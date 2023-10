Tử vi tuần mới 12 con giáp (19/4 - 25/4/2021): Tỵ gặp nhiều rắc rối trong công việc, Ngọ dễ vướng vào chuyện thị phi dẫn đến mất uy tín với cấp trên

Người tuổi Sửu được quý nhân Tam hợp giúp sức nên con đường sự nghiệp phía trước vô cùng rộng mở, vận trình hanh thông, có cơ hội thăng tiến nếu biết nắm bắt tốt. Con giáp này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và sự hăng say của mình trong mọi công việc. Bản mệnh còn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ khi người khác nhờ vả, tuy nhiên điều này cũng có mặt hại dễ khiến con giáp này bị lợi dụng lòng tốt.

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho thấy rằng trong tuần mới này người tuổi Dần có vận trình sự nghiệp không gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Nhưng tâm trạng của con giáp này khá ủ rũ và buồn rầu bởi những vấn đề liên quan đến các mối quan hệ xã hội. Bản mệnh sẽ tìm được cộng sự phù hợp, nhưng bên cạnh đó cũng có nguy cơ gặp rắc rối từ kẻ tiểu nhân ghen tị mang tới.

Vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc, con giáp này kiếm được một khoản kha khá bỏ túi riêng cho mình. Đôi khi bản mệnh cũng bất ngờ không hiểu tại sao mình lại may mắn tới vậy, đưa ra những quyết định chắc chắn và may mắn đã mang lại phần thưởng xứng đáng. Song không phải lúc nào may mắn cũng ở bên cạnh, vì thế mà không nên mạo hiểm làm những việc lớn trong tuần này.

Tử vi 12 con giáp cho thấy rằng trong tuần mới này người tuổi Dần có vận trình sự nghiệp không gặp nhiều khó khăn, trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão ngày càng thăng tiến nhiều hơn trước. Dù con giáp này vẫn phải đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn phía trước nhưng bằng năng lực và bản lĩnh của mình, bản mệnh vẫn có thể vượt qua và thực hiện mục tiêu của mình. Hơn thế nữa, có quý nhân nâng đỡ nên con giáp này như được chắp thêm đôi cánh.

Vận trình tài lộc tăng tiến trông thấy, tuổi Mão làm ăn phát đạt, tiền đổ vào túi nhiều như nước. Ngoài ra bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu tài chính hợp lý. Tốt hơn hết là nên chia tiền làm nhiều khoản nhỏ cho những mục đích khác nhau để không phải lo lắng việc này chồng chéo việc kia.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có một ngày không mấy tốt đẹp do ảnh hưởng tiêu cực của hung tinh mang đến quá nhiều thử thách. Những điều đó hầu như đều ảnh hưởng tới tinh thần, liên quan tới mối quan hệ xung quanh. Để có thể bước qua giai đoạn này, bản mệnh nên dũng cảm đối mặt với khó khăn thay vì lảng tránh.

Về phương diện tài lộc, Thìn có phần sa sút nghiêm trọng, con giáp này phải chật vật mãi mới xoay sở để kiếm được tiền mà không phải muốn là có ngay được. Tình huống xảy ra bất ngờ khiến cho bản mệnh trở tay không kịp. Tuổi Thìn cần lấy đó làm bài học cho mình, phải học cách tiết kiệm để có khoản tiền đề phòng cho những việc cấp bách thì sẽ không quá bị động.

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp dự báo tuổi Tỵ có thể gặp phải nhiều rắc rối trong công việc, nhất là khi con giáp này không hề đề phòng chút nào. Bản mệnh dễ vì thế mà bị kẻ tiểu nhân lợi dụng sơ hở để hãm hại nhằm chiếm đoạt công sức và vị trí mà mình đang có.

Bù lại bản mệnh đón nhận mối nhân duyên tốt lành, đặc biệt những người còn độc thân sẽ luôn được chào đón ở tất cả mọi nơi, trở thành tâm điểm của sự chú ý. Song người tuổi Tỵ cũng nên tỉnh táo và giữ khoảng cách chừng mực trong các mối quan hệ khác giới để tránh bản thân gặp phải hiểu lầm không hay.

Người tuổi Ngọ trong tuần mới dễ vướng vào chuyện thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong tuần mới dễ vướng vào chuyện thị phi. Đôi khi con giáp này quá thẳng thắn, bộc trực trong cách nói chuyện khiến điều đó chính là con dao hai lưỡi. Những người bạn bè thân thiết đã lâu có thể hiểu tính cách và con người của bản mệnh, nhưng với người mới tiếp xúc thì đây lại là những lời nói sẽ bị đánh giá là thiếu chín chắn và tôn trọng.

Về phương diện tài lộc, người tuổi Ngọ có những chuyển biến tích cực. Bản mệnh dựa vào thực lực của mình để giành lấy cơ hội thành công, nhờ đó mà nguồn thu cũng được tăng lên, ổn định hơn giúp con giáp này có thể thoải mái trong việc chi tiêu trong thời gian này mà không phải lo lắng quá nhiều.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi khéo léo trong việc kiếm tiền, đầu tư và quản lý tài chính, nhờ vậy mà thu nhập của con giáp này khá ổn và còn biết cách mở rộng nguồn thu nhập của mình. May mắn là trong tuần tưởng chừng như xui xẻo này, bản mệnh gặp may mắn trong chuyện tiền bạc, có thể là được tăng lương với những người làm hành chính.

Vận trình tài lộc khởi sắc, trong tuần có ngày Tý Mùi tương hại nên người tuổi Mùi có thể sẽ thấy muộn phiền vì mối quan hệ tình cảm gia đình không được khăng khít như mong đợi. Các thành viên trong gia đình dễ mâu thuẫn với nhau vì lợi ích cá nhân, tình cảm có dấu hiệu rạn nứt. Tình yêu đôi lứa cũng không khá hơn là mấy khi con giáp này không giữ được bình tĩnh mà tranh cãi với đối phương.

Tuổi Thân

Tử vi cho thấy người tuổi Thân có vận trình tuần mới hung cát đan xen. Con giáp này phải đối mặt với cục diện tương xung, có thể phá hỏng hết những kế hoạch mà bản mệnh này dự tính từ trước. Công việc không được thuận lợi khi mối quan hệ với đồng nghiệp có nhiều mâu thuẫn, bất đồng.

Vận trình tài lộc của con giáp này cũng bị ảnh hưởng xấu mà giảm sút đáng kể. Bản mệnh có thể sẽ chi tiêu hoang phí tiền bạc của mình vào những việc vô bổ, cuối cùng mới nhận ra mình đã sai lầm thì cũng đã muộn màng rồi. Vì vậy hãy lập kế hoạch chi tiêu mới trong tuần và nghiêm túc thực hiện theo những điều mình đã đề ra để quản lý được túi tiền tốt hơn.

Tử vi cho thấy người tuổi Thân có vận trình tuần mới hung cát đan xen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu được quý nhân chỉ đường dẫn lối nên có cơ hội kiếm tiền và cải thiện thu nhập của mình, vận trình tài lộc vô cùng khởi sắc trong tuần này. Với nguồn thu nhập ổn định, con giáp này hoàn toàn có thể yên tâm làm việc và phát triển sự nghiệp tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Về phương diện tình cảm có những bước chuyển biến tích cực, bản mệnh và người ấy ngày càng thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn, thậm chí có thể bàn tính tới chuyện lâu dài trong thời gian này. Đây cũng là thời điểm tốt để con giáp này xây dựng và ổn định gia đình riêng của chính bản thân mình.

Tuổi Tuất

Trong công việc khá quyết đoán và sáng suốt, thế nhưng chuyện tiền bạc lại điểm yếu của người tuổi Tuất. Cuộc sống không thể tránh khỏi những lúc căng thẳng nhưng bản mệnh lại dùng tiền như một cách để giải tỏa tinh thần. Điều này có thể khiến con giáp này rơi vào tình trạng cháy túi.

Công việc tuần mới thuận lợi, bản mệnh cũng cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. Nếu là người đang kinh doanh, con giáp này sẽ đem về cho mình một khoản tiền khá lớn. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải quản lý chặt túi tiền của mình và đặc biệt cần hạn chế vung tiền cho những cuộc vui không lành mạnh nếu không muốn tiền mất tật mang.

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Hợi được quý nhân soi đường chỉ lối cho con đường phát triển sự nghiệp trong tuần mới này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Hợi được quý nhân soi đường chỉ lối cho con đường phát triển sự nghiệp trong tuần mới này. Bản mệnh biết rõ công việc mình đang làm và không ngừng cố gắng học hỏi, tìm kiếm thêm những kiến thức mới để hiệu quả công việc ngày càng tăng cao và luôn tích cực lắng nghe những góp ý của mọi người.

Vận trình tài lộc hanh thông, tuổi Hợi có duyên kinh doanh buôn bán, thu nhập tăng lên đáng kể. Bản mệnh xây dựng được nhiều mối làm ăn đáng tin cậy, một phần cũng là do con giáp này đề cao trách nhiệm và chữ tín nên được đối tác, khách hàng tin tưởng và hợp tác, mang lại lợi nhuận rất lớn.

(*) Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.