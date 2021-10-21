4 con giáp hay bi quan chán nản, không dám vượt qua thách thức và mãi đắm chìm trong hai từ 'thất bại'

12 con giáp tử vi 21/10/2021 17:07

Có một kiểu người đặc biệt tiêu cực, nhất là khi gặp khó khăn hay thất bại nếu chỉ dựa vào sức mạnh tự thân họ thì rất khó để vượt qua.

Tuổi Tuất: Thái độ tiêu cực

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Người tuổi Tuất thường hay nhìn nhận sự việc theo hướng bi quan, cho dù không gặp chuyện gì lớn thì thái độ của họ cũng sẽ rất tiêu cực, chưa nói đến lúc gặp thất bại trong cuộc đời.

Theo họ thấy thì khi con người ta thất bại chính là lúc mọi thứ đều đã mất hết, không cần phải tốn công sức để đứng lên lần nữa mà cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Cho nên nếu như không có ai giúp đỡ, dựa vào năng lực của họ thì rất khó vượt qua sóng gió cuộc đời.

Tuổi Ngọ: Mức độ kỳ vọng đối với tương lai quá lớn

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Người cầm tinh con ngựa làm việc dứt khoát nhanh chóng và dễ mắc sai lầm, cho nên họ sẽ tràn trề hy vọng đối với tương lai. Thế nhưng kiểu hy vọng này lại là sự lạc quan mù quáng, bởi vì tính cách của người như vậy lại vô cùng cực đoan, nếu việc thuận lợi thì sẽ rất tốt, nếu không thuận lợi thì họ sẽ hết sức tiêu cực.

Người ta thường nói hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, nếu sự kỳ vọng đối với tương lai quá lớn nhưng sự việc lại không được thuận lợi thì rất có khả năng họ sẽ không thoát ra khỏi chuyện này được.

Tuổi Thìn: Không chấp nhận sự bình thường

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Người tuổi Thìn là kiểu người không chấp nhận cuộc sống như người bình thường, họ dám nghĩ dám làm nhưng nếu chuyện không đạt được hiệu quả như họ kỳ vọng thì họ sẽ vô cùng thất vọng, họ trở nên tiêu cực và rất khó để vượt qua những chuyện như vậy. Cho nên bạn bè ở bên cạnh họ cần quan tâm đến họ nhiều hơn, dẫn dắt và khuyên nhủ họ bởi vì dựa vào trạng thái tâm lý của bản thân họ thì sẽ không thể tự bước ra khỏi những thất bại này.

Tuổi Dần: Tâm lý dễ suy sụp

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Người tuổi Dần không dễ dàng cho phép mình thất bại, yêu cầu của họ đối với bản thân cực kỳ cao. Một khi sự việc không phát triển theo hướng đã được dự định thì tâm lý của họ rất dễ suy sụp. Con người ta khi đã suy sụp tâm lý thì sẽ rất khó thoát ra được.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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