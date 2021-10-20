4 con giáp từ giờ đến cuối năm xui xẻo bủa vây, vận trình xuống dốc

12 con giáp tử vi 20/10/2021 11:44

Những tháng cuối năm 2021 sẽ là khoảng thời gian khó khăn và gian nan của 4 con giáp này khi sự nghiệp và tiền tài đều có dấu hiệu đi xuống. Vận xui có vẻ như đang bủa vây 4 con giáp này, nhưng hãy cứ bình tĩnh vì mọi chuyện sẽ qua rất nhanh.

Tuổi Tý

Càng về cuối năm, tuổi Tý không gặp nhiều may mắn, đặc biệt trên phương diện tiền bạc. Các hoạt động xã giao liên miên, phức tạp khiến bạn phải tốn kém không ít.

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Thêm vào đó, chuyện làm ăn kinh doanh không được thuận lợi, thậm chí có người rơi vào hoàn cảnh phải bù lỗ. Kẻ tiểu nhân còn có thể xuất hiện cản trở vận trình tuổi Tý thêm trúc trắc.

Vì thế, bản mệnh cần hành sự thận trọng, tiết chế cảm xúc. Ngoài ra, tuổi Tý hãy suy nghĩ kĩ trước khi đầu tư, mở rộng kinh doanh để tránh để tiền bạc thất thoát.

Tuổi Mão

Gần về cuối năm 2021, sự nghiệp của tuổi Mão gặp nhiều trắc trở, phải đối diện với sự cạnh tranh của bạn bè, đồng nghiệp, đối tác. Đặc biệt, bản mệnh cần đề phòng kẻ xấu lừa gạt hoặc lợi dụng uy tín để làm điều sai trái. 

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Chưa hết, trạng thái tinh thần của tuổi Mão thời điểm này không được tốt. Dù đang làm việc vẫn thường có ý muốn bỏ dở giữa chừng.

Phương diện tiền bạc cũng không mấy suôn sẻ, thuận lợi. Tình trạng cạnh tranh gay gắt diễn ra, thậm chí một số người còn rơi vào rắc rối pháp luật, tạm dừng hợp tác…

Tuổi Thìn

Mặc dù, tuổi Thìn kiếm được tiền nhưng chính những công việc đó lại tạo nên áp lực khiến sức khỏe của họ giảm sút. Trong thời gian này, bản mệnh phải chịu áp lực từ nhiều phía. 

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Trên con đường sự nghiệp, tuổi Thìn phải đối mặt với nhiều trở ngại, kém may mắn khi không tìm được quý nhân trợ giúp. Tuổi Thìn lại hành sự thiếu thận trọng nên dễ khiến người khác đố kị.

Tốt hơn hết, tuổi Thìn nên tránh xa những tranh đoạt, đấu đá kẻo ảnh hưởng đến cả tình duyên và tài lộc. Bạn còn cần cẩn trọng với các mối quan hệ hợp tác, tránh tiến hành các hoạt động đầu tư có tính mạo hiểm cao.

Tuổi Hợi

Trên thực tế, khoảng thời gian cuối năm này là thời điểm để người tuổi Hợi bứt phá nhưng không có nghĩa bạn không gặp phải trở ngại. Trong công việc, tuổi Hợi chịu nhiều áp lực. 

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Bạn có thể bị kẻ khác đặt điều nói xấu, gây ảnh hưởng không ít đến cảm xúc cá nhân và cái nhìn của người khác. Tuổi Hợi nên suy nghĩ lạc quan, lắng nghe góp ý, chớ nên cứng đầu, làm mọi việc theo ý mình.

Trong gia đình, mâu thuẫn giữa các thành viên nảy sinh khiến tuổi Hợi dễ cảm thấy chán trường. Đôi bên cần nói chuyện nghiêm túc với nhau, chớ nên đề cao cái tôi bản thân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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