Những tháng xui xẻo nhất của 12 con giáp trong năm 2022, cần phải tránh xa những thị phi và nên 'im lặng là vàng'

Hãy nhớ đừng tự đề cao bản thân ở nơi làm việc, đừng quá tự hào khi mình thành công. Nếu có thể hãy cố gắng hòa nhập với những người xung quanh mình, thêm một người bạn thì bớt một kẻ thù, làm như vậy rất có lợi cho con đường sự nghiệp.

Tuổi Tý là người tốt bụng, nghĩ sao nói vậy nhưng người khác không chịu hiểu cho bạn. Khi bạn lắm lời sẽ thu hút tiểu nhân ghen ghét. Ở cơ quan làm việc bạn là người năng nổ, thông minh và sẽ có thành tích tốt trong năm 2022 nhưng lại bị người khác nhòm ngó, ghen tị, tâm sinh đố kỵ, muốn hạ bệ, nói xấu bạn.

Với những người mới lập nghiệp, bạn có thể gặp khó khăn lúc đầu. Tuy nhiên mọi thứ sẽ ổn định từ từ nếu như bạn có tinh thần cầu tiến và chịu khó làm ăn. Một số mối quan hệ tốt mà bạn có từ trước đó chắc chắn có thể giúp bạn leo lên nấc thang thành công.

Tháng 6 âm có dấu hiệu bị hao tài, Sửu nên bảo vệ ví tiền của mình cẩn thận một chút. Trong tháng 6 âm lịch, con giáp này có dấu hiệu phá tài, nghèo nhưng vẫn muốn thanh cao, sợ phải bạc đãi chính mình và những người thân thiết về vật chất nên càng nghèo thêm.

Tuổi Dần - Tháng 11 âm lịch

Tuổi Dần năm 2022 là năm tuổi của các bạn, càng thận trọng càng tốt. Năm nay làm gì cũng nên giữ gìn sức khỏe cho bản thân và tự chủ trong mọi chuyện.

Tháng 11 âm lịch có hung tinh đến gần, có không ít người xấu tính muốn nhìn bạn thất bại, nhìn bạn vấp ngã rồi hả hê trong lòng. Tuổi Dần thẳng thắn, nóng tính, ít nói, tuy tâm địa lương thiện nhưng vẫn bị lắm người ghét vì quá bộc trực.

Vì vậy, bạn phải luôn nhắc nhở bản thân rằng mình phải hết sức thận trọng trong hành vi, việc làm và lời ăn tiếng nói của mình, không được trêu đùa người khác quá mức, cũng như nên tiết chế cách dùng từ ngữ của mình.

Tuổi Mão - Tháng 3 âm lịch

Trong tháng 3 âm lịch, tuổi Mão có xu hướng rơi vào thời kỳ mất ổn định cảm xúc, tâm trạng của bạn trở nên đặc biệt bất ổn. Nó có ảnh hưởng nhất định đến sự nghiệp, tài lộc và sức khỏe của bạn.

Trong tháng 3 âm lịch bạn phải có tinh thần thép để không bị cuộc sống xô ngã, một khi đủ mạnh mẽ để đối diện với khó khăn thì lợi nhuận thu được nhiều hơn tổn thất.

Tử vi tuổi Mão 2022 còn nhắc nhở bạn rằng đi làm cũng phải cẩn thận, chỉ một sơ suất nhỏ cũng dẫn tới những rắc dối dây chuyền khiến quá trình nỗ lực của Mão bị đánh giá sai lệch.

Tuổi Thìn - Tháng 9 âm lịch

Tuổi Thìn phải chịu áp lực lớn trong tháng 9 âm lịch, nhất là dân kinh doanh, các bạn phải đối mặt với việc xoay vòng vốn không hiệu quả, càng ngày càng cảm thấy áp lực về tài chính.

Nếu bạn muốn giảm bớt căng thẳng về tài chính, bạn cần tìm một người bạn tốt mà bạn có thể tin tưởng để được giúp đỡ, đừng tin lời xu nịnh của người ngoài kẻo ví tiền bị tổn thương.

Tuổi Tỵ - Tháng 10 âm lịch

Tuổi Tỵ tháng 10 âm lịch cần chú ý đến việc bị hao tài nặng nề do tai nạn gây ra, chẳng hạn như mất ví, mất cắp tiền khi đi chơi, tiền phạt bất ngờ, tiền thuê nhà tăng cao, thậm chí thất bại trong đầu tư.

Tài lộc không có nhiều khởi sắc, tiền ra thì nhiều mà tiền vào cứ vô tình giảm sút, đầu tư dễ sai sót, bị lừa gạt tiền bạc, đặc biệt là những bạn làm tài chính, cổ phiếu rất xui xẻo.

Lời khuyên dành cho bạn, thời điểm này nên tránh tham gia đầu tư mạo hiểm. Nếu đầu tư liều lĩnh mà không suy tính kỹ, người tuổi Tỵ dễ bị thua lỗ. Để hạn chế vận xui, người tuổi Tỵ nên hạn chế đi xa, không nên thay đổi công việc.

Tuổi Ngọ - Tháng 11 âm lịch

Tháng này mọi thứ trở nên bế tắc, tâm trí cũng bế tắc theo. Tuổi Ngọ có vận trình kém may mắn. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn trái ngược với những gì bạn mong đợi, đánh giá sai lầm khiến bạn thường xuyên mắc sai lầm trong xử lý công việc, mất nhiều thời gian và sức lực hơn để giải quyết rắc rối khiến bạn kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tuổi Ngọ cần chú ý đến vấn đề sức khỏe, bồi bổ cơ thể, tránh suy nghĩ nhiều, biết điều tiết cảm xúc, khó quá thì nhờ người thân giúp đỡ đừng tự gồng gánh một mình. Ngoài ra, tuổi Ngọ nên hạn chế đi xa, cẩn trọng khi đi đường, tránh các khu vực sông nước.

Tuổi Mùi - Tháng 9 âm lịch

Mùi phải chú ý sức khỏe nhiều hơn trong tháng này, hiện tượng khó ngủ, mất ngủ thường xuyên xảy ra như cơm bữa, cả đêm trằn trọc không ngủ được mà không có lý do, người như đi mượn, ngủ nghỉ thất thường,

Bạn sử dụng não bộ quá nhiều vào ban ngày để rồi bạn không thể ngủ được vào ban đêm, thậm chí khi bạn nằm xuống, đầu bạn vẫn nghĩ về công việc, điều này làm giảm chất lượng giấc ngủ của bạn rất nhiều.

Tuổi Thân - Tháng 7 âm lịch

Tháng 7 âm lịch đừng nóng vội, tính bạn vốn nghiêm túc, tích cực nhưng đôi khi lại lạc quan quá, kẻ gian nham hiểm như bóng ma, sẵn sàng đâm sau lưng bạn bất cứ lúc nào.

Bạn nên thận trọng trong mọi việc và đừng khoe khoang thành tích của mình quá nhiều. Tuổi Mùi cần nhớ, tâm thế chán nản sẽ rất dễ nảy sinh tiêu cực, hãy tìm đến những người bạn có suy nghĩ tích cực để chia sẻ thay vì che giấu và tự làm tổn thương mình.

Mình sống ngay thẳng thì chẳng phải sợ tiểu nhân, người ta nói xấu, hãm hại bạn thì phúc đức của người ta bị tiêu trừ, bạn không cần phải để tâm.

Tuổi Dậu - Tháng 8 âm lịch

Tuổi Dậu có mặt tài lộc gặp nhiều sóng gió trong tháng 8 âm lịch, ảnh hưởng lớn đến những mối quan hệ hợp tác trong công việc và sự nghiệp của bạn.

Ngoài ra, thời gian gần đây, người ta thường đến vay tiền của bạn, người này có thể là bạn thân của bạn, thậm chí là đối tác làm ăn của bạn, nên bạn hoàn toàn không có lý do gì để từ chối đối phương.

Nhưng Dậu biết không, tiền thì một đi không trở lại, thà mang tiếng keo kiệt một chút còn hơn bị quỵt nợ, bạn hay cả nể nên toàn bị quỵt thôi. Bạn quá tốt bụng nên hay bị lợi dụng, đừng tin tưởng người khác quá mức kẻo thiệt thân.

Tuổi Tuất - Tháng 3 âm lịch

Tâm trạng Tuất chán nản, bực bội, hay xích mích với mọi người xung quanh. Những bạn tuổi này trong tháng 3 âm lịch nên chú ý đến mặt tình cảm và cách cư xử. Tâm tính của bạn rất lương thiện nhưng hay tự ái, càng tiêu cực càng muốn đổ lỗi cho người khác thì tài vận của bạn sẽ càng tụt dốc.

Đừng hơn thua tranh cãi với người khác, một khi đã cãi nhau, rất có thể sẽ bị kẻ xấu ôm hận và trả thù khiến bạn gặp rắc rối.

Tuổi Hợi - Tháng 4 âm lịch

Tuổi Hợi kém may mắn trong tháng 4 âm lịch, cẩn thận đổ máu, tai nạn, đi lại có thể bị va quệt. Trong lúc suy nghĩ không tập trung, bạn dễ bị ngã, bầm dập do không chú ý đến chướng ngại vật dưới chân. Khi sử dụng kéo, lưỡi dao trong nhà, trong văn phòng cũng phải cẩn thận, mắt phải để ý.

Ngoài ra, sức khoẻ của con giáp này gặp nhiều yếu tố, đa phần là do chính sách ẩm thực ăn uống lẫn tập luyện thể thao chưa cân đối nên khiến ý thức dễ sa sút.

Tuy tuổi Hợi biết yếu tố gây ra bệnh của mình phát sinh từ đâu nhưng không biết làm thế nào để tháo gỡ, xử lý.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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