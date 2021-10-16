3 con giáp sống phải luôn tuân thủ theo nguyên tắc, tự mình làm mệt mỏi mình

12 con giáp tử vi 16/10/2021 16:26

Trong cuộc sống không phải cứ nguyên tắc đã là tốt. Đôi khi nguyên tắc quá cũng khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng, những con giáp này luôn sống theo một nguyên tắc nhất định đôi khi làm cho đối phương cảm thấy khó gần.

Tuổi Tý

Tý luôn muốn chủ động mọi việc trong cuộc sống. Họ luôn xác định công việc sẽ làm, đầu cuối một cách rõ ràng. Họ ghét cảm giác cuộc đời mình chẳng biết rồi sẽ đi về đâu một cách thiếu định hướng.

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Mặt trái của việc theo đuổi những nguyên tắc đó là khó hòa hợp với người sống cùng. Họ thường tỏ ra khó chịu với những người không tuân thủ nguyên tắc giống như họ.

Vì tính cách này, Tý thường cần nhiều thời gian trong việc làm quen với đối tượng có lối sống khác mình. Sự nguyên tắc thái quá của bạn có thể khiến đối phương cảm thấy bạn vô cảm và đi nói xấu bạn. Điều này khiến bạn cảm thấy mệt mỏi vì vướng vào họa thị phi.

Tuổi Tỵ

Sự nguyên tắc của Tỵ thể hiện rất rõ trong cách sinh hoạt hàng ngày. Con giáp này sẽ không thể chấp nhận sống theo phong cách tự do, tùy hứng và không biết sẽ làm gì vào ngày cuối tuần.

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Tỵ hiểu nhu cầu hưởng thụ của con người nhưng lại luôn muốn những người xung quanh mình phải thực hiện theo những tiêu chuẩn mà Tỵ đã đặt ra.

Trong công việc, Tỵ cũng muốn mọi thứ diễn ra theo quy trình cụ thể, không một chút sai sót. Tuy nhiên, vì quá tin tưởng vào điều đó nên Tỵ trở thành con giáp thiếu năng lực xử lý vấn đề do cuộc sống luôn diễn biến khó lường.

Tỵ có năng lực, có tài năng nhưng lại thiếu đi sự linh hoạt nên sẽ nhận về mình thiệt thòi khi ai đó đánh giá sai năng lực của họ.

Tuổi Thân

Thân sống khá cầu toàn và luôn muốn mình phải hoàn hảo nhất. Thân tự đặt ra khuôn mẫu cho sự hoàn hảo mà quên mất rằng chính mình cũng không hoàn hảo để thực hiện tốt các tiêu chuẩn đó. Cứ cố gắng theo đuổi thì càng khiến Thân mệt mỏi hơn mà thôi.

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Thân dễ nổi nóng với những người đi chệch khỏi khuôn mẫu, chỉ quan tâm đến kết quả mà không chú ý đến quá trình. Thậm chí Thân còn nói những lời làm tổn thương đối phương. Ngay cả vàng 10 cũng có thể lẫn tạp chất thì Thân cũng nên linh động hơn.

Sự tương đối là thuộc tính không thể phủ nhận. Vì vậy, khuôn khổ đặt ra cũng phải có độ linh hoạt nhất định Thân nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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