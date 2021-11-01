5 con giáp may mắn nhất trong tuần mới 1/11 - 7/11: Tiền tài đổ về tài khoản 'ào ào', tình yêu thăng hoa một cách bất ngờ

Con giáp này hãy tin rằng nỗ lực bạn bỏ ra đều sẽ được ghi nhận xứng đáng. Dù cấp trên không tỏ thái độ quá rõ ràng nhưng chắc chắn đều nắm rõ tình hình và đánh giá đúng năng lực của bạn. Việc của con giáp may mắn tuần này là hãy làm việc một cách nghiêm túc và có trách nhiệm, sớm muộn gì cũng nhận về quả ngọt.

Tuần này sẽ mang lại một số tin vui cho tuổi Thân. Sự nhanh nhẹn, tài trí giúp con giáp này khẳng định được tài năng và vị trí của mình, nhưng xem ra bản mệnh vẫn đòi hỏi bản thân cao hơn và muốn đạt kết quả tốt hơn nữa và không vội vàng hài lòng với những gì mình đã có ở hiện tại. Sự chủ động sẽ mang đến cho bạn may mắn ở thời điểm này nên hãy thẳng thắn đối mặt và giải quyết dứt khoát mọi vấn đề.

Người tuổi Mùi sẽ đón một tuần cực kỳ may mắn trên phương diện sự nghiệp. Bạn dễ thể hiện được điểm mạnh của mình, thậm chí là người lãnh đạo mọi người cùng vượt qua khó khăn, rắc rối. Bạn sẽ trở thành điểm tựa của rất nhiều người.

Vận trình tài lộc cũng tiến triển đều đều. Các kế hoạch đầu tư kinh doanh đều cần thêm thời gian trước khi thu được lời lãi, bản mệnh nên tiếp tục cố gắng và kiên nhẫn chờ đợi thành quả sau cùng. Càng đi vào giữa tuần và cuối tuần, vận trình cuối tuần khá như ý. Mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo ổn định và thăng hoa rực rỡ.

Về mặt công việc, tuổi Mùi không phải lo lắng quá nhiều. Tuy bạn vẫn phải xử lý những vấn đề phát sinh nhưng chúng hoàn toàn không thể làm khó cho bạn. Bạn hãy coi rằng đây cũng chính là cơ hội để thể hiện năng lực của mình và là bước đệm cần thiết để tiến xa hơn trong tương lai. Con giáp này biết cách thể hiện mặt tốt nhất của bản thân trong công việc. Sự năng động và tinh thần dám nghĩ dám làm của bản mệnh sẽ được cấp trên đánh giá rất cao. Con đường tiến thân trong tương lai vô cùng rộng mở.

Người tuổi Mùi may mắn có Thái Âm bổ trợ nên đường tình duyên khá vượng. Người độc thân đứng trước cơ hội tìm cho mình một nửa yêu thương. Nhưng muốn làm được điều đó, bạn sẽ cần năng tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn, chủ động giữ mối quan hệ với người mà mình có thiện cảm.

Tuổi Mão

Đây là một tuần may mắn đối với người tuổi Mão, bởi bạn có cơ hội để theo đuổi mục tiêu và lý tưởng mình đã đặt ra. Tài tinh xuất hiện vào ngày đầu tuần mang lại cho tuổi Mão niềm tin về chuyện tiền bạc. Thế nhưng tình hình không kéo dài được lâu đâu vì những khó khăn tiềm ẩn cũng xuất hiện theo sau. Trong đầu tư làm ăn có một số cơ hội nhưng cần xem xét kỹ càng, đây không phải là thời gian để mạo hiểm.

Nếu như trước đó bạn từng phải tạm gác ước mơ của mình sang một bên vì hoàn cảnh thực tế không cho phép thì hiện tại, bạn sẽ có thêm dũng khí để hoàn thành kế hoạch dang dở của mình.

Điều mà bản mệnh cần ghi nhớ lúc này là hãy cứ thật sự tự tin và mạnh dạn hơn. Nếu gặp khó khăn, đừng ngại nhờ sự giúp đỡ những người bên cạnh, họ sẽ chẳng ngần ngại và sẵn sàng dang tay với bạn thôi. Vận trình tình cảm đang có nhiều điểm sáng. Mọi chuyện dường như khả quan hơn, mối quan hệ của hai bạn vẫn đang tiếp tục phát triển thuận lợi. Bạn đừng ngại bày tỏ cảm xúc của mình cho người ấy biết để tăng thêm những điều ngọt ngào cho mối quan hệ của mình nhé.

Tuổi Tuất

Tài lộc chính là điểm sáng lớn nhất trong tuần này của người tuổi Tuất. Con giáp này được tài tinh trợ lực, tìm ra được con đường đúng hướng để đón lấy cơ hội kiếm tiền cho mình. Người làm đầu tư kinh doanh nên tranh thủ cơ hội để mở rộng mạng lưới khách hàng, với sự uy tín của mình, bạn chắc chắn sẽ chinh phục được lòng tin của cả người cũ và người mới.

Tuy nhiên, bản mệnh nên nhanh chóng tiến hành các kế hoạch vào đầu tuần thì sẽ gặp nhiều điều may mắn hơn. Với người làm công ăn lương, con giáp này chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều việc khác nhau. Bạn có đủ sự bình tĩnh để tìm xem vấn đề phát sinh từ đâu, tập trung vào nút thắt đó và tháo gỡ lần lượt.

Chuyện tình cảm lại có lắm gian truân. Dường như đôi bên ngày càng nhận ra quá nhiều điểm khác biệt trong tính cách của hai người. Nếu thật sự yêu nhau, cả hai đều cần phải tìm cách dung hòa chứ không phải là khăng khăng với cái tính của riêng mình.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của tuổi Tỵ về cơ bản là tốt trong suốt tuần. Cát tinh chiếu mệnh cho thấy ngay từ đầu tuần, con giáp này đã đạt được những thành tích đáng nể, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội được cất nhắc.

Cơ hội kiếm tiền của tuổi Tỵ chủ yếu đến vào giữa tuần, vì thế mà đầu tuần chính là lúc cần chuẩn bị kỹ càng mọi phương diện làm ăn. Đừng để xảy ra bất cứ sơ suất gì trong quá trình chuẩn bị, có như vậy thì khi cơ hội đến, con giáp này mới không rơi vào trạng thái bỡ ngỡ, bị động.

Chuyện tình cảm của tuổi Tỵ tuần này đang phát triển rực rỡ khó ai sánh bằng trong suốt tuần. Nếu còn độc thân, con giáp này có nhiều cơ hội giao lưu với những đối tượng triển vọng. Chỉ cần mở lòng và cho đôi bên một cơ hội là hai người hoàn toàn có thể đi cùng nhau lâu dài.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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