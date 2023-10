Tử vi Chủ Nhật 18/4/2021 của 12 con giáp: Thìn tiền ào ạt về tay mua nhà, sắm xe không khó, Mão tiểu nhân ngáng trở, sập bẫy kẻ xấu

Tử vi Chủ Nhật ngày 18/4/2021 của Dần

Tử vi hàng này dự báo người tuổi Dần sẽ có một ngày bội thu trong vận trình tài lộc và sự nghiệp. Bản mệnh thu được những khoản tiền khá lớn từ những hạng mục chính của công ty chứ không phải từ công việc tay trái. Tiền bạc đổ về túi nhiều như nước, bản mệnh không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc và chi tiêu mỗi ngày nữa.

Không những thế con giáp này còn được cục diện Tam hội nâng đỡ nên vận trình khá may mắn, dù gặp vấn đề rắc rối hay phạm lỗi cũng có người giúp đỡ, quý nhân phù trợ xuất hiện đúng lúc cần. Nhìn chung các mối quan hệ của người tuổi Dần trong ngày mới này đều khá êm đẹp, vợ chồng thấu hiểu, gia đạo an yên.

Tử vi hàng này dự báo người tuổi Dần sẽ có một ngày bội thu trong vận trình tài lộc và sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 18/4/2021 của Mão

Trong ngày mới tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng phát, có thể là do các khoản đầu tư sinh lời, ký kết được hợp đồng lớn hoặc may mắn trúng thưởng. Người ngoài cho rằng con giáp này gặp may nhưng thực chất nó chính là sự cố gắng nỗ lực rất nhiều từ trước đó.

Về phương diện tài chính cũng có điềm báo tăng tiến, các nguồn thu nhập đồng loạt tăng. Bản mệnh sống vô tư, hài hòa nên được lòng nhiều người nhưng trong số đó vẫn có những người muốn lợi dụng để tư lợi cho bản thân họ, hãy tỉnh táo để tránh bị những kẻ này tác động.

Tử vi Chủ Nhật ngày 18/4/2021 của Thìn

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày khá tốt đẹp vì có cát tinh trợ mệnh. Con giáp này gặp nhiều may mắn trong vấn đề liên quan đến tiền bạc nhờ vận khí vượng phát. Việc làm ăn kinh doanh rất có lời, nguồn thu tăng lên nhanh chóng, đủ để bản mệnh bắt tay vào những dự án kinh doanh mới.

Vì ngũ hành sinh xuất nên phương diện tình cảm của con giáp này có phần kém sắc. Tuổi Thìn hữu tình nhưng đối phương lại vô ý, không đón nhận tình cảm bản mệnh gửi trao, thời gian trôi đi lại càng khiến cho tâm trạng ngày càng sa sút. Lời khuyên cho con giáp này nên tỉnh táo lại và chấp nhận sự thật của mối quan hệ.

Tử vi Chủ Nhật ngày 18/4/2021 của Tỵ

Chủ Nhật ngày 18/4 tuổi Tỵ có nhiều điềm báo phá tài. Trong quá trình đi lại, di chuyển, tới những nơi đông người, bản mệnh nên tránh mang nhiều tiền mặt, đồ có giá trị vì có nguy cơ bị mất mát, hao hụt. Ngoài ra người tuổi Tỵ cũng nên hạn chế mua sắm phục vụ cho nhu cầu giải trí vì con giáp này rất dễ không kiểm soát được bản thân mà vung tay quá trán.

Bù lại, Tuổi Tỵ sẽ đón tin vui cát lành trong ngày, có thể là tin vui của bản thân hoặc người trong nhà gặp chuyện tốt. Nếu còn độc thân thì con giáp này nên tích cực tham gia các bữa tiệc, đám cưới để lây lan sắc khí cho mình, vận trình tình duyên nở rộ thì tự nhiên nhân duyên cũng đến mà thôi.

Chủ Nhật ngày 18/4 tuổi Tỵ có nhiều điềm báo phá tài - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 18/4/2021 của Ngọ

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ rất thuận lợi, những người buôn bán kinh doanh cũng chiếm được ưu thế lớn hơn so với người làm công ăn lương. Nhưng đừng vì thế mà chủ quan ngủ quên trên chiến thắng, vì cái gì dễ đạt được cũng dễ mất đi, mọi thứ chỉ bền vững khi tự tay mình gây dựng nên.

Mặc dù vậy, nhưng hôm nay không phải là ngày thích hợp để bản mệnh mở rộng quy mô đầu tư, người tuổi Ngọ chỉ nên tiếp tục làm việc mình đang làm mà thôi, vì vậy hãy nhớ kĩ điều này để tránh gặp phải rủi ro không đáng có. Bản mệnh nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt đẹp hơn để có những bước tính toán cho tương lai.

Tử vi Chủ Nhật ngày 18/4/2021 của Mùi

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi vô cùng hanh thông, thuận lợi, công việc tiến triển tích cực. Đặc biệt những người có ý định khai trương, mở cửa hàng, lập nghiệp thì là thời điểm tuyệt vời, những thành quả đầu tiên rất đáng mong chờ. Con giáp này nên tận dụng nhanh chóng, chớ nên bỏ lỡ thời cơ.

Trong ngày nếu có cơ hội đi công tác, du lịch, học tập thì con giáp này nên xung phong đi bởi càng đi xa thì có được được nhiều tài lộc, có lợi cho sự nghiệp, thăng tiến nhanh hơn. Nhưng nếu bản mệnh lựa chọn cách trốn tránh, lười biếng thì sẽ đánh mất cơ hội thể hiện năng lực, công việc cũng khó mà phát triển được.

Tử vi Chủ Nhật ngày 18/4/2021 của Thân

Đường tài lộc của người tuổi Thân khởi phát nhờ sự cần cù, tiết kiệm của bản mệnh. Nguồn thu nhập bắt đầu tăng và số tiền đó đủ làm con giáp này an tâm. Mặc dù biết hài lòng với những gì mình đang có là tốt nhưng cũng không nên quá an phận, thiếu tinh thần tiến thủ mà bỏ lỡ mất cơ hội tốt.

Tuy nhiên, trong ngày bản mệnh có điềm báo hao tốn tiền của, phải nhớ bảo quản tài sản thật kỹ. Bản mệnh nên đặt ra những quy định riêng về việc sử dụng tiền như thế nào nếu không muốn chịu rủi ro. Tuổi Thân có thể đầu tư vào bản thân vì ít nhất cũng biết được chính xác mình chi tiền vào mục đích gì.

Đường tài lộc của người tuổi Thân khởi phát nhờ sự cần cù, tiết kiệm của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 18/4/2021 của Dậu

Tử vi cho thấy người tuổi Dậu trong ngày sẽ có điềm báo gặp nhiều chuyện không vui. Các mối quan hệ với các thành viên trong gia đình kém hài hòa, anh chị em thiếu đoàn kết, dù bản mệnh muốn hòa giải nhưng cũng khó lòng được thỏa nguyện.

Bù lại, vận tài lộc rất vượng, các nguồn thu đồng loạt tăng, bên cạnh đó con giáp này cũng tích góp được một khoản không nhỏ nhờ thói quen tiết kiệm. Nếu có cơ hội đầu tư sinh lời thì có thể xem xét, chớp lấy thời cơ để mang tiền bạc về mình. Tuy nhiên nếu không chắc chắn về các hạng mục đầu tư mới này thì tốt nhất không nên liều lĩnh.

Tử vi Chủ Nhật ngày 18/4/2021 của Tuất

Tử vi hàng ngày cho thấy vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay đặc biệt tốt, có thể sẽ thăng tiến về đường danh vọng hơn hẳn mọi ngày. Nếu con giáp này đang trong quá trình cạnh tranh chức vụ hoặc muốn gây ảnh hưởng tới người khác thì sẽ chiếm được ưu thế hơn, thắng lợi ở ngay trước mắt thôi.

Những người muốn khởi nghiệp, tìm công việc mới hoặc xây dựng sự nghiệp thì đây là cơ hội tốt cho tuổi Tuất. Được quý nhân nâng đỡ nên phần nào giảm bớt vất vả, người thân bạn bè cũng luôn ở bên hỗ trợ bản mệnh. Nhưng có thể con giáp này sẽ gặp chút khó khăn về tiền vốn, phải đi vay mượn ở bên ngoài.

Tuổi Hợi Chủ Nhật này cần chú ý hơn trên con đường kiếm tìm tài lộc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 18/4/2021 của Hợi

Tuổi Hợi Chủ Nhật này cần chú ý hơn trên con đường kiếm tìm tài lộc của mình. Có điềm báo tiểu nhân ngáng trở, con giáp này đang băng băng tiến bước bỗng sập bẫy mà kẻ xấu bày ra, mọi công sức bao nhiêu lâu nay cứ thế tan thành mây khói, những dự định trở thành điều dang dở, khó lòng thành hiện thực.

Bên cạnh đó, tài lộc cũng có dấu hiệu đi xuống, nguyên nhân là do con giáp này phải bỏ tiền ra để chăm chút các mối quan hệ xã giao. Tuy nhiên việc này cũng có những mặt lợi ích nhất định nên khó có thể tránh khỏi nên đành chấp nhận mà thôi. Tuổi Hợi cần phải thắt chặt chi tiêu càng nhiều càng tốt.

(*) Mọi thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.