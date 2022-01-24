4 con giáp đối diện với nguy cơ tiền tài hao hụt do chi tiêu quá trớn trong tuần giáp Tết 24-30/1, cần phải bảo quản túi tiền tốt nếu không muốn thâm hụt thêm

12 con giáp tử vi 24/01/2022 04:50

4 giáp mất tiền tuần này (24-30/1). Bạn dễ bị lừa gạt hoặc chi tiêu quá trớn, khiến tiền bạc vốn hậu hĩnh cũng 'không cánh mà bay'. Tài lộc của con giáp mất tiền tuần này có thể sẽ có biến động theo hướng bạn chẳng thể ngờ tới, đến khi nhận ra thì tiền đã trôi khỏi túi.

Tuổi Thìn

Trên thực tế, công việc của người tuổi Thìn tiến triển khá suôn sẻ trong suốt tuần này. Mọi việc được vận hành theo đúng kế hoạch đã đặt ra, đạt được nhiều thu hoạch khả quan, mức độ uy tín của con giáp này trong tập thể nhờ vậy cũng tăng lên, khiến lương thưởng cũng ổn định.

Thậm chí, nhiều người sẽ nhận được khoản thưởng hậu hĩnh cho cố gắng trong cả năm vừa qua. Tuy nhiên, Kiếp Tài xuất hiện là điềm báo hao tài tốn của khiến tài khí của bản mệnh có thể tiêu tán bất cứ lúc nào.

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Có thể con giáp mất tiền tuần này đang chi tiêu có phần quá đà cho các kế hoạch sắm Tết, khiến số tiền trong túi dù có rủng rỉnh cũng sẽ “không cánh mà bay”.

Điều này là không nên chút nào. Hãy lên danh sách các món đồ thật sự cần thiết để không sa đà mua cả những món không thiết thực. Bạn còn rất nhiều việc phải lo sau Tết nữa, đừng để vừa ra Tết đã hết tiền.

Tuổi Tỵ

Tuần này, người tuổi Tị cần phải cẩn thận trong mọi việc, bởi có dấu hiệu hung vận đang rình rập. Công việc vì nhiều lý do cả khách quan và chủ quan mà đổ bể, khó khăn chồng chất khó khăn.

Tuy nhiên, bản mệnh cần phải nhìn nhận lỗi lầm từ phía mình nhiều hơn thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, có như vậy thì bạn mới thay đổi để tiến bộ được.

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Tiền lương, tiền thưởng, thậm chí là cả tiền lãi trong tháng Tết cũng không nhiều, bởi năm qua công ty của bạn đã gặp phải quá nhiều thách thức. Khi tiền bạc không mấy khả quan, bạn cũng chú ý chớ nên chi tiêu quá thoáng tay.

Đừng vì nghĩ rằng cả năm đã quần quật làm việc nên Tết phải “xõa” mà vung tiền vô tội vạ. Dù hưởng thụ thành quả mình làm ra là nhu cầu chính đáng của mỗi người nhưng bạn cũng không nên vì thế mà ném tiền qua cửa sổ.

Tuổi Mùi

Tài lộc của con giáp mất tiền tuần này có thể sẽ có biến động theo hướng bạn chẳng thể ngờ tới, đến khi nhận ra thì tiền đã trôi khỏi túi.

Đặc biệt, với người làm ăn kinh doanh thì bạn nên cẩn thận với đối tác của mình. Đương nhiên làm ăn cần sự cộng hưởng và tin tưởng lẫn nhau để vững bền, nhưng cũng không nên tin tưởng quá mà giao phó tiền bạc cho họ rồi không kiểm tra lại. Đừng để sát Tết rồi mà lại sơ sẩy, khiến công sức cố gắng bấy lâu thành công cốc nhé.

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Với người làm công ăn lương, mọi việc tiến triển không được tốt cho lắm. Tuổi Mùi dường như thiếu tập trung vào công việc, dễ dàng bị thu hút bởi những mối quan tâm khác bên ngoài nên dễ mắc lỗi, thậm chí phải lấy tiền ra để đền bù.

Tuổi Thân

Tuần này, phương diện tài lộc của tuổi Thân có dấu hiệu đi xuống do Tiểu Hao án ngữ. Dù thu về số tiền không nhỏ nhờ khoản thưởng Tết nhưng thói quen tiêu pha của bạn rất đáng báo động.

Tốt nhất, bạn nên cân đối lại tài chính của mình, hạn chế chi tiêu phung phí, vung tay quá trán kẻo rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần ngay sau Tết.

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Với người làm ăn kinh doanh, bạn nên sắp xếp có kế hoạch rõ ràng trong tuần này xem việc nào cần hoàn thành gấp rút, việc nào có thể để sau Tết.

Đừng để gần dến ngày nghỉ rồi mà công việc vẫn còn bộn bề, rồi lại thành ra vội vàng, bất cẩn, có những khoản chi tiêu hoặc đầu tư sai lầm, gây ảnh hưởng đến cả tập thể.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

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