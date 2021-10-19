4 con giáp có giác quan thứ 6 nhạy bén, linh cảm rất chuẩn, đôi khi chỉ nhìn sơ qua là biết đối phương muốn nói gì

Nếu Sửu dự đoán được chặng đường phía trước có chút mạo hiểm nhưng không quá nguy cấp thì họ sẽ dũng cảm bước tiếp. Sửu sẵn sàng chấp nhận đương đầu với những điều khó khăn nên thành công đến với người tuổi Sửu cũng khá cao.

Người tuổi Sửu có trực giác vô cùng tinh tế và nhạy cảm. Họ sở hữu giác quan thứ sáu vô cùng mạnh. Nhờ đó, họ dự đoán được nhiều điều nguy hiểm rình rập và có thể tránh được những điều không may. Nếu Sửu đưa ra lời khuyên thì bạn chớ nên bỏ qua.

Trong tình cảm, Mùi là người chung thủy, đã yêu ai thì rất sâu đậm. Giác quan thứ 6 của họ trong tình cảm cũng rất nhạy bén.

Giác quan thứ 6 của người tuổi Mùi khá mạnh. Đặc biệt là với phụ nữ thì rất chính xác bởi họ có thể hiểu được tâm tư của người khác.

Một khi họ đã nghi ngờ thì chắc chắn là có vấn đề. Đôi khi họ biết rõ bí mật của đối phương nhưng vẫn giả vờ làm ngơ vì không muốn đối phương khó xử.

Họ không nói nhưng bạn đừng nghĩ có thể qua mặt được họ. Một khi sức chịu đựng của Mùi đạt đến giới hạn, họ sẽ “đá phăng” những kẻ lừa dối mình mà không hề hối tiếc.

Tuổi Mão

Mão có khả năng quan sát rộng, bao quát tốt và tự động phân tích thông tin cực kỳ nhạy bén. Chính vì vậy mà mặc dù không phải người sinh ra đã có giác quan thứ 6 nhưng những dự cảm của Mão cũng khá chính xác.

Người tuổi Mão thường quan tâm mọi người nghĩ gì và luôn cố gắng không làm người khác buồn. Khả năng giao tiếp của con giáp này rất tốt nên cũng nhận được nhiều sự yêu mến.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thường mang đến cho người khác cảm giác an toàn. Trong mọi vấn đề họ thường khá bình tĩnh khi đưa ra quyết định. Người tuổi Hợi luôn khiến người khác phải dè chừng với mình.

Bên cạnh đó, trực giác của họ cũng cực kỳ chính xác. Tuy nhiên, không hẳn là tự nhiên mà là do người tuổi Hợi có khả năng phân tích và đánh giá mọi thứ xung quanh.

Trong hôn nhân, nếu đối phương có bí mật gì thì thông qua ánh mắt, biểu hiện, lời nói, suy nghĩ, tuổi Hợi đều đọc được một cách rõ ràng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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