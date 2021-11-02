Tất tần tật về 12 con giáp trong tháng 11: Tuổi Hợi mang về nhiều tài lộc cho bản thân, tuổi Thân chuẩn bị tâm lý đón chờ sóng gió

Tuy nhiên cũng cần lưu ý "nhìn ngó trước sau", tìm cách đối nhân xử thế, cách cư xử phù hợp ở nơi làm việc. Tình duyên của tuổi Tý cũng có nhiều biến chuyển tốt đẹp, bạn có khả năng tìm được bạn đời lý tưởng trong thời gian này, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị. Tình cảm lứa đôi ổn định và vẹn tròn.

Đây có thể coi là một tháng với nhiều chuyển biến tốt đẹp đến với tuổi Tý. Hầu hết các phương diện đều có tin vui báo về. Nhìn chung tháng này vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành, bản mệnh có thể gặt hái không ít thành quả tốt đẹp trong sự nghiệp. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng. Chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm làm tới cùng, thành công sẽ đến.

Sang tháng 11 này, tài lộc của những người tuổi Sửu khá ổn định. Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại. Vận may tài chính cũng chỉ ở mức trung bình, đừng đầu tư quá nhiều mà nghĩ đến ước mơ làm giàu, biết mình biết ta, đảm bảo thu nhập.

Tuổi Dần

Sự chủ động sẽ mang tới nhiều may mắn cho người tuổi Dần trong tháng 11 dương lịch này. Vận trình của bạn được nâng đỡ rất nhiều. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này người tuổi Dần sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cát vận mà thôi.

Tài lộc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên về tình duyên cần hết sức cẩn trọng có kẻ tiểu nhân vào phá rối tình cảm gia đình, nên hết sức cẩn trọng với những người gần gũi với bạn.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có xu hướng cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức trong tháng 11. Họ có thể trở nên nóng vội hơn với công việc, dễ mắc sai lầm và đánh mất khả năng phán đoán. Vì vậy, bạn phải đặc biệt chú ý trong tháng này, hết sức bình tĩnh và nhẫn nại.

Thực tế bạn vẫn có năng lượng tốt, chỉ cần bạn lấy lại được sự tập trung, bạn có thể tránh được những tai ương và thể tốt khả năng của chính mình. Các doanh nhân nên chăm chỉ và dồn công sức làm việc trong tháng này sẽ gặp hái được nhiều thành quả tốt.

Tuổi Thìn

Vận trình tháng mới của người tuổi Thìn khá bất ổn, thăng trầm bất định. Mặc dù bạn là người có tính cách mềm dẻo, có tham vọng và chí tiến thủ, lại ẩn giấu sự quyết đoán kiên cường, nhưng khó tránh khỏi vận xấu. Các mối quan hệ nơi làm việc dễ vì vài nguyên nhân nhỏ nhặt mà trở nên bất hòa, sự căng thẳng kéo dài gây bất lợi cho việc tiến hành công việc chung.

Trong tháng, tài chính của con giáp này khá ảm đạm, có dấu hiệu tổn hao nặng nề. Thậm chí bạn có thể vướng rắc rối từ trên trời rơi xuống khiến tiền của thất thoát, tiền mất tật mang. Tài khí sa sút nên bạn tốt nhất chớ nên tham gia vào các hoạt động đầu tư kẻo tiêu tán tài sản.

Chuyện tình cảm của người tuổi này không hề dễ dàng, nhiều vấn đề cuộc sống làm kìm hãm tinh thần của bản mệnh, chỉ một chút mâu thuẫn cũng khiến suy nghĩ của bạn đi vào ngõ cụt.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong tháng 11 cần biết cách kiểm soát cảm xúc của bản thân. Vận trình tình cảm rối ren, phức tạp. Người đến kẻ đi nhanh chóng, chưa kịp định hình đó là mối quan hệ gì thì mọi thứ đã rẽ sang hướng mới vượt tầm kiểm soát của con giáp này.

Trong thời gian tới, người tuổi Tỵ có điềm báo chia ly, rạn nứt về tình cảm. Tuy nhiên, vẫn có cơ hội đổi vận nếu bạn biết kiềm chế cảm xúc của mình. Bạn cũng nên đọc sách nhiều hơn để giúp bình ổn tâm trí và cân bằng cuộc sống của mình.

Tuổi Ngọ

Vận trình tháng của người tuổi Ngọ có hung có cát, có suôn sẻ có trắc trở. Bạn có cát tinh chiếu mệnh, đón nhiều điểm sáng nhưng đồng thời hung tinh vẫn luôn rình rập, sẵn sàng cướp đoạt mọi thứ của bạn bất cứ lúc nào. Đường công danh sự nghiệp của con giáp này thông thuận, đạt được nhiều thành tích đáng nể. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến khi vừa chứng tỏ được năng lực chuyên môn lẫn khả năng lãnh đạo.

Công việc có chiều hướng phát triển tốt là thế, song vận trình tài lộc của tuổi này có xu hướng giảm, kém sắc hơn so với tháng trước, khó tránh khỏi tình trạng tiền bạc hư hao.

Về tình duyên, bạn cần cẩn thận với các mối quan hệ phức tạp, tránh đẩy mình rơi vào cảnh tai tiếng. Vợ chồng cũng cần có trách nhiệm hơn với gia đình, tránh có tư tưởng ngoại tình. Bạn hãy dành nhiều tình cảm, thời gian của mình cho những người thân yêu, những mối quan hệ xung quanh của bạn sẽ tốt đẹp hơn nhiều.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong tháng 11 sẽ gặp nhiều may mắn, mọi việc hanh thông. Đây là thời điểm thu hái những kết quả sau quá trình nỗ lực. Những công sức và cả sự kiên trì của bạn cuối cùng đã được mọi người nhìn nhận và chú ý.

Về tình duyên, người bạn thích có thể sẽ hồi đáp tích cực, hãy nắm lấy cơ hội này của mình. Công việc tuổi Mùi tháng này cũng phát đạt, còn có thể thăng chức hoặc tăng lương. Tất nhiên, có được những may mắn này, đừng quên những người đã ở bên và giúp đỡ bạn, hãy nhớ ơn họ và báo đáp tất cả để vẹn nghĩa đôi bên.

Tuổi Thân

Tuổi Thân cần làm tốt chuẩn bị tâm lý bởi đây sẽ là một tháng nhiều thách thức và cả sóng gió với bản mệnh. Tháng này, bạn nhất định phải học cách giữ mình, tránh xa thị phi, tranh đoạt để không bị cuốn theo những vòng xoáy gây hại cho chính mình. Cục diện Tương Hại án ngữ làm đảo lộn mọi kế hoạch của những chú Khỉ. Những toan tính trước đó của bạn có thể không theo kịp sự biến động của thời thế, hiệu quả công việc giảm sút đáng kể, làm giảm cả uy tín và hình ảnh cá nhân mà bạn nỗ lực xây dựng từ trước đó.

Dù lương lậu ổn định nhưng chi phí cuộc sống lại tăng lên nhiều khiến các khoản chi ra vượt cả thu vào. Đồng thời những khoản đầu tư của bạn cũng dễ bị thua lỗ nên kinh tế lại càng thêm eo hẹp.

Trong tháng nhân duyên của tuổi này khá vượng. Cơ hội cải thiện tình cảm có nhiều nhưng có thành công hay không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Những người đã kết hôn cần đặc biệt chú ý tới việc giữ gìn hạnh phúc gia đình vì có thể sẽ xuất hiện người thứ 3 trong mối quan hệ của bạn.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong tháng 11 hung cát đan xen, đòi hỏi bạn phải tập trung khi làm bất cứ chuyện gì. Dù có khó khăn đi nữa, bạn cũng chớ bỏ cuộc, dù có quý nhân phù trợ cho gặp điều thuận lợi, bạn cũng chớ nên lơ là. Tài vận hanh thông, có phúc khí, nhưng nếu làm ăn kinh doanh lại gặp phải vài trắc trở, bạn cần phải hết sức thận trọng mới có thể mang lại lợi ích tốt.

Tình duyên tháng này của người tuổi Dậu lại có điềm xấu, dễ xảy ra khủng hoảng trong hôn nhân do bất đồng quan điểm. Bạn phải đặc biệt chú trọng không được nóng vội, phải nhẫn nại và khoan dung thì mọi chuyện mới đi qua suôn sẻ được.

Tuổi Tuất

Đây sẽ là một tháng vận trình của người tuổi Tuất có không ít chuyển biến tích cực, nhưng mọi thứ sẽ diễn ra khá chậm, đòi hỏi bản mệnh phải thật sự kiên nhẫn và bền bỉ. Thời gian này bạn khá xông xáo nên dễ đưa ra những quyết định táo bạo, có lợi cho con đường sự nghiệp sau này. Nhìn chung bản mệnh hầu như không ngồi yên một chỗ mà lúc nào cũng bận rộn, chạy đôn chạy đáo để lo công chuyện.

Tháng này bạn ít gặp may mắn về chuyện tiền bạc, tài lộc bị kìm kẹp. Buôn bán kinh doanh tương đối khó khăn hoặc trở ngại nhất định cũng do đụng độ hung tinh Kiếp Tài. Vận khí giảm sút nên không có lợi cho làm ăn lớn, dễ gặp vấn đề về giấy tờ, pháp lý.

Tình cảm thuận lợi cũng là một điểm sáng trong tháng của người tuổi Tuất. Được cát tinh che chở, người có đôi có thể sẽ nhanh chóng tiến tới hôn nhân, gây dựng hạnh phúc từ gia đình nhỏ của riêng mình. Người độc thân cũng có nhiều lựa chọn đáng hứa hẹn.

Tuổi Hợi

Tháng 11 này mọi người sẽ nhìn thấy sự linh hoạt bất ngờ của người tuổi Hợi, bạn dễ dàng chinh phục các đối tác của mình. Vận may của bạn cũng từ đó mà mang lại nhiều tài lộc bất ngờ. Về tình cảm, bản mệnh bạn dễ thu hút những người khác giới nhờ có ngoại hình bắt mắt.

Với những người độc thân thì quả thực là một dấu hiệu tốt lành, bạn chỉ cần bỏ đi sự nhút nhát, sẵn sàng mở lòng và bước tới. Với những người đã có gia đình nên chú ý hâm nóng lại tình cảm với bạn đời bằng những điều ngọt ngào và lãng mạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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