4 con giáp bước sang tháng 11 được thần tài chờ sẵn gõ cửa, gặp được quý nhân đưa lối, tài khoản số dư liên tục nhảy vọt

12 con giáp tử vi 31/10/2021 06:42

Bước sang tháng 11, 4 con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, cát tinh chiếu sáng thuận lợi trong công việc. Tiền tài và các mối quan hệ đều trở nên tốt hơn.

Tuổi Tuất

Họ là người có năng lực giao tiếp tự nhiên, có thể hòa đồng với mọi loại người. Nhờ đó, con giáp tuổi Tuất có rất nhiều bạn bè và đặc biệt là một người dễ gần, sống tình cảm. 

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Người tuổi Tuất coi trọng bạn bè, luôn đặt bạn bè lên vị trí quan trọng. Họ luôn tin rằng có nhiều bạn sẽ có nhiều sự giúp đỡ, nhiều con đường dẫ đến thành công, bạn bè chính là của cải quý giá trong cuộc sống của người tuổi Tuất. 

Vì vậy, những con giáp tuổi Tuất rất thích kết bạn. Họ có bạn bè ở khắp mọi nơi. Thời gian tới, chính mối quan hệ quảng giao, coi trọng bạn bè này giúp họ có được cơ hội gặp quý nhân, nhận sự nâng đỡ, chỉ bảo để phát triển nhanh trong sự nghiệp, thu nhập cũng tăng lên. 

Tuổi Ngọ

Mấy năm nay, đường thăng tiến của con giáp tuổi Ngọ có vấp phải gập ghềnh nhưng từ tháng 11 tới, đặc biệt là sang năm sau, mọi mơ ước của họ sẽ được thực hiện, mọi việc đều suôn sẻ, trót lọt. 

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Tháng 11, con giáp tuổi Ngọ được Thần Tài gửi lời chúc phúc, của cải từ muôn phương đổ về, phú quý cùng song hành. Do là "con cưng" của Thần Tài nên người tuổi Ngọ không ngừng gặt hái lộc lá, thu nhập tăng lên, "lên đời" đại gia.  

Có thể nói, trong tương lai gần, người tuổi Ngọ có sự nghiệp và của cải hùng hậu, năng lực tăng mạnh, có thể khẳng định sự thành công nổi bật tại nơi làm việc. Trog tương lai, tài lộc của con giáp tuổi Ngọ cũng sẽ không cạn, thu nhập sung túc, giàu có cả đời. 

Tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu có mối quan hệ cá nhân tốt nhưng lại không có gì đặc biệt. Bên ngoài, con giáp tuổi Sửu có vẻ là người giao tiếp tốt  nhưng thực tế họ lại sống khá kín đáo, nội tâm, không giỏi thế hiện mình. 

Nhất là khi yêu, người tuổi Sửu không biết nói lời ngọt ngào, đôi khi có biểu hiện ngu ngơ, "chậm hiểu" nên đôi gây hiểu nhầm và buồn lòng cho người yêu. 

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Vì vậy mà thể nào người tuổi Sửu cũng sẽ bị mắng là "đàn gẩy tai Trâu". Thực tế đây là con giáp khó hiểu nhất trong số 12 con giáp. Nhiều người lo ngại cho EQ của con giáp này. 

Tuy nhiên, tính cách này cũng không cản trở họ nhận vận may vào tháng 11 tới. Họ gặp được bạn bè tốt, giúp đỡ trong công việc nên kinh doanh phát tài, sự nghiệp thành công.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là con giáp được nhiều người theo đuổi. Họ có lý tưởng riêng và làm việc rất chăm chỉ, nghiêm túc. Con giáp tuổi Tỵ cũng là những người cứng cỏi và ngoan cường, khi đã tìm được mục tiêu thì sẽ kiên trì theo đuổi. 

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Vì vậy, người tuổi Tỵ đặc biệt là dám nghĩ dám làm, tính cách cũng rất trầm ổn, kiên nhẫn, thích hợp làm những việc lớn và thành công lớn. Đồng thời, con giáp tuổi Tỵ cũng dễ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh họ. 

Mặc dù người tuổi Tỵ không phải là người đặc biệt hướng ngoại, nhưng chân thành, thân thiện với bạn bè xung quanh, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Vì vậy, nếu bạn ở với con giáp tuổi Tỵ thì cuộc sống của bạn cũng sẽ có ảnh hưởng tốt. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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