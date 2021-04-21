Tử vi thứ Năm ngày 22/4/2021 của 12 con giáp: Tuất có điềm báo va chạm khi đi đường xa, Mùi thăng quan tiến chức, một bước lên tận mây xanh

Về phương diện tiền tài trong ngày cũng tương đối tốt, sự nghiệp ổn định, về cơ bản đây sẽ là một ngày suôn sẻ, thuận lợi và rạng rỡ của con giáp này. Bản mệnh mải mê làm việc, ham kiếm tiền là điều tốt, thậm chí làm việc còn rất hiệu quả nữa, nhưng đừng vì thế mà ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư, thời gian dành cho gia đình cũng như người yêu.

Vận trình công việc của người tuổi Tý khá hanh thông, đường công danh có cơ hội thăng tiến rộng mở và được quý nhân giúp đỡ nên dù gặp phải khó khăn gì thì con giáp này cũng đều có thể giải quyết tốt mọi việc. Bản mệnh có một ngày làm việc thoải mái và không có áp lực hay căng thẳng nào quá lớn.

Tuy nhiên công việc quá bận rộn khiến cho con giáp này đôi khi thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc gia đình, không đủ thời gian lo lắng nhiều đến người bạn đời của mình, tình cảm đôi bên cũng vì thế mà nảy sinh khoảng cách. Không còn những phút giây tâm sự và chia sẻ, mối quan hệ dần trở nên phai nhạt.

Tử vi 12 con giáp cho thấy hôm nay người tuổi Sửu sẽ có đường công danh sự nghiệp vô cùng tươi sáng. Bản mệnh gặt hái được không ít thành công, đánh đổi mồ hôi và nước mắt để có được điều tốt đẹp như bây giờ và cảm thấy tự hào với những gì bản thân đã làm.

Tử vi thứ Năm ngày 22/4/2021 của Dần

Tử vi cho thấy người tuổi Dần gặp khá nhiều rắc rối trong ngày hôm nay. Công việc không được hoàn thành đúng như kế hoạch. Càng áp lực càng ôm đồm nhiều việc khiến con giáp này càng dễ quên. Có lẽ đã đến lúc bản mệnh nên san sẻ bớt nhiệm vụ của mình để người khác có thể giúp đỡ không gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Vận tài lộc không có nhiều chuyển biến. Hôm nay có điềm báo mất mát vì vậy con giáp này nên cẩn trọng, giữ gìn tiền bạc, vật dụng cá nhân của mình. Đôi khi không phải vì ai lấy đi mà là vì bản mệnh bất cẩn nên đánh rơi hoặc lạc mất.

Tử vi cho thấy người tuổi Dần gặp khá nhiều rắc rối trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 22/4/2021 của Mão

Tử vi ngày mới cho thấy người tuổi Mão không có được vận trình tốt đẹp trong công việc. Dường như tính khí nóng nảy, bốc đồng của con giáp này khiến cho mọi chuyện đã chưa giải quyết được lại còn chuyển hướng tiêu cực hơn.

Bù lại, vận tài lộc có dấu hiệu khởi sắc, những người làm công ăn lương có thể cải thiện thu nhập của mình. Những sự cố gắng của bản mệnh từ trước đến nay đã được nhận lại thành quả xứng đáng. Đôi lúc bản mệnh tưởng rằng những điều mình làm là sự hy sinh vô ích nhưng cuối cùng đã được đền đáp. Hãy phát huy năng lực của mình hơn nhiều nữa.

Tử vi thứ Năm ngày 22/4/2021 của Thìn

Người tuổi Thìn sẽ gặp may mắn trong chuyện tiền bạc ngày hôm nay, không những không mất mát thứ gì mà ngược lại còn nhận được những khoản thu bất ngờ giúp túi tiền đầy lên nhanh chóng. Tuy nhiên đường tình cảm của con giáp này lại không được thuận lợi như thế.

Những người yêu nhau thường xuyên nảy sinh bất đồng, tranh cãi và mâu thuẫn ngày càng tăng lên theo chiều hướng tiêu cực. Dù bản thân muốn kìm lại nhưng những cố gắng của con giáp này không hề có tác dụng. Tình cảm vợ chồng tưởng chừng khăng khít, bền chặt không thể tách rời, nhưng bây giờ bản mệnh nhận ra rằng nó thật mong manh.

Tử vi thứ Năm ngày 22/4/2021 của Tỵ

Ngày thứ Năm hôm nay người tuổi Tỵ gặp cục diện Tỵ Hợi tương phá, dự báo điềm tiểu nhân quấy phá hãm hại khiến cho con giáp này phải phải vất vả ngược xuôi để giải quyết những vấn đề bất ngờ phát sinh, nếu không nhanh chóng xử lý triệt để thì tình hình sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Nhiều tin bịa đặt thất thiệt, thị phi nhằm tác động đến chuyện kinh doanh của con giáp này. Lời đồn đoán không có thật nhưng nó gây ra không ít thiệt hại lớn, bao nhiêu tiền của của bỗng chốc bay đi mất. Chính vì thế mà tuổi Tỵ phải đối mặt với tình trạng vô cùng khó khăn. Căng thẳng, áp lực nhiều khiến sức khỏe của con giáp này giảm sút.

Ngày thứ Năm hôm nay người tuổi Tỵ gặp cục diện Tỵ Hợi tương phá - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 22/4/2021 của Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ có được một ngày thứ Năm yên bình khi mà quý nhân trợ giúp cho con giáp này tìm thấy được cách giải quyết và vượt qua được những khó khăn trở ngại trong công việc. Bản mệnh nhanh chóng có được sự tự tin trong mình.

Vận tài lộc cũng vì thế mà vô cùng khởi sắc, tiền bạc chẳng hề thiếu thốn mà còn có phần dư thừa nữa, chi tiêu chẳng cần phải nghĩ ngợi quá nhiều. Con giáp này có duyên với kinh doanh buôn bán nên hôm nay này lợi nhuận thu về nhiều hơn so với thường lệ.

Tử vi thứ Năm ngày 22/4/2021 của Mùi

Hôm nay, sự nghiệp của người tuổi Mùi có điềm báo tốt lành, con giáp này dễ dàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, thậm chí kết quả nhận lại còn ngoài dự định. Con giáp này không chỉ tuân thủ đúng theo yêu cầu của cấp trên mà còn xem xét các yếu tố liên quan để giải quyết công việc hiệu quả nhất.

Tuy nhiên, bản mệnh nên thận trọng với túi tiền của mình. Ngày gần về cuối tuần này không thích hợp để tiến hành các hoạt động đầu tư lớn. Đặc biệt là người làm ăn kinh doanh nên giữ sự tỉnh táo để đưa ra quyết định đúng đắn. Bởi chỉ những lỗi nhỏ cũng có thể khiến mọi chuyện sang một hướng khác.

Tử vi thứ Năm ngày 22/4/2021 của Thân

Người tuổi Thân gặp phải khá nhiều vấn đề lớn trong công việc ngày hôm nay. Hung vận xuất hiện kéo theo họa thị phi, con giáp này chẳng làm gì những vẫn bị làm bia đỡ đạn bởi những lỗi lầm không phải do mình gây ra.

Người tuổi Thân gặp phải khá nhiều vấn đề lớn trong công việc ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Có kẻ tiểu nhân bày mưu hãm hại và đưa ra những lời đồn đoán thất thiệt để mọi người chỉ trích con giáp này và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển tiếp theo trên con đường sự nghiệp của người tuổi Thân. Tốt hơn hết bản mệnh nên tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, hãy bỏ ngoài tai những điều tiêu cực ảnh hưởng đến tinh thần làm việc.

Tử vi thứ Năm ngày 22/4/2021 của Dậu

Người tuổi Dậu bắt đầu ngày mới với những thử thách, chông gai trong công việc. Bản mệnh phải làm việc không ngừng nghỉ bởi khối lượng công việc chồng chất, dù đôi lúc cảm thấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nhưng vì tinh thần trách nhiệm mà vẫn phải gồng mình lên để chiến đấu.

Ngược lại vận tài lộc của con giáp này đang rất vượng. Bản mệnh tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy, hai bên hợp tác với nhau hài hòa, ăn ý và giúp cho lợi nhuận tăng lên theo chiều hướng vô cùng tích cực. Người tuổi Dậu cũng đút túi một khoản tiền khá khá. Chi tiêu từ đó mà cũng thoải mái, rủng rỉnh hơn mà không phải lo lắng bất cứ điều gì.

Tử vi thứ Năm ngày 22/4/2021 của Tuất

Trong ngày hôm nay người tuổi Tuất cần thận trọng trong việc đi lại, có dấu hiệu cho thấy bản mệnh sẽ vướng vào các tai nạn không đáng có. Tuổi Tuất sẽ nên tránh xa các rắc rối liên quan đến công việc nếu bản mệnh có một kế hoạch rõ ràng và biết phân loại những việc ưu tiên và những việc có thể giải quyết sau.

Tình hình sức khỏe của tuổi Tuất cũng có điềm báo va chạm, tổn thương. Sức khỏe cũng có dấu hiệu giảm sút vì vậy con giáp này cần phải chăm lo, bồi bổ cho cơ thể nhiều hơn. Tránh lao lực, quá sức và thức khuya để đảm bảo chất lượng giấc ngủ, tinh thần thoải mái khi thức dậy.

Tử vi hàng ngày cho thấy những sự thay đổi giúp cho người tuổi Hợi tìm kiếm vận may - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 22/4/2021 của Hợi

Tử vi hàng ngày cho thấy những sự thay đổi giúp cho người tuổi Hợi tìm kiếm vận may, chủ động hơn trong cuộc sống và để mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn. Công việc tiến triển tốt đẹp, con giáp này khéo léo, biết tính toán và nhường nhịn mọi người nên có mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp.

Đường tài lộc của con giáp này có những dấu hiệu rất tích cực. Bản mệnh không những tự kiếm được tiền mà vận may còn hơn thế nữa, có người được cho tiền hoặc tặng đồ có giá trị, tiền về liên tiếp nên bạn cảm thấy rất vui sướng. Tâm trạng nhờ thế mà cũng hứng khởi hơn mọi ngày.

(*) Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.