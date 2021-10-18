3 con giáp tuyệt đối không còn rung động vì người yêu cũ bất kể lý do gì

12 con giáp tử vi 18/10/2021 11:47

Những con giáp này rất kiên trì theo đuổi, gắn bó như hình với bóng khi còn yêu, nhưng một khi đã chia tay, đừng mong họ rung động lại. Họ luôn có sự chuẩn bị cho việc dù xảy ra bất cứ vấn đề gì thì khi đối phương đã nói lời chia tay thì mọi chuyện chắc chắn đã kết thúc.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể rất dịu dàng và thân thiết với bạn, nhưng cũng có thể rất lạnh lùng và tuyệt tình. Điều này phụ thuộc vào mối quan hệ của hai người.

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Nếu chuyện tình cảm với nhau đi đến hồi kết, người tuổi Dậu sẽ tuyệt đối không quay đầu lại. Mặc dù rất khó để nhanh chóng quên đi đối phương và trong lòng phải kiềm chế rất lâu nhưng người tuổi Dậu cũng sẽ không dính líu đến đối phương một chút nào nữa.

Tuổi Tỵ

Đừng thấy lúc người tuổi Tỵ theo đuổi người khác một cách kiên quyết không chùn bước hoặc là quyến luyến không rời đối phương như thể không đạt được mục tiêu sẽ không buông bỏ, rồi nghĩ họ là người lụy tình và không dứt được chuyện tình cảm. 

 

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Thực ra đối với người tuổi Tỵ khi tình cảm tan vỡ thì chia tay là chia tay, quyết không thể quay lại với tình cũ. Họ có thể kiên trì từng bước mà tranh đấu vì người mình thích, nhưng tuyệt đối sẽ không vì người đã bỏ rơi mình mà bước vào cái bẫy thêm một lần nữa.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ không muốn làm ra những chuyện khiến cho bản thân phải hối hận. Trong chuyện tình cảm cũng vậy, một khi đã quyết định điều gì, tuyệt đối sẽ không hối hận dù bản thân có bị tổn thương hay không. 

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Cho nên, dù họ còn thích đối phương nhưng khi đã chia tay, chắc chắn có lý do của riêng mình. Và họ cũng sẽ không có dự định sẽ rung động lại lần nữa.

Có thể nói người tuổi Ngọ tuyệt tình, nhưng họ sẽ không vô duyên vô cớ mà trở nên như vậy trừ khi chuyện tình cảm đó xảy ra vấn đề.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

Ảnh minh họa: Internet

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