Tử vi 12 con giáp từ ngày 31/1-6/2/2022: Tuổi Tuất tiền bạc khởi sắc ngay đầu năm mới, tuổi Tỵ thăng hoa trong tình yêu đôi lứa

Dịch Mã cho thấy một vài người có dấu hiệu di chuyển trong khoảng thời gian này, đó có thể là các cuộc du xuân hoặc về quê thăm nom gia đình, họ hàng. Quá trình đi lại có thể khiến cho bạn cảm thấy hơi lo ngại và vất vả, song chỉ cần sắp xếp mọi thứ đầy đủ thì cuộc vui sẽ luôn trọn vẹn.

Vận trình tài lộc không có nhiều biến động trong thời điểm này, có thể vì bạn đã đưa ra những kế hoạch chi tiêu rõ ràng từ trước đó nên không lo bị bội chi. Thậm chí, do có sự phù trợ của Chính Tài và Thiên Tài, một số người còn thu được một khoản lãi kha khá nhờ tiền buôn bán hoặc mừng tuổi.

Chuyện tình cảm dường như không quá ấm êm, nhất là từ những ngày giữa tuần trở đi. Có lẽ những bất mãn dồn nén đã lâu khiến cho vợ chồng bạn không thể duy trì được bầu không khí hòa bình được nữa. Hãy chú ý lời nói của mình để tránh gây tổn thương cho nửa kia.

Chuyện tình cảm đôi khi còn xảy ra khúc mắc, cần đặc biệt chú ý trong thời điểm giữa tuần. Vợ chồng có điều gì không bằng lòng nhau thì nên bình tĩnh trao đổi, không nên khiến bầu không khí trong nhà mất vui. Thời điểm tết nhất thế này, nên nhớ “một điều nhịn là chín điều lành”.

Ngược lại, người độc thân có đường tình duyên đầy triển vọng nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh. Bạn có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Thời điểm đầu năm thế này, bạn nên giữ tinh thần tích cực và thử cho đôi bên cơ hội trò chuyện, tìm hiểu nhau.

Tuổi Dần

Chuyện tình cảm lại thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn, bất đồng, mà chủ yếu xảy ra ở thời điểm đầu và cuối tuần. Có lẽ hai người chưa thực sự biết cách bao dung cho nhau và đặt mình vào vị trí của đối phương. Trước khi nổi nóng, hãy nhớ những tranh chấp xảy ra trong thời điểm này là dấu hiệu chẳng lành đâu.

Thái Tuế khuyên bạn nên cẩn thận trước khi ra khỏi nhà hoặc khi thực hiện các công việc chân tay, sử dụng các đồ vật sắc nhọn…, nhất là trong thời điểm năm mới như thế này. Khi làm bất cứ công việc gì, bản mệnh cũng chớ lơ là kẻo gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Tuổi Mão

Đặc biệt, con giáp may mắn tuần này đã biết điều chỉnh hành vi của mình, biết rằng mình nên làm thế nào mới đúng, nhờ vậy mà quan hệ với mọi người trở nên hài hòa hơn hẳn, việc nào cũng được mọi người xung quanh giúp đỡ.

Tài lộc khởi sắc vào cuối tuần do có Chính Tài phù trợ. Những ai làm việc chăm chỉ, trực Tết hoặc giải quyết các sự cố công việc trong Tết sẽ được hưởng một khoản tiền xứng đáng. Ai cũng nể phục và nhìn thấy sự cố gắng, nhiệt tình với công việc của bạn.

Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này rất thu hút ánh nhìn của người khác giới, đặc biệt là trong thời điểm Tết, khi bạn chú ý hơn đến cách ăn mặc và cư xử.

Khi có nhiều vệ tinh vây xung quanh, người độc thân cần tinh ý để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, đồng thời đối xử chân thành với người đó.

Tuổi Thìn

Dù đang trong ngày nghỉ lễ, không cần phải dành nhiều thời gian để lo lắng cho công việc nhưng những người làm đầu tư, kinh doanh vẫn thấy tiền chảy đều đặn vào trong túi của mình. Từ đó có thể thấy rằng những quyết định trước đó của bạn là vô cùng đúng đắn.

Người trẻ tuổi và trẻ nhỏ thường được nhận tiền mừng tuổi của người lớn trong gia đình. Bản mệnh nên có cách chi tiêu hợp lý, không nên chỉ phung phí cho những mục đích vui chơi, hưởng thụ.

Tuổi Tỵ

Với người trẻ tuổi, bạn có tính tình cởi mở, vui vẻ nên đi đến đâu cũng nhận được sự chào đón của mọi người, vì thế mà chuyện nhận được nhiều tiền mừng tuổi là đương nhiên. Khoản tiền dư dả này có thể giúp bạn muốn làm bất cứ điều gì tùy thích.

Chuyện tình cảm vợ chồng thì lại không thực sự êm xuôi khi bạn và người ấy thường xuyên mâu thuẫn vì những ý kiến trái ngược. Hai người đều nên hạ cái tôi cá nhân xuống và thử đặt mình vào vị trí đối phương để giải quyết những bất đồng không đáng có.

Tuổi Ngọ

Tình hình tài chính không có nhiều biến động trong tuần này, may mắn là bạn không phải chi tiêu quá nhiều cho các hoạt động tiệc tùng, mừng tuổi hoặc mua sắm. Để năm mới túi tiền luôn được dư dả, bản mệnh nên học cách lập ra kế hoạch chi tiêu rõ ràng, cụ thể hơn.

Tiếc rằng chuyện tình cảm của con giáp này lại có lắm nỗi buồn. Dường như bạn và người ấy không thể ngừng tranh cãi, dù là trong những ngày nghỉ lễ. Hai người nên nghe lời khuyên can của mọi người xung quanh nhiều hơn để nhìn nhận thấu đáo vấn đề.

Tuổi Mùi

Những ngày nghỉ Tết âm lịch, bên cạnh việc nghỉ ngơi, thư giãn, người tuổi Mùi cũng có thể dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân, xem mình đã làm và chưa làm được gì trong năm cũ để có hướng phấn đấu rõ ràng hơn trong khoảng thời gian sắp tới, tránh tình trạng giậm chân tại chỗ.

Tiếc rằng bạn lại cần phải chú ý hơn đến chuyện tình cảm. Những ngày quây quần, đoàn viên, bạn nên quan tâm đến các thành viên trong gia đình, đừng dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân hoặc cho công việc, khiến quan hệ giữa người thân trở nên lạnh nhạt, khô khan.

Tuổi Thân

Giữa tuần là thời điểm tài lộc của người tuổi Thân có dấu hiệu khởi sắc nhất. Bản mệnh có thể nhận được khoản tiền mừng hoặc tiền đầu tư từ những người quen biết. Vì thế, ngay từ bây giờ, bạn có thể đưa ra những cách chi tiêu, đầu tư phù hợp để ra Tết có thể bắt tay vào làm ngay.

Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu, Đại Hao lại cho thấy bạn đang quá phung phí tiền của cho những mục đích khác nhau. Tết nhất là thời điểm không thể thiếu các khoản tiền mừng tuổi hoặc xã giao, bạn cần tìm cách cân bằng để không rơi vào tình cảnh hao hụt.

Tuổi Dậu

Trên phương diện tài lộc, túi tiền bạn rủng rỉnh nhất là vào khoảng thời gian giữa và cuối tuần. Nhiều người làm ăn nắm bắt được xu thế nên dễ dàng chiều được lòng khách hàng, khiến tiếng lành đồn xa, nhiều đơn hàng tới với bạn tới tấp. Dù con giáp may mắn tuần này có thể khá bận rộn, song bạn sẽ kiếm được một khoản ưng ý.

Tuy nhiên, để có thể tích lũy được tiền bạc thì bạn cần chú ý hơn đến phương diện chi tiêu. Bản mệnh cần nhắc nhở bản thân giảm bớt việc tiêu tiền cho những mục đích không thực sự cần thiết, bởi thấy những nhu cầu hoặc những món đồ lặt vặt cũng chiếm của bạn không ít tiền bạc.

Tuổi Tuất

Chuyện tiền bạc thì khởi sắc hơn, bạn nhận được những gì tương xứng với công sức đã bỏ ra. Đây quả là động lực và là niềm an ủi rất lớn cho bạn trong một tuần đầy rẫy khó khăn. Nếu sắp xếp được công việc và thời gian, bản mệnh cũng có thể lên dần các kế hoạch làm ăn khi ra Tết.

Vấn đề tình cảm lại khó được bình yên. Nếu trong những ngày đầu năm, vợ chồng vẫn còn nhường nhịn nhau thì những ngày sau đó, hai người lại thường xuyên mâu thuẫn, tranh giành quyền lãnh đạo. Sự cứng đầu cứng cổ khiến hai người chẳng thể nào nhường nhịn được cho nhau.

Tuổi Hợi

Chuyện tiền bạc không có nhiều điều cần lo lắng, đặc biệt là khi cuối tuần có Thiên Tài và Thực Thần phù trợ. Túi tiền của bạn đã rủng rỉnh vì những khoản thưởng trước Tết nay lại càng dư dả hơn nếu bạn chớp được thời cơ, thực hiện các công việc kinh doanh thời vụ. Một số người thậm chí nhận được hợp đồng mới của khách hàng, đối tác.

Trên phương diện tình duyên, Thái Âm khiến nhân duyên của người độc thân có nhiều điểm sáng. Bạn có thể nhận ra rằng xung quanh mình có rất nhiều người chân thành, vì thế, bạn cũng dần mở lòng mình hơn. Hi vọng bạn sẽ tìm được người thực sự phù hợp với mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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