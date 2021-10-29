5 con giáp gặp trắc trở trong chuyện tình cảm và khó tìm được nửa kia trong 3 năm tới

Còn trong công việc cũng là mẫu nhân viên có năng lực, dễ được lãnh đạo coi trọng, đường thăng quan tiến chức khá rộng mở. Có thể nói, cô nàng tuổi Tỵ chính là mẫu phụ nữ độc lập, tài giỏi và hiện đại điển hình thời nay.

Người đầu tiên được nhắc tới trong số các con giáp khó gặp một nửa phù hợp trong 3 năm tới này chính là các cô nàng tuổi Tỵ. Con giáp nữ này đa phần là người sắc sảo và hiểu biết, có tư duy nhạy bén, đầu óc thông minh. Trong cuộc sống, họ hành động rất quyết đoán và mạnh mẽ.

Thực tế, con giáp nữ này khá đa nghi, thường hay nghi ngờ vô cớ, dù là người thân thiết bên cạnh cũng vẫn có lòng đề phòng nhất định. Cho nên đối với những người chủ động tiếp cận họ, theo tuvingaynay.com nàng tuổi Tỵ càng dễ nghi ngờ ý định của đối phương, cảm thấy người ấy chắc chắn không đơn thuần muốn làm quen với mình, mà ôm tâm tư nào khác.

Chân thành, nhiệt tình, nhưng đôi khi lại bướng bỉnh và không chịu thỏa hiệp là nét tính cách nổi bật của những người này. Điều này chắc chắn sẽ khiến một số người muốn theo đuổi họ cảm thấy chạnh lòng và tổn thương. Dù bản thân cô ấy có ấn tượng về đối phương tốt đến mấy cũng cố tình giữ khoảng cách, không dám đến gần.

Nếu không sớm thay đổi, trong 3 năm tới nàng giáp này vẫn giữ nguyên tình trạng độc thân hiện tại. Vì vậy về phương diện tình cảm, các cô gái cầm tinh Rắn chỉ còn cách chủ động, tự tìm cách theo đuổi hạnh phúc, có lẽ sẽ dễ dàng tìm được người phù hợp sớm hơn.

Nữ tuổi Dậu

Hầu hết các cô gái tuổi Dậu đều được trời phú cho vẻ đẹp thanh tú, khí chất thanh tao, dáng người thướt tha. Bản thân cô ấy cũng có phong cách ăn mặc thời thượng, biết cách tôn dáng, khoe ra những điểm tự tin nên đi đến đâu cũng có thể trở thành tâm điểm thu hút.

Tuy nhiên, ở phương diện tình cảm họ lại có những yêu cầu khá cao, những anh chàng bình thường không có đặc điểm nào nổi bật thường rất khó lọt vào mắt của nàng giáp này.

Chính vì sống khá thực tế, họ thích hành động hơn là lời nói, nên dùng những lời ong bướm, ngọt ngào để tỏ tình với họ chỉ như công dã tràng mà thôi.

Thêm vào đó, tuổi Dậu không thích những điều nhàm chán hay sở hữu một thứ gì đó quá dễ dàng và nhanh chóng, họ là kiểu người thích thách thức và chinh phục hơn.

Cho nên nếu nàng tuổi Dậu muốn sớm gặp được người mình mong mỏi trong vòng 3 năm trở lại, bạn cần chủ động hơn, đừng ngồi yên một chỗ và chờ duyên tự tìm đến.

Nữ tuổi Tuất

Nữ giới tuổi Tuất là những người có tính cách vui vẻ, hoạt bát. Họ sống rất hòa đồng, hay trò chuyện với mọi người. Nhưng trên thực tế, đây là một con giáp rất bảo thủ, không dễ tin người, nhìn như với ai cũng tươi cười nhưng họ rất khó thiết lập quan hệ thân thiết với người khác.

Vì thế trong chuyện tình cảm, dù có người theo đuổi, đối phương cũng phải trải qua một quá trình rất dài mới có thể khiến trái tim nàng tuổi Tuất rung động.

Họ tự cho mình quyền làm chủ cùng sự kiêu ngạo trong tình yêu, khi bản thân có tình cảm trước một ai đó, họ cũng giấu nhẹm nó đi và không dễ gì để ai biết được. Thế nên, trải qua một khoảng thời gian dài, những người này vô tình bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt.

Cô nàng giáp này là người "chậm tiêu" điển hình, cho nên chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên rất khó xảy ra với họ. Nếu hai người không có mối liên hệ thường xuyên, xây dựng tình cảm và lòng tin lâu ngày thì chắc chắn sẽ rất khó nảy sinh tia lửa tình.

Dù có kết hôn muộn hay mang tiếng kén cá chọn canh, họ cũng không đánh đổi hạnh phúc của mình. Vì vậy, trong vòng 3 năm tới, tình trạng độc thân của nàng giáp này vẫn khó có thay đổi.

Nam tuổi Thân

Không nhắc đến anh chàng tuổi Thân trong danh sách những con giáp khó gặp một nửa phù hợp trong 3 năm tới quả là một thiếu sót nghiêm trọng. Dù sự phóng khoáng, cởi mở và uy quyền của con giáp nam này giúp họ luôn toát ra sức quyến rũ đặc biệt đối với những người xung quanh. Nhưng đồng thời họ cũng có cái tôi rất lớn, và luôn sống vì những tham vọng, hoài bão riêng của mình, đôi khi lại chẳng để ý đến những thứ xung quanh.

Nam giới tuổi Thân thường là người sở hữu chỉ số IQ và EQ khá cao, và họ tạo cho mọi người ấn tượng rằng họ thông minh, là người có nhiều ý tưởng hay ho và tài hoa.

Khả năng ăn nói của con giáp nam này cũng tốt, cho nên họ rất giỏi trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân và thường phát triển tốt ở nơi làm việc nhờ biết cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên.

Mạnh mẽ, dứt khoát và quyết đoán là những từ đặc trưng khi nói đến những anh chàng tuổi Thân. Tất cả những điều này như tạo thành ánh hào quang đặc biệt, quyến rũ và thu hút rất nhiều ánh nhìn của những người xung quanh. Tuy nhiên, chàng giáp này có vẻ không được may mắn như vậy về mặt tình cảm.

Dù có tài giỏi trong công việc và cuộc sống ra sao, nam tuổi Thân vẫn đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật rằng bản thân bị thần Cupid lãng quên, là con giáp khó gặp một nửa phù hợp trong 3 năm tới.

Nam tuổi Mão

Đàn ông tuổi Mão hầu hết đều là người thông minh và có một trái tim rất nhân hậu. Các chàng trai sinh vào tuổi này có tính cách ngay thẳng và vị tha, đầu óc linh hoạt, khéo ăn nói và đặc biệt có khả năng thích ứng cao nên có thể đương đầu với mọi hoàn cảnh dù khó khăn đến đâu.

Họ là những cao thủ xã giao bẩm sinh, dễ chiếm được cảm tình của người đối diện chỉ bằng vài câu nói khéo léo và thái độ chân thành của mình. Vậy nên khi làm ở lĩnh vực đàm phán, thuyết phục khách hàng, con giáp này quả thực như "cá gặp nước", gặt hái rất nhiều thành tựu đáng nể.

Dù xuất sắc là thế, nhưng tiếc rằng chuyện tình cảm cá nhân của họ lại không mấy suôn sẻ, luôn rất khó để gặp được người phù hợp. Trên thực tế, con giáp nam này có đào hoa không kém chút nào, bên cạnh luôn có người khác phái vây quanh.

Những người này khá kỹ tính, không bao giờ tuỳ tiện với quyết định của mình, nhất là đối với tình yêu. Họ không vì vẻ bề ngoài hào hoa, quyến rũ mà chọn bừa một người để làm bạn đời. Kể cả khi yêu, họ cũng hiếm khi nào chịu nhún nhường, thế nên chuyện nhỏ hoá to rồi bi kịch chia ly cũng là chuyện sớm muộn.

Cho nên họ chỉ mong muốn một chuyện tình hết sức bình thường, mong được ông Tơ bà Nguyệt chiếu cố, sớm ngày tìm được người bạn đời thích hợp để chấm dứt kiếp độc thân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet