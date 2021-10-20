3 con giáp nam sau khi lấy vợ sẽ giữ khoảng cách với người khác giới, toàn tâm toàn ý yêu thương mỗi vợ

12 con giáp tử vi 20/10/2021 07:27

Ba con giáp này sau khi lấy vợ chỉ biết đến vợ, toàn tâm toàn ý yêu thương, chiều chuộng vợ, không xã giao hay ‘thả thính' bất cứ người khác giới nào.

Tuổi Thìn

Đàn ông tuổi Thìn là người rất có trách nhiệm trong chuyện tình cảm. Khi đã yêu đối phương thì họ sẽ luôn một lòng và trao trọn trái tim cho người đó. Cho nên, sau khi kết hôn nam tuổi Thìn sẽ luôn giữ khoảng cách với những người khác giới xung quanh vì họ rất sợ nửa kia sẽ hiểu lầm, cũng không muốn làm tổn thương người ấy.

3 con giáp nam sau khi lấy vợ sẽ giữ khoảng cách với người khác giới, toàn tâm toàn ý yêu thương mỗi vợ - Ảnh 1

Để đối phương có cảm giác an toàn, người tuổi Thìn luôn biết giới hạn và không nảy sinh quan hệ thân mật với người khác phái. Sau khi kết hôn, họ rất yêu chiều vợ và biết chăm lo cho gia đình. Người đàn ông tuổi Thìn luôn dành nhiều thời gian để ở bên người bạn đời và quan tâm đến cảm nhận của đối phương. Họ quả thật là một người chồng tuyệt vời.

Tuổi Dậu

Người đàn ông tuổi Dậu từ nhỏ đã thiếu đi cảm giác an toàn. Vì vậy, sau khi kết hôn họ sẽ rất trân trọng những người ở bên cạnh, đặc biệt là nửa kia của mình. Sau đó, họ sẽ tìm mọi cách để cho vợ luôn có cảm giác an toàn và không có bất cứ mối quan hệ mập mờ nào với người khác giới.

3 con giáp nam sau khi lấy vợ sẽ giữ khoảng cách với người khác giới, toàn tâm toàn ý yêu thương mỗi vợ - Ảnh 2

Người tuổi Dậu không muốn người bạn đời của mình chịu bất cứ tổn thương nào. Sau khi tan ca, họ sẽ lập tức đi thẳng về nhà bầu bạn với vợ và gia đình nhỏ chứ không hề ra ngoài rượu chè với đồng nghiệp.

Tuổi Hợi

Đàn ông tuổi Hợi là người ấm áp và biết chăm sóc người khác. Đặc biệt, sau khi kết hôn họ sẽ rất tốt với vợ của mình, ngày nào cũng hy vọng có thể ở cạnh người ấy. Sau khi có vợ, họ sẽ có khoảng cách nhất định với những người khác giới, không muốn vợ hiểu lầm mình là kẻ một dạ hai lòng.

3 con giáp nam sau khi lấy vợ sẽ giữ khoảng cách với người khác giới, toàn tâm toàn ý yêu thương mỗi vợ - Ảnh 3

Người tuổi Hợi sẽ luôn toàn tâm toàn ý với một người, cả đời cũng không thay đổi. Trong lòng họ, vợ chồng là phải thật lòng với nhau, thông cảm và bao dung cho nhau, như vậy thì hôn nhân mới có thể hạnh phúc mỹ mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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