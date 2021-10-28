Từ cuối tháng 10, con 4 con giáp sẽ nhận 'cơn mưa' tài lộc, công việc thăng hoa, tiền trong tài khoản nhảy số liên tục

Trong những năm tới, dự báo con giáp tuổi Tý sẽ sớm thoát khỏi muộn phiền. Tài lộc thời gian trước bị chặn, cuộc sống vất vả, làm gì cũng không thuận. Thậm chí một số con giáp tuổi Tý còn gặp trở ngại lớn, công việc ngưng trệ.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Tý đón may mắn vào cuối tháng 10 này, đặc biệt là con giáp tuổi Tý sinh năm 1960 và 1972. Cơ hội bắt đầu mở ra từ ngày 25/10 này.

Bạn cũng nên chú ý tìm ra những khuyết điểm của bản thân và kịp thời điều chỉnh thì càng tốt hơn nữa để phát triể sự nghiệp. Trong vài năm tới, con giáp tuổi Tý sẽ sớm được thăng chức, tăng lương. Chính nhờ những may mắn này mà tuổi Tý đã kết thúc một tháng đầy bất ngờ, may mắn và gia đình cũng trở nên hòa thuận hơn.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 10 trở đi, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, người tuổi Tý sẽ dần tìm lại vận may, công việc bắt đầu khởi sắc, tài lộc cũng theo về, hầu bao căng chặt.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang ngày 25/10, dự kiến, con giáp tuổi Dần sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Dưới ảnh hưởng của vận may này, người tuổi Dần sẽ ngày càng giàu có, sự nghiệp thành đạt, nhận được sự tôn trọng và yêu mến của mọi người.

Ngoài ra, con giáp tuổi Dần cần lưu ý về mặt sức khỏe. Dù thể lực của những con Hổ không kém nhưng tâm lý lại dễ bị ảnh hưởng.

Các bạn tuổi Dần cũng nên ăn nhạt để bảo vệ sức khỏe, chú ý đến các bệnh về đường ruột, dạ dày. May mắn về công việc, tiền tài nhưng tuổi Dần vẫn nên chú trọng về sức khỏe của mình. Để bước sang một tháng mới đầy những điều may mắn và thuận lợi.

Tuổi Tỵ

Trong ba tháng trở lại đây, con giáp tuổi Tỵ bị hai sao hung tinh quấy rối khiến cho tài lộc có vận khí kém, gặp nhiều phiền phức.

Đến cuối tháng 10, cơ hội để thay đổi vận khí sẽ đến với người tuổi Tỵ. Chỉ cần họ biết tận dụng cơ hội này thì có thể phát tài phát lộc, mua may bán đắt, kinh doanh thuận lợi. Từ vận may này, những vấn đề khác trong cuộc sống của người tuổi Tỵ cũng đầu xuôi đuôi lọt.

Đối với con giáp tuổi Tỵ, thời gian tới vận đào hoa cũng sẽ nở rộ, duyên lành sẽ đến. Người tuổi Tỵ nên tận dụng cơ hội để học tập kinh nghiệm của những người xung quanh, nâng cao năng lực để có thể tận dụng tốt hơn các cơ hội trong thời gian tới.

Cuộc sống là những sự lựa chọn, chúng ta phải dũng cảm bước đến cuối cùng. Kết thúc một tháng quá nhiều điều viên mãn khi tiền tài, tình yêu đều nở rộ, giúp cho con giáp này có thêm những bước tiến và độc lực hơn trong 2 tháng cuối cùng của năm.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu sẽ bắt đầu đổi vận từ cuối tháng này, đặc biệt là người sinh năm 1961 và 1997. Cuối tháng 10, con giáp tuổi Sửu được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn cảnh rất khó khăn hai tháng trước đây để kiếm được món hời lớn.

Mặt khác, đối với người tuổi Sửu, trong 6 ngày tới, cung tài lộc sẽ vô tình bị các sao hung tinh gây họa, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc cũng không được tốt lắm. Tuy nhiên, sau đó vận may lại đến, con giáp tuổi Sửu không lo không kiếm được tiền.

Ngoài ra, đối với một số con giáp tuổi Sửu có thể bị cảm lạnh và sốt. Các con trâu nên tích cực rèn luyện thân thể, bớt ngồi bàn giấy mà ra ngoài trời vận động, sức khỏe và tâm trạng sẽ tốt hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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