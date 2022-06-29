7 ngày tới, 3 cặp cung hoàng đạo này nên "dính chặt" nhau để gia tăng vận khí, vận may kéo đến, vận xui đẩy lùi, tình duyên, tiền bạc đều thăng hoa

Trong công việc, Xử Nữ là kiểu người cầu toàn và khó tính. Điều này vô tình đưa chính Xử Nữ vào thế khó. Những lúc như thế này, Xử Nữ cần có một Song Ngư mang năng lượng nước mạnh mẽ để cân bằng lại và cùng nhau giải quyết vấn đề.

Hơn nữa, chính nhừ sự bù đắp trái ngược này mà Xử Nữ và Song Ngư tạo nên một cặp đôi hoàn hảo. Trong thời gian này, rất có thể Xử Nữ sẽ có rung động trước sự giúp đỡ của Song Ngư.

Những ngày gần đây, Ma Kết đang bị mắc kẹt giữa những dự định, kế hoạch mà không biết lựa chọn đâu là con đường đi tiếp theo. Trong khi đó, Song Tử thời điểm này cũng đang "giậm chân tại chỗ". Vì vậy, sự kết hợp giữa những ý tưởng của Ma Kết và sự liều lĩnh, táo bạo của Song Tử sẽ tạo nên sự khởi đầu mới cho cả hai.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo Bình (20/1 - 18/2) và Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Bảo Bình hiện đang gặp các vấn đề về tài chính. Những khoản chi tiêu của bạn đang tăng lên trong khi đó thu nhập vẫn giữ nguyên. Trong khi đó, tài chính của Thiên Bình lại đang khá ổn định. Hơn nữa, năng lượng cân bằng của "cán cân" Thiên Bình sẽ giúp Bảo Bình lấy lại sự cân đối trong chi tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.