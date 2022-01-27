Vận trình tài lộc của 12 con giáp năm 2022, kẻ tiền 'lãi mẹ sinh lãi con' sài mãi không hết, kẻ thiếu thâm, thiếu hụt cả năm

Vận trình tài lộc không có nhiều biến động trong thời điểm này, có thể vì bạn đã đưa ra những kế hoạch chi tiêu rõ ràng từ trước đó nên không lo bị bội chi. Thậm chí, do có sự phù trợ của Chính Tài và Thiên Tài, một số người còn thu được một khoản lãi kha khá nhờ tiền buôn bán hoặc mừng tuổi.

Người tuổi Tý có những ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Dần tràn đầy may mắn. Do có cát tinh hội tụ và tinh thần hăng hái, tích cực, bạn giữ được quan hệ bình yên với mọi người. Thậm chí dù bạn có phải xử lý công việc gì, mọi người cũng sẽ sẵn sàng dang tay giúp đỡ.

Tiếc rằng trong Tết âm lịch có một số người vẫn phải xử lý những rắc rối trong công việc. Bạn nên bình tĩnh giải quyết, chủ động trao đổi với mọi người, chớ nên làm ẩu mà lại gây ra nhiều vấn đề, tốn nhiều thời gian để giải quyết hơn, thậm chí hao tổn tiền bạc.

Nguồn tiền bạc của người tuổi Sửu có những chuyển biến tích cực ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới. Bạn có thể đã nhận được tiền lương, tiền thưởng hoặc tiền lời lãi sau suốt một năm dài cố gắng. Đây chính là động lực để bạn cố gắng và kì vọng nhiều hơn vào năm mới.

Tuổi Dần

Chuyện tài lộc của người tuổi Dần đến cuối tuần mới có dấu hiệu khởi sắc. Do có Thiên Tài chiếu mệnh, bạn có thể phát tài nhờ những trò may rủi hoặc rủng rỉnh nhờ tiền mừng của mọi người. Thời điểm tết nhất, bạn có thể chiều chuộng bản thân và gia đình một chút, song đừng chi tiêu quá lãng phí.

Với người làm ăn buôn bán, dịp Tết nếu bạn vẫn chăm chỉ làm việc thì cũng sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá. Tuy nhiên, bạn không nên đặt quá nhiều kì vọng vào khoản tiền này bởi như vậy sẽ tự gây thêm áp lực cho bản thân.

Tuổi Mão

Tài lộc của người tuổi Mão đến cuối tuần mới khởi sắc. Những ai làm việc chăm chỉ, trực Tết hoặc giải quyết các sự cố công việc trong Tết sẽ được hưởng một khoản tiền xứng đáng. Ai cũng nể phục và nhìn thấy sự cố gắng, nhiệt tình với công việc của bạn.

Trong các mối quan hệ, bản mệnh đã biết điều chỉnh hành vi của mình, biết rằng mình nên làm thế nào mới đúng, nhờ vậy mà quan hệ với mọi người trở nên hài hòa hơn hẳn, việc khó cũng chẳng còn quá khó khăn.

Tuổi Thìn

Thật may mắn khi những ngày đầu tiên của năm mới, người tuổi Thìn đã có cơ hội phát tài phát lộc. Dù làm bất cứ ngành nghề gì hay ở lứa tuổi nào, bạn cũng có túi tiền rủng rỉnh. Người trưởng thành được nhận tiền lãi, tiền thưởng, người già và trẻ nhỏ được nhận tiền mừng tuổi.

Tuy nhiên, với người làm ăn buôn bán, để kiếm được khoản tiền rủng rỉnh, bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống đúng lúc, không nên làm việc quá sức dù có muốn cải thiện thu nhập đến đâu.

Tuổi Tỵ

Một số người tuổi Tỵ làm nghề tự do vẫn tiếp tục công việc trong những ngày đầu năm như thế này. Thái độ tích cực, nhanh nhẹn giúp bạn nhận được một khoảng tiền lương khá ổn định, đồng thời tạo niềm tin và quan hệ với các đối tác.

Thêm vào đó, cát tinh xuất hiện là dấu hiệu khẳng định chỉ cần bạn cố gắng hết mình và biết đâu là thời điểm cần thể hiện bản thân thì chuyện phát triển danh tiếng và tài lộc không phải là quá khó. Dù có trẻ tuổi hay thiếu kinh nghiệm, bạn cũng đừng tự ti mà hãy mạnh mẽ chứng tỏ giá trị của mình.

Tuổi Ngọ

Tuần Tết này có thể coi là khoảng thời gian khá yên bình đối với người tuổi Ngọ. Chỉ cần bạn chú ý đến cách giao tiếp, hành xử với mọi người xung quanh thì không lo vướng phải rắc rối. Thậm chí, đến cuối tuần, bạn còn có cơ hội kết giao bạn bè mới hoặc gặp gỡ quý nhân.

Tình hình tài chính không có nhiều biến động, may mắn là bạn không phải chi tiêu quá nhiều cho các hoạt động tiệc tùng, mừng tuổi hoặc mua sắm. Để năm mới túi tiền luôn được dư dả, bản mệnh nên học cách lập ra kế hoạch chi tiêu rõ ràng, cụ thể hơn.

Tuổi Mùi

Chuyện tiền bạc của người tuổi Mùi có những dấu hiệu đáng mừng, có thể là bạn nhận được nhiều khoản mừng từ người khác mà lại ít phải chi tiêu nên túi tiền luôn rủng rỉnh. Người làm ăn cũng nhanh chóng chớp được thời cơ trong những ngày nghỉ lễ để có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

Sao Tử Vi xuất hiện cũng hứa hẹn sẽ mang lại nhiều may mắn hơn cho bản mệnh. Cơ hội mà bạn hằng mong ước có thể sẽ xuất hiện ngay trước mắt bạn vào tuần này. Vì thế, hãy luôn ở tư thế sẵn sàng nắm bắt thời cơ, bạn sẽ gặt hái được thành công ngoài dự đoán.

Tuổi Thân

Giữa tuần là thời điểm tài lộc của người tuổi Thân có dấu hiệu khởi sắc nhất. Bản mệnh có thể nhận được khoản tiền mừng hoặc tiền đầu tư từ những người quen biết. Vì thế, ngay từ bây giờ, bạn có thể đưa ra những cách chi tiêu, đầu tư phù hợp để ra Tết có thể bắt tay vào làm ngay.

Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu, bạn đang quá phung phí tiền của cho những mục đích khác nhau. Tết nhất là thời điểm không thể thiếu các khoản tiền mừng tuổi hoặc xã giao, bạn cần tìm cách cân bằng để không rơi vào tình cảnh hao hụt.

Tuổi Dậu

Túi tiền người tuổi Dậu rủng rỉnh nhất là vào khoảng thời gian đầu và giữa kì nghỉ Tết.nNhiều người làm ăn nắm bắt được xu thế nên dễ dàng chiều được lòng khách hàng, khiến tiếng lành đồn xa, nhiều đơn hàng tới với bạn tới tấp. Dù có thể khá bận rộn, song bạn sẽ kiếm được một khoản ưng ý.

Tuy nhiên, những nhu cầu hoặc những món đồ lặt vặt cũng chiếm của bạn không ít tiền bạc. Vì thế, bản mệnh cần nhắc nhở bản thân giảm bớt việc tiêu tiền cho những mục đích không thực sự cần thiết.

Tuổi Tuất

Chuyện tiền bạc của người tuổi Tuất có khởi sắc hơn, bạn nhận được những gì tương xứng với công sức đã bỏ ra. Đây quả là động lực và là niềm an ủi rất lớn cho bạn trong một tuần đầy rẫy khó khăn. Nếu sắp xếp được công việc và thời gian, bản mệnh cũng có thể lên dần các kế hoạch làm ăn khi ra Tết.

Người trẻ tuổi không nên quá nóng lòng thử sức mà hãy dành thêm thời gian để bổ sung thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình, tránh những nguy cơ hao tổn không đáng có. Nếu lên kế hoạch gì, bạn cũng nên đi từ từ từng bước một.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đón một tuần khởi đầu của năm mới tràn đầy may mắn. Bạn nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, làm việc gì cũng sẽ được ủng hộ. Chuyện tiền bạc không có nhiều điều cần lo lắng, đặc biệt là khi cuối tuần có Thiên Tài và Thực Thần phù trợ.

Túi tiền của bạn đã rủng rỉnh vì những khoản thưởng trước Tết nay lại càng dư dả hơn nếu bạn chớp được thời cơ, thực hiện các công việc kinh doanh thời vụ. Một số người thậm chí nhận được hợp đồng mới của khách hàng, đối tác. Người chăm chỉ trực Tết cũng sẽ được đánh giá cao.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet