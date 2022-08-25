Tử vi 12 cung hoàng đạo (26/9), Song Ngư tiến triển tốt, Nhân Mã mệt mỏi, Bạch Dương có chuyện buồn

Một chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống khiến bạn không hài lòng lắm, muốn tâm sự cùng ai đó nhưng lại không tìm được người thích hợp. Bắt đầu từ ngày 23/9, bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái trong công việc nếu bạn còn độc thân. Hiện tại chuyện tiền bạc đối với Bạch Dương là vấn đề nhạy cảm nên bạn đã lập ra một số kế hoạch tiết kiệm tiền và đầu tư nhưng hiệu quả thực hiện không mấy khả quan. Có rất nhiều việc phải chuẩn bị trong trong tương lai nên bạn đừng ngại thử thách và giành lấy những cho mình những cơ hội để phát triển các kỹ năng

Kim Ngưu

Bạn đã mất can đảm để theo đuổi mục tiêu của mình do đó bạn cần bình tĩnh để điều chỉnh lại tâm lý và tinh thần của bản thân. Nếu bạn đã có người yêu thì 23/9 là một ngày rất đẹp để bạn cùng người ấy hẹn hò. Hiện tại, tài chính của bạn khá là dư dả nhưng bạn cũng cần phải học cách tiết kiệm và quản lý các nguồn ngân sách của mình. Nhớ dành thời gian giao tiếp với mọi người xung quanh và tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể để có thể gắn bó với mọi người hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Song Tử

Thoát khỏi gông cùm áp lực sẽ khiến bạn cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, nhưng những điều vụn vặt trong cuộc sống vẫn khiến bạn phải đau đầu. Cuộc sống đơn giản và lặp lại khiến bạn bắt đầu cảm thấy nhàm chán nhưng bạn không nên chi tiêu quá nhiều và nhu cầu giải trí. Học cách quản lý tài chính, không ăn uống vô độ và tiêu xài hoang phí vì nếu công ty tổ chức tiệc mừng như chào đón nhân viên mới hoặc tổ chức sinh nhật cho đồng nghiệp thì bạn có thể sẽ gặp khó khăn đấy.

Cự Giải

Đừng tiếp tục trì hoãn công việc nữa khi quyền chủ động đã nằm trong tay. Nếu bạn còn là người độc thân thì nên thường xuyên ra ngoài để gặp gỡ nhiều người hơn bởi vì khi chu kỳ mặt trời thay đổi thì có thể vận đào hoa sẽ âm thầm chiếu vào người. Bạn bắt đầu có những chi tiêu ngoài kế hoạch khiến cho thói quen tiết kiệm bị phá vỡ cho nên bạn cần có kế hoạch tính toán hợp lý hơn. Chú ý hình ảnh ở nơi làm việc và đừng tỏ ra kiêu ngạo.

Sư tử

Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại bạn đã vào trạng thái đã treo biển cấm làm phiền nên nếu ai chọc tức bạn thì sẽ nhận lấy kết quả không tốt! Hãy cẩn thận bảo vệ mối quan hệ với bạn thân trong buổi tụ tập bạn bè gần nhất, có thể ai đó sẽ dùng lời lẽ để kích động mối quan hệ giữa hai người. Hợp lý hóa quá mức với tiền bạc có thể biến thành kẻ keo kiệt, hãy hào phóng khi cần thiết. Bạn đang cảm thấy chán nản trong công việc và muốn che dấu điều này trước mặt đồng nghiệp.

Xử Nữ

Tình bạn cũ với một ai đó đã bị phai nhạt theo thời gian và không dễ dàng để có thể nồng ấm trở lại. Thần Tình Yêu định gửi mối tình đến tận cửa nhà nên đừng khóa trái tim lại trước cơ hội hiếm có này. Người thân hoặc bạn bè của bạn xảy ra tình huống xấu nên bạn phải tiêu một số tiền mà vốn dĩ bạn chỉ muốn giữ cho riêng mình. Hiện tại bạn phải nỗ lực để đạt được mục tiêu công việc, cho nên đừng ngần ngại mở miệng nhờ vả khi gặp khó khăn vì có rất nhiều người sẵn lòng giúp đỡ bạn.

Thiên Bình

Bạn gặp sự việc mang lại sự khó chịu nên hãy khoan dung với người khác và cố gắng hết sức để giúp đỡ nếu bạn có thể. Nếu bạn có cơ hội gặp người đã cảm mến từ lâu thì đừng lãng phí mà hãy cố gắng sắp xếp một cuộc hẹn đặc biệt. Đừng quá mềm lòng khi muốn tự thưởng điều gì đó cho mình, bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định và lập một kế hoạch rõ ràng

Bò Cạp

Hiện tại bạn đang nhàn hạ nên hãy tận hưởng quãng thời gian này trước khi những áp lực mới sắp kéo đến. Gần đây bạn rất dễ bắt gặp một người khác phái tốt bụng thường xuyên thể hiện tình cảm tốt với bạn, vì vậy hãy cân nhắc việc hẹn hò nếu bạn còn là người độc thân. Nếu bạn muốn đầu tư để làm giàu và không muốn thông qua mối giới thì bạn nên bắt đầu học tập nhiều kiến thức mới hơn.

Nhân Mã

Mọi việc diễn ra vượt tầm tay và rất phức tạp khiến bạn sẽ phải ra ngoài một vài lần để giải quyết, dẫn đến bạn rất mệt mỏi, tâm trạng suy sụp. Việc có nhiều chuyện xen ngang khiến bạn ít dành thời gian với nửa kia có thể khiến người ấy để trong lòng. Sự phức tạp trong công việc vẫn sẽ còn kéo dài nên bạn phải chuẩn bị tinh thần và sắp xếp lại thời gian hợp lý hơn. Nếu cần bạn hay chia sẻ cho người ấy biết những khó khăn của mình hiện tại, chắc chắn sẽ nhận được nhiều lời khuyên có giá trị.

Ma Kết

Bạn có thể dễ dàng nhận ra mình đang bị tổn thương và lo lắng vì những chuyện vụn vặt mà người xung quanh vô tình gây ra. Tuy nhiên công việc của ban sẽ tiến triển thuận lợi, do đó đừng để tâm trạng căng thẳng làm ảnh hưởng tới năng suất làm việc. Về mặt tình cảm, đây là một trong những ngày đáng sợ khi bạn dễ xúc động và nóng tính quá mức. Đừng đi xung quanh gây gổ và cãi vã với bất kỳ ai với vẻ mặt không thân thiện hoặc không lịch sự.

Bảo Bình

Bảo Bình hôm nay có vận trình tốt hơn một chút, bạn sống có kỷ luật và kiềm chế hơn trong cuộc sống và công việc, bình tĩnh và điềm đạm khi gặp khó khăn và không bị người khác dẫn dắt. Nhân duyên khá ổn, trong mối quan hệ thân thiết hai bạn cùng nhau tiến lùi, mọi việc đều dựa vào tình cảm của đối phương . Về sự nghiệp, bạn có vận may, có thể điều phối được nhiều nguồn lực xung quanh trong công việc, chịu được áp lực, có trách nhiệm, địa vị nâng cao. Tài lộc ở mức chấp nhận được, về phương diện đầu tư và quản lý tài chính, đừng tham gia những dự án vượt quá khả năng kinh tế của mình.

Song Ngư

Song Ngư có vận trình tốt hơn, cởi mở hơn trong công việc và cuộc sống, dễ thành công hơn mà không gặp phải gánh nặng tâm lý nào. Vận trình tình cảm tốt đẹp, cả hai bạn đều trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình, cũng có thể giảm bớt xảy ra một số hiểu lầm. Sự nghiệp vẫn tốt, bạn có thể tiếp xúc với một số doanh nghiệp mới, dự án mới ở nơi làm việc, bây giờ là cơ hội tốt để học hỏi, đừng lãng phí thêm bất cứ điều gì. Tài lộc ở mức chấp nhận được, về phương diện đầu tư nên hành động càng sớm càng tốt, đừng lãng phí thời gian.

*Bài viết chỉ có tính chất kham khảo và chiêm nghiệm.