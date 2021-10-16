Những con giáp nữ đàn ông có nằm mơ cũng muốn chinh phục cho bằng được

Cô nàng tuổi Thân bề ngoài nói chuyện rất khách sáo, trong những tình huống thông thường sẽ mỉm cười một cách lịch sự, còn ở trong đám đông họ đều giữ thái độ khá lễ nghĩa. Nhưng nội tâm họ nghĩ như thế nào, người khác rất khó đoán.

Người tuổi Thân còn là người trí thức, họ thích kiểu người thông minh, tâm hồn thú vị và chỉ số IQ cao. Người đàn ông không thông minh thường sẽ không chinh phục được cô nàng tuổi Thân, nói không chừng lại bị đùa bỡn ngược lại.

Thực ra cô nàng tuổi Thân có trí óc khá linh hoạt và tư tưởng tỉ mỉ, lúc nào cũng luôn giữ thái độ xem chừng. Có thể ngoài mặt vẫn cười và nói chuyện lịch sự với bạn bè, nhưng trong lòng đã nổi cơn cuồng phong đến mức muốn thổ huyết.

Tuổi Tý

Cô nàng tuổi Tý là người khá tinh nhanh. Ngoài mặt họ là cô em gái dịu dàng, mềm mỏng nhưng bên trong lại có chút khôn ngoan, sắc sảo. Không giống với vẻ ngoài ngây thơ, trong lòng họ không thể nhịn được những người khác giới coi khinh mình.

Khi bị người đàn ông nào xem thường, khả năng cao là họ đã ghi nhớ thật kỹ tên người đó để đợi ngày trả thù lại.

Tuy nhiên, cô nàng tuổi Tý cũng được rất nhiều người hâm mộ bởi suy cho cùng, các chàng trai đều thích các cô gái xinh đẹp lại dịu dàng.

Bí kíp cho ai muốn chinh phục được cô nàng tuổi Tý là phải luôn đối tốt với họ, nội tâm phải trong sáng và không được có tâm cơ với họ.

Tuổi Tỵ

Cô nàng tuổi Tỵ là người rất hấp dẫn, bình thường họ hay chú trọng bề ngoài và hướng đến phong cách chị đại, cá tính và lạnh lùng. Cộng thêm trí óc linh hoạt, họ biết dùng những chiêu phù hợp để đối phó với những người khác nhau.

Cô nàng tuổi Tỵ lúc vui lúc giận với nụ cười mê người khiến cho các chàng trai không ngừng nghĩ tới và cũng làm trỗi dậy tính chinh phục của đàn ông. Nhưng lợi dụng tiền bạc để tấn công họ thì rất khó có tác dụng, bạn cần phải trở thành kiểu người mà họ thích mới được.

Nếu chỉ theo đuổi một cách điên cuồng cũng có thể khiến cho họ cảm thấy mới mẻ một khoảng thời gian. Nhưng qua khoảng thời gian đã trở nên nhàm chán đó, tự họ cũng sẽ biến mất.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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