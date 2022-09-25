12 chòm sao khi từ bỏ người mình yêu nhất sẽ có biểu hiện như thế nào?

Ảnh minh họa: Internet Kim Ngưu Buông tay là khi họ không ân cần, nhiệt tình với bạn nữa. Khi Kim Ngưu từ bỏ một người, họ sẽ khiến bản thân giống như một núi băng, nơi mà bạn chỉ cần lại gần sẽ có cảm giác lạnh giá đến mức phải lùi bước. Sự thất vọng của Kim Ngưu không phải tự nhiên mà có. Nó là sự thất vọng tích tụ từ những việc nhỏ nhất. Rồi một ngày bạn sẽ nhận ra, một Kim Ngưu trước giờ luôn thoải mái, luôn quan tâm bạn đã rất lâu không tặng bạn một món quà rồi. Và chẳng bao lâu nữa, họ sẽ buông tay bạn.

Bạch Dương Buông tay là lúc họ thu lại hết cảm xúc của bản thân. Với kiểu người dễ nổi nóng như Bạch Dương, khi ai đó khiến họ thất vọng đến đỉnh điểm, họ sẽ giấu hết đi những cảm xúc của bản thân, sẽ không tức giận với bạn, không cười với bạn, không ôm ấp hy vọng gì với bạn nữa mà sẽ giữ lại cho bạn chút mặt mũi, cho phép bạn nói câu chia tay trước, giữ lại cho bạn sự kiêu hãnh cuối cùng.

Song Tử Buông tay là lúc họ càng ngày càng ít nói khi ở bên bạn. Khi Song Tử muốn từ bỏ một người, họ sẽ không muốn nói nhiều nữa, hai người đi cùng nhau sẽ không có gì để nói cả. Họ cũng không cần biết mỗi ngày bạn làm gì, bạn không nhắn tin với họ, họ sẽ giống như những người lạ trong danh sách bạn bè của bạn. Đối với họ, bạn cũng chỉ là người có như không, sớm muộn thì cũng chia tay thôi.

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Cự Giải

Buông tay là không muốn nói chuyện với bạn nữa.

Một Cự Giải luôn lo được lo mất trong tình cảm, một khi đã cực kỳ thất vọng thì họ sẽ khóa mình lại, từ chối tâm sự, nói chuyện với bạn, thậm chí là tránh gặp mặt bạn luôn. Nhưng khi đối mặt với người mà Cự Giải đã từng yêu, họ không thể tuyệt tình triệt để với bạn được. Họ chỉ có thể vừa ép bản thân quên đi mối tình này, vừa bắt đầu một cuộc sống mới.

Ảnh minh họa: Internet

Sư Tử

Buông tay là lúc họ đối xử lạnh nhạt với bạn.

Sư Tử khi thích một người sẽ dành hết tình cảm, sự quan tâm cho người ấy. Và khi họ muốn từ bỏ thì tự nhiên họ sẽ thu lại hết những sự niềm nở ấy, sẽ coi bạn giống như người xa lạ, không muốn lãng phí thêm thời gian cho bạn nữa. Với tính cách của Sư Tử thì bạn sẽ chẳng chịu được lâu đâu, và cũng sớm thôi họ sẽ rời xa bạn mãi mãi.



Ảnh minh họa: Internet

Xử Nữ

Muốn buông tay thì sẽ để lộ ra những khuyết điểm của bản thân.

Khi ở cạnh người mình thích, Xử Nữ sẽ luôn thể hiện mình rất ưu tú, nhưng khi tình cảm đã không còn, họ sẽ thể hiện những khuyết điểm một cách vô lý. Tôi chẳng quan tâm trước mặt anh tôi có hoàn hảo hay không nữa rồi, con người tôi chính là như thế đấy, anh nhìn thấu rồi thì chia tay thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Bình

Buông tay là lúc không còn sự kiên nhẫn nữa.

Khi Thiên Bình muốn từ bỏ một người, dần dần họ sẽ trở nên mất kiên nhẫn, sẽ hay vì những việc rất nhỏ mà nổi cáu với đối phương. Họ sẽ không cảm thấy người kia là người đặc biệt nhất nữa, những khuyết điểm của đối phương sẽ bị làm quá lên, nhìn mặt nhau cũng không nở nụ cười trên môi nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Yết

Muốn buông tay thì sẽ giống như một người khác.

Khi Thiên Yết đối xử với bạn không chân thành nữa, không còn cười với bạn nữa, thái độ của họ dành cho bạn cũng sẽ không giống như trước nữa, họ giống như biến thành một người khác vậy thì rất có khả năng là họ đã quyết định buông bạn rồi. Trước mặt người khác họ vẫn cười nói vui vẻ, nhưng khi đi cùng bạn họ lại im lặng không nói một lời. Những hành động như vậy là tín hiệu cho việc họ sắp rời khỏi bạn rồi đó.

Ảnh minh họa: Internet

Nhân Mã

Buông tay là khi họ bắt đầu mập mờ với người khác.

Một khi Nhân Mã muốn buông tay, họ sẽ không ngừng tìm kiếm những niềm vui mới để lấp đầy sự trống trải trong lòng. Bạn sẽ thấy họ về nhà càng ngày càng muộn, tăng ca cũng ngày một nhiều hơn. Chỉ cần họ có cơ hội, họ sẽ nói chia tay mà không do dự hay đắn đo thêm gì cả, sau đó sẽ dồn tâm trí cho một mối quan hệ mới.

Ảnh minh họa: Internet

Ma Kết

Muốn buông tay thì sẽ hay chiến tranh lạnh với đối phương.

Thực ra biểu hiện của Ma Kết sẽ không rõ ràng lắm, vì họ là những người hay giấu tâm sự trong lòng. Biểu hiện dễ thấy có lẽ là việc họ trở nên ít nói hơn, sẽ không hay tìm bạn nói chuyện nữa. Họ thà ngồi ngẩn ngơ một mình cũng không muốn đi dạo, đi ăn hay đi xem phim với bạn. Khi hai bạn có mâu thuẫn thì sẽ xuất hiện chiến tranh lạnh luôn, lạnh đến mức bạn không chịu nổi nữa và phải nói câu chia tay thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo Bình

Buông tay là lúc muốn trốn tránh đối phương.

Bảo Bình là một cung rất ương ngạnh, cho dù họ thích bạn 10 phần thì họ cũng chỉ thể hiện ra 3 phần mà thôi. Mặc dù họ không hay thể hiện tình yêu với đối phương, nhưng họ sẽ không dễ dàng từ bỏ người trong lòng. Nếu họ thực sự muốn từ bỏ, thì chứng tỏ họ đã phải chịu rất nhiều tổn thương. Khi họ đã muốn từ bỏ cuộc tình này, họ sẽ xóa sạch mối quan hệ giữa hai bạn, rồi sau đó bặt vô âm tín, tự mình gặm nhấm nỗi đau.

Ảnh minh họa: Internet

Song Ngư

Từ bỏ là khi không thể nhẫn nhịn được nữa.

Rất nhiều suy nghĩ cho rằng Song Ngư nhìn rất ấm áp, không hay cáu bẳn nhưng thực tế thì Song Ngư là một bọc thuốc nổ ngầm dưới vỏ ngoài hiền lành, ấm ấp. Vì thích bạn nên họ mới kìm lại tính khí của mình. Còn một khi đã hết tình cảm, họ sẽ cho bạn thấy hết bản tính của mình, sự nhẫn nại dành cho bạn sẽ chỉ còn con số 0, một việc cỏn con cũng có thể là ngòi nổ cho mọi mọi sự cáu giận.



Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.