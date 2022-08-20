Lấy chồng phải lấy liền tay, 5 chòm sao này lấy chồng càng sớm càng dễ được hưởng vinh hoa phú quý, con cái ngoan ngoãn, làm ăn khấm khá, tiền vào không thấy đường ra

Đứng đầu trong danh sách cung hoàng đạo càng kết hôn sớm càng hạnh phúc này chẳng phải ai khác mà chính là chòm sao Song Ngư.

Đối với 1 chòm sao thích cuộc sống lãng mạn và nhiều mộng mơ như Song Ngư, chuyện quan trọng nhất trên đời này chính là tình yêu. Yêu là thứ những chú Cá vô cùng coi trọng và dành hết tâm huyết của bản thân.

Đó là lý do khi rơi vào lưới tình, Ngư Nhi rất dễ yêu một cách mù quáng, coi đối phương là tất cả lẽ sống của mình.

Vì thế, chòm sao nay sẽ gật đầu đồng ý không chút do dự khi được cầu hôn. Với họ, tuổi tác có thể không quá quan trọng, miễn là tình cảm hai bên đủ sâu đậm để bên nhau trọn đời.

Có lẽ một hình ảnh Song Ngư vô hại, hiền lành sẽ trở nên đáng sợ nhất là khi họ yêu điên cuồng. Họ không nhất định sẽ cưới sớm, nhưng chắc chắn phải tìm được tình yêu thật sớm.

Còn nếu như để những chú Cá chìm đắm trong tình yêu quá lâu, với tính cách nhạy cảm của họ, chắc chắn sẽ dễ chuốc lấy tổn thương cho mình, từ đó tự khép bản thân và đóng cửa trái tim lại. Một khi đã như vậy, sẽ rất khó để Song Ngư lấy lại niềm tin về tình yêu.

Cho nên có lẽ kết hôn sớm là phương pháp đúng đắn nhất dành cho cung hoàng đạo này.

Ảnh minh họa: Internet

Hạng 2: Chòm sao Kim Ngưu

Tử vi cung hoàng đạo bật mí, nếu có một thứ các Kim Ngưu yêu thích hơn bất cứ thứ gì trên đời này, thì đó chính là sự chi phối của cảm giác yên bình và ổn định. Và hôn nhân sẽ mang tới cho Kim Ngưu những gì họ cần.



Điều này cũng lý giao vì sao Kim Ngưu chỉ duy trì một mối quan hệ lâu dài nếu họ nhận thấy đối phương chắc chắn muốn cưới và bắt đầu một mái ấm mới với họ trong tương lai gần.



Nhu cầu kết hôn của Ngưu nhi bắt nguồn từ nhu cầu mong muốn một gia đình bình yên và một tương lai ổn định.



Một khi đã bước vào cuộc sống hôn nhân, các nàng Kim Ngưu sẽ là hình mẫu lý tưởng của một người vợ và người mẹ – luôn sẵn lòng hy sinh tất cả cho người họ yêu thương, đặc biệt luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Hạng 3: Chòm sao Ma Kết

Là một chòm sao sống rất thực tế, tính cách có nét "trung dung" của đạo Nho thời xưa, Ma Kết có những nguyên tắc sống của riêng mình và luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đó.

Trong chuyện tình cảm, họ luôn xử lý mọi việc một cách rất lý trí, sẽ hiếm khi để tình cảm làm lu mờ sự tỉnh táo của bản thân. Bởi chòm sao này quan niệm rằng, một khi để cảm xúc lấn át lý trí, bạn sẽ rất dễ chuốc lấy đau thương.

"Số lượng không quan trọng, quan trọng là chất lượng", câu này chính là nói về Ma Kết trong tình yêu. Họ không quan trọng mình phải trải qua nhiều mối tình, chỉ cần một tình yêu chân chính bên người phù hợp với mình là đủ.

Quan niệm tình yêu của Ma Kết có sự trưởng thành rõ rệt, họ biết cách gánh vác trách nhiệm từ sớm và sở hữu khả năng đảm đương nghĩa vụ gia đình.

Hơn nữa, chòm sao này còn có suy nghĩ, con người ta đến độ tuổi nào thì cần làm việc đó. Kết hôn cũng vậy, nếu không mọi chuyện sẽ rất dễ bị chệch khỏi quỹ đạo vốn có và tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn.

Vì vậy khi gặp được đối tượng thích hợp, họ sẽ không do dự mà dũng cảm tiến tới hôn nhân ngay và luôn. Tóm lại là đến lúc phải cưới thì sẽ cưới, không chút trì hoãn.

Ảnh minh họa: Internet

Hạng 4: Chòm sao Xử Nữ

Với Xử Nữ, gia đình có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó là lý do chòm sao này luôn ấp ủ một giấc mộng rằng ngày nào đó sẽ xây dựng được một gia đình hạnh phúc bên người mình yêu với những đứa con thơ bé bỏng. Cả hai cùng vun vén cho tổ ấm bé nhỏ ấy, chồng mẫu mực, vợ đảm đang, con ngoan ngoãn.

Thế nhưng cuộc đời đâu lúc nào cũng giống như điều ta mơ. Đặc biệt là với tính cách cầu toàn, cẩn trọng kĩ tính của mình, yêu cầu của Xử Nhi với hôn nhân rất cao.

Họ muốn bạn đời phải là người xứng đáng cả về vẻ bên ngoài lẫn tiềm lực bên trong. Chính vì thế, thực tế thì hôn nhân là một vấn đề vô cùng nan giải với cung hoàng đạo này.

Tuy nhiên, Xử Nữ lại sống hướng về gia đình và luôn mong mỏi được thực hiện nghĩa vụ của một người vợ/chồng và một người phụ huynh mẫu mực. Cho nên dù có khó tính đến mấy, họ cũng sẽ gấp rút trong việc kết hôn.

Khi đến độ tuổi thích hợp, cung hoàng đạo này nhất định sẽ nỗ lực thúc đẩy tìm kiếm đối tượng và tiến đến hôn nhân, cùng nhau xây dựng một tổ ấm mới. Và càng kết hôn sớm bao nhiêu, Xử Nhi lại càng dễ yên bình hưởng hạnh phúc bấy nhiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Hạng 5: Chòm sao Thiên Bình

Nghe có vẻ vô lý, nhưng đây đích thị là sự thật. Đa số các Thiên Bình luôn mong muốn đeo một chiếc nhẫn cưới thật lộng lẫy trên tay hơn bất kỳ cung hoàng đạo nào.



Thiên Bình thống lĩnh các mối quan hệ nên tận trong thâm tâm chòm sao này biết rằng họ sẽ không ổn định bản thân cho bất cứ thứ gì khác ngoài hôn nhân.



Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi ước mơ lớn nhất của họ trong đời là có một đám cưới hoành tráng nhất có thể.



Mặt khác, con cái là một phần thiết yếu của một gia đình, và may mắn thay Bình nhi cũng không phải là cung hoàng đạo e dè trong vấn đề làm cha mẹ. Hễ cưới là có con, đối với họ đó là điều đương nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.