Mách nhỏ ngày 26, 27/8 Thần Tài giáng lâm vào nhà của hai con giáp này, tiền vàng rơi lại từ cổng đến tận bếp chất đầy ba gian nhà, tiền tài lên tới đỉnh điểm đếm mãi chẳng hết

Người sinh thuộc tuổi Mùi khi trẻ thì khốn khó lận đận,vì thế mà tính cách rất kiên cường dũng cảm dám một mình bơi ra biển lớn gây dựng được sự nghiệp vẻ vang mà có khó ai bì kịp. Khi công danh đã vững vàng thì tài vận cũng kéo đến nhưng do tình thế thị trường đột nhiên thay đổi mà dẫn đến tài sản bị hao hụt dẫn đến công việc bị dậm chân một thời gian,

Khi kinh tế thị trường ổn định và phát triển, ảnh hưởng từ dịch bệnh được đẩy lùi thì việc kinh doanh của tuổi Mùi quay lại với quỹ đạo tốt đặc biệt là tuổi Mùi lại có vận khí cực lớn khi nhà của mình nằm ngay trên đường xuất hành của Thần Tài. Do đó vào hai ngày này, tiền bạc đổ về túi tuổi Mùi như lũ đầu nguồn, thu nhập tăng đột biến mở ra thời kỳ phát triển cực thịnh, từ đó mà của cải được tích trữ với số lượng cực lớn.

Tài lộc của tuổi Mùi lớn mạnh đến mức không chỉ bản thân mà các thành viên trong gia đình cũng được nhận lây phúc khí. Vì thế ai quen biết với người tuổi Mùi thì nên đến nhà người này chơi vào ngày 24,25/8 thì có cơ may nhận được tài lộc từ thần Tài.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ khéo ăn khéo nói, có mắt nhìn phán đoán sự việc chính xác và có khả năng chọn lọc giải quyết vấn đề theo chiều hướng tích cực. Trong công việc tuổi Tỵ là người có trách nhiệm, luôn đặt lợi ít của tập thể lên trên, gây dựng được lòng tin yêu của tập thể công ty. Do đó tuổi Tỵ thường xuyên lấy được lòng thần Tài mà nhận được nhiều cơ may tài lộc.

Ảnh minh họa

Vào ngày 24,25/8, thần Tài xuất hành ra ngoài thì nhà tuổi Tỵ luôn được ngài ưu tiên ghé qua, từ đó là tiền bạc của tuổi Tỵ tăng lên chóng mặt, đặc biệt là những người làm nghề kinh doanh, sales thì phải nói chốt đơn đến mỏi tay mà vẫn còn hàng dài đằng sau. Thần Tài đã ưu ái cho tuổi Tỵ như vậy thì vào sáng ngày 24/8 tuổi Tỵ nên chọn giờ lành ra cửa đón ngài thể hiện lòng biết ơn, khi đó có thể gặp thêm quý nhân phù trợ cho công việc làm ăn thêm phần suôn sẻ, vận may tấn tới.

*Bài viết chỉ có tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.