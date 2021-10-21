Người sinh đúng giờ phúc khí, một đời giàu sang, vinh hoa phú quý đời sau hưởng thụ

12 con giáp tử vi 21/10/2021 09:41

Trong thuật số học, một ngày được chia thành mười hai giờ và người sinh vào mỗi giờ đều có số mệnh riêng. Vậy ai sẽ là người sinh vào giờ vàng, cuộc đời giàu sang, tiền bạc đầy nhà?

Sinh giờ Dậu (17h-19h)

Hoàng hôn là khoảng thời gian vô cùng tốt trong ngày cũng giống như lúc chạng vạng. Người sinh ra giờ Tuất có số mệnh vượng phu, nhưng vì sinh vào lúc hoàng hôn nên những năm đầu gặp những khó khăn nhất định.

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Họ sẽ không nhận được nhiều sự giúp đỡ từ gia đình và người thân mà phải tự lập từ rất sớm và bắt đầu từ con số không.

Giai đoạn đầu có thể họ làm việc chăm chỉ, nhưng lại chẳng thu về được nhiều thu nhập, tuy nhiên sức chịu đựng của họ lại được rèn luyện từng ngày. Cuộc đời họ lúc trẻ chịu càng nhiều cay đắng thì sau 35 tuổi lại càng thăng hoa mạnh mẽ.

Ngọc tốt thì sớm muộn cũng phát ra hào quang huy hoàng, cuộc đời sang trang triển vọng vô hạn, đừng ngại khó khăn nhé bạn!

Sinh giờ Tỵ (9h-11h)

Giờ Tỵ là khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng, thời gian này được ví như rồng cúi đầu, vì đã là rồng nên tài lộc chắc chắn hội tụ, phúc khí đầy mình.

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Người sinh giờ này thường là những người thông minh, lanh lợi, gặp rất nhiều may mắn và cát tường trong đời. Điều quan trọng của những người sinh giờ Tỵ là họ không phải người chỉ biết tham lam hưởng thụ.

Ngược lại họ có kế hoạch rất rõ ràng cho mục tiêu và lý tưởng của mình và sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được chúng. Trên con đường lập nghiệp, họ gặp được nhiều người tốt, nhận được sự giúp đỡ và đạt được thành tựu trong đời.

Có thể nói, người sinh giờ Tỵ, định sẵn may mắn nhưng muốn thành công lớn hay nhỏ là do bản thân họ quyết định.

Sinh giờ Dần (3h-5h)

Giờ Dần là khoảng thời gian từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, lúc này nhiệt độ tương đối thấp, trăng trên bầu trời cao và là lúc vạn vật bắt đầu chuyển mình sau giấc ngủ say.

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Trên thực tế, đây là khoảng thời gian tài lộc rất mạnh nên những người sinh vào giờ này là phúc khí tốt nhất trong trăm người.

Những người sinh giờ này có tướng mạo rất đặc biệt, dù không phải là sắc nước hương trời thì cũng mang trong mình khí chất mạnh mẽ.

Họ có khả năng khiến người khác phải phục tùng, có địa vị của người đứng đầu và thường được quý nhân giúp đỡ. Người sinh giờ này cần chú ý tránh bị kẻ tiểu nhân hãm hại.

Nếu có nền tảng gia đình vững chắc, họ có thể giàu có cả đời.

Dù có gặp phải khó khăn trở ngại gì đi chăng nữa thì sự nghiệp của họ cũng nhanh chóng có phần khởi sắc và không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc trong cuộc sống.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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