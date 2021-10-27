3 con giáp biết chờ đợi thời cơ, cuối tháng 10 âm lịch 'thiên thời địa lợi nhân hòa' có thần tài đến gõ cửa

12 con giáp tử vi 27/10/2021 06:33

3 con giáp này, từ đầu tháng 10 âm lịch trở đi sẽ có quý nhân và thần tài chiếu cố, cuộc sống có nhiều khởi sắc đáng mong chờ. Bước sang một năm mới với nhiều điều mới mẻ và hạnh phúc luôn ngập tràn.

Tuổi Sửu

Thời gian sắp tới tuổi Sửu sẽ khổ tận cam lai, những tháng trước khó khăn đủ rồi, dù chỉ còn vài tháng cuối năm để đổi vận, tuổi Sửu cũng sẽ nắm bắt cho bằng được. Đặc biệt, trước khi bước qua năm 2022, tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội đổi đời, người tuổi Sửu một khi nắm bắt được cơ hội thì họ sẽ phát huy hết tiềm năng, thăng hoa viên mãn không ngờ. Bước sang tháng 10 âm lịch thì con giáp này sẽ được thần may mắn mỉm cười. Cuộc sống trở nên ổn định, tiền tài cũng được nhiều hơn và gia đình được êm ấm để bước sang năm mới trọn vẹn.

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Trời sinh những người tuổi Sửu siêng năng, chăm chỉ, luôn đặt công việc lên hàng đầu và biết trân trọng sức lao động. Người tuổi Sửu vốn điềm đạm, nhưng đôi lúc họ cũng sống thiên về cảm xúc nhiều nên dễ bốc đồng với những chuyện không như ý. Tuy nhiên, dù thế nào thì tuổi Sửu vẫn là người sống tình cảm, biết mình biết ta nên được mọi người xung quanh hết mực yêu thương. Cuộc sống dù khó khăn đến đâu tuổi Sửu vẫn vượt qua được nhờ có quý nhân phù trợ. 

Tử vi học có nói, bước vào tháng 10 âm lịch sắp tới, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn sự nghiệp thăng hoa, nhân duyên và tài vận khởi sắc. Đặc biệt, cuối năm 2021 này, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc có chuyển biến tích cực kéo theo tài vận được cải thiện. Nếu như biết nắm bắt cơ hội trước mặt thì tuổi Sửu có khả năng thành đại gia, cuộc sống bất ngờ viên mãn sung túc.

Tuổi Dần

Từ giờ đến cuối năm, tuổi Dần phải nỗ lực hết mình, phải bình tĩnh quan sát xung quanh để nắm bắt cơ hội đổi đời. Có những thứ tưởng chừng như xa vời nhưng thật ra đang ở ngay trước mắt, tuổi Dần hãy cứ phát huy hết tiềm năng của bản thân, cuối năm nay nếu không thành đại gia thì cũng tìm được cơ hội thăng hoa vào những năm sau. Dường như cát tinh đang tìm mọi cách để chiếu sáng cho con giáp này. Có lẽ, cuối năm nay, may mắn đã dần mỉm cười và có thể nói 'thời tới' với người tuổi Dần.

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Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định, có chí lớn và luôn biết phấn đấu trong cuộc sống. Người tuổi Dần vốn rất tham vọng, luôn nỗ lực cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn. Bề ngoài của người tuổi Dần thường tạo cho người khác cảm giác khó gần nhưng họ lại sống tình cảm và biết giữ lời hứa. Người tuổi Dần vốn rất kiên định, không bao giờ hấp tấp làm việc gì, họ luôn suy tính kỹ trước nhờ vậy mà dễ dàng giàu có. 

Tử vi học có nói, từ tháng 10 âm lịch tới đây cuộc sống tuổi Dần sẽ có nhiều khởi sắc đáng mong chờ. Từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên đều đang chuyển biến tích cực, ai đang khó khăn thì sẽ tìm được cơ hội thăng hoa, đặc biệt từ giờ đến cuối năm, sẽ có lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, tuổi Dần chỉ cần nỗ lực hơn, luôn kiên định với những quyết định của mình thì nhất định sẽ thành công vang dội.  

Tuổi Tuất

Cuối năm 2021 này là thời điểm hoàng kim trong năm, nếu như tuổi Tuất bình tĩnh nắm bắt cơ hội thì nhất định sẽ đổi đời từ đây. Người tuổi Tuất vốn làm gì cũng thấu tình đạt lý, lại luôn có chí cầu tiền, dù là làm việc gì họ cũng đặt hết tâm trí vào, hoàn thành mọi thứ một cách trọn vẹn nhất. Trước khi bước qua năm 2022, tuổi Tuất có thể sẽ đổi đời.

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Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Đa số những người tuổi Tuất đều không được sinh ra trong gia đình khá giả, giàu có nên họ luôn có một sự mặc cảm nhất định. Vì sự mặc cảm này đã tạo thành động lực khiến họ ngày càng mạnh mẽ và nỗ lực hơn để tìm kiếm cơ hội đổi đời, mà cũng nhờ vậy mà họ thường giàu có viên mãn vào hậu vận. 

Tử vi học có nói, từ tháng 10 âm lịch này trở đi, tuổi Tuất sẽ có vận may lội ngược dòng. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng từ giờ đến cuối năm, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công nhờ sự chăm chỉ không ngừng. Trong vòng 2-3 năm tới, những người tuổi Tuất sẽ tạo dựng được cơ ngơi vững chắc, không chỉ giàu có viên mãn mà đời sống tinh thần cũng đủ đầy hạnh phúc khiến ai cũng ghen tị.

*Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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