dương Dương cũng cần xử lý các cuộc đàm phán và thương lượng một cách cẩn thận vì sao Thủy nghịch hành có thể khiến mọi người nói ra những điều mà sau này họ hối tiếc.

Ảnh minh họa: Internet

2. Chòm sao Xử Nữ

Bởi kỳ Thủy nghịch hành lần này sẽ diễn ra ở Xử Nữ, cũng trùng với mùa Xử Nữ năm 2022, hơn nữa sao Thủy cũng là hành tinh chủ quan của cung hoàng đạo này, tất cả những điều trên khiến cho mức độ ảnh hưởng của Thủy nghịch càng thêm nặng nề với chòm sao Xử Nữ.

Nửa đầu của hành trình ngược chiều của sao Thủy sẽ tác động vào lĩnh vực tài chính trong biểu đồ của Xử Nữ, nó sẽ gây ra sự xáo trộn về mặt tiền bạc hoặc lôi kéo bạn đến những giao dịch quá vội vàng, tiềm ẩn đầy rủi ro.

Vậy nên Xử Nhi cần hết sức thận trọng về cách bạn chi tiêu tiền của mình trong thời gian này, vì nếu bất chấp, bạn có thể thấy các khoản đầu tư mà bạn đặt nhiều kỳ vọng sẽ không hề “ngon ăn” như bạn nghĩ, kèm theo đó là một loạt nguy cơ có thể khiến bạn trắng tay, mất cả chì lẫn chài.

Vấn đề chi tiêu hàng ngày cũng cần được xem xét cẩn thận. Thời gian này tốt nhất nên tập trung vào tiết kiệm, tích lũy cho tương lai. Hãy cắt giảm tất cả các giao dịch mua sắm không cần thiết cho đến khi bạn cân bằng được các khoản chi tiêu của mình. Đồng thời, bạn cũng nên thực hiện nghiêm túc các kế hoạch tiết kiệm, chúng sẽ giúp bạn có một nền tảng tài chính vững chắc.

Ảnh minh họa: Internet

3. Chòm sao Thiên Bình

Kỳ sao Thủy nghịch hành này có thể không phải là một chu kỳ dễ dàng đối với Thiên Bình.

Hầu hết các vòng quay ngược sắp tới của sao Thủy sẽ xảy ra trong ngôi nhà của Thiên Bình, vì vậy hãy chuẩn bị cho những sóng gió trước mắt để có thể đủ bản lĩnh đương đầu với mọi thứ xảy đến bạn nhé.

Với việc sao Thủy đi ngược chiều bắt đầu từ ngôi nhà của mình, Thiên Bình có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thể hiện bản thân hay diễn đạt những điều mình muốn trình bày mà không bị hiểu lầm.

Thời gian này, bạn sẽ cần giải quyết các vấn đề về bản ngã, cái tôi. Vì vậy đây là thời điểm tốt để xem lại cách bạn thể hiện bản thân và tương tác với thế giới.

Mặc dù mọi thứ có thể khó hiểu, nhưng hãy chờ đợi một khoảnh khắc mọi thứ trở nên rõ ràng hơn khi sao Thủy gặp Mặt Trời ở Thiên Bình vào ngày 23/9 - ngày mùa Thiên Bình 2022 chính thức bắt đầu.

Đây là một điểm sáng trong chu kỳ ngược dòng, và nó cũng đánh dấu một bước ngoặt trong hành trình nghịch hành lần này của sao Thủy, giúp bạn có thể chuyển trọng tâm để đối mặt một cách thẳng thắn vào thế giới nội tâm bên trong mình, tìm ra điều bạn muốn làm và muốn đạt được. Từ thời điểm này trở đi, Thiên Bình có thể sử dụng năng lượng Thủy nghịch để kết nối với trực giác của mình.

Tiềm thức của bạn có rất nhiều thứ để chia sẻ với bạn ngay bây giờ, ngay cả khi các thông điệp có vẻ lộn xộn, vì vậy hãy ưu tiên khoảng thời gian một mình để bạn có thể tập trung vào những suy nghĩ của mình, bạn sẽ có ý tưởng tốt hơn về những gì linh hồn bạn đang cố gắng gửi gắm.

Ảnh minh họa: Internet

4. Chòm sao Ma Kết

Làm việc nỗ lực một cách chuyên nghiệp là một vấn đề lớn và không hề dễ dàng đối với hầu hết mọi người, nhưng điều này đặc biệt quan trọng với một cung Đất năng động và chăm chỉ như Ma Kết.

Sự ngược chiều lần này của sao Thủy có thể là một thách thức không nhỏ đối với Ma Kết vì phần lớn cuộc hành trình của nó sẽ diễn ra trong ngôi nhà quyền lực, sự nghiệp và hình ảnh công chúng của cung hoàng đạo này.

Ma Kết sẽ cần cảnh giác cao độ để tránh những lỗi giao tiếp tiềm ẩn tại nơi làm việc có thể gây hiểu lầm hay phá hoại mối quan hệ đồng nghiệp của bạn. Đừng quên đọc lại email và lời mời họp trước khi nhấn gửi.

Kỳ Thủy nghịch hành lần 3 này cũng mang đến cho Ma Kết cơ hội để đào sâu vào hệ thống niềm tin của mình và kết nối lại với những khát vọng cao hơn của bạn. Đặc biệt vào ngày 27/9, cả sao Thủy và sao Kim đại diện cho các giá trị sẽ đụng độ hành tinh của những sự thay đổi sao Diêm Vương trong ngôi nhà của chòm sao này.

Cuộc gặp gỡ của 3 hành tinh này sẽ kích hoạt cảm giác tập trung cao độ và nhiều suy nghĩ sâu sắc. Đây là thời điểm tuyệt vời để đào sâu bên dưới bề mặt của những vấn đề đã bị bỏ qua trước đây, thể hiện cách xoay sở và sự nhạy bén của bản thân sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Mùa Thủy nghịch lần 3 cũng là lúc thích hợp để xem lại các dự án đã qua hoặc giải quyết một vấn đề cũ bằng cách áp dụng một quan điểm mới, vì biết đâu đấy, bạn sẽ tìm ra phương pháp tối ưu hơn và tiết kiệm thời gian, công sức hơn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.