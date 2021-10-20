Đôi khi một chuyện tình cảm chỉ bắt đầu khi một người dám lên tiếng trước, nhưng với những con giáp này họ nhất định không phải là người mở lời trước.

Tuổi Sửu: Không có dũng khí Khi người tuổi Sửu thích một người, họ liền đem tình cảm của mình giấu vào bên trong chứ không dám biểu hiện ra ngoài vì không có dũng khí để tỏ tình. Họ lo sợ đối phương sẽ xem thường mình và cũng rất tự ti về bản thân. Người tuổi Sửu càng sợ rằng sau khi tỏ tình, ngay cả cơ hội được tiếp xúc cũng không còn nữa. Cho nên, người tuổi Sửu chọn cách đứng từ xa quan sát đối phương, chỉ hy vọng người đó sống tốt là quá đủ rồi. Họ cảm thấy tình trạng như vậy cũng tốt, tuy không thể ở bên cạnh người mình yêu nhưng vẫn có thể được nhìn thấy nửa kia vui vẻ.

Tuổi Tỵ: Thể diện là quan trọng nhất Người tuổi Tỵ vô cùng trọng thể diện nên không muốn chủ động tỏ tình, bởi họ cảm thấy đây là một chuyện vô cùng mất mặt. So với việc khiến cho họ mất đi đối phương, thì chuyện mất mặt còn khiến họ khó chấp nhận hơn nhiều. Trong suy nghĩ của người tuổi Tỵ, đối phương nên là người chủ động tỏ tình với họ hoặc cả hai đều có sự tương tác ngầm với nhau là đủ để có thể ở bên nhau mà không cần nói ra. Cho nên, đối với người thích thể diện như người tuổi Tỵ thì trong tình yêu chỉ có thể là thế bị động. Dù họ có thích một người như thế nào, họ cũng kiên quyết không chịu nói ra.

Tuổi Tuất: Nếu đối phương cũng thích thì họ phải chủ động trước Người tuổi Tuất muốn tìm một người yêu họ còn hơn cả bản thân mình, bởi họ cảm thấy như vậy mới có thể đi đến hạnh phúc. Vì vậy, họ cảm thấy ai chủ động tỏ tình trong chuyện tình cảm trước thì người đó thua là điều chắc chắn. Cho nên, người thuộc tuổi Tuất dù rất thích đối phương, nhưng cũng sẽ không chủ động nói ra. Đối với họ mà nói, nếu đối phương cũng thích họ thì phải chủ động đến theo đuổi họ. Còn nếu đối phương đã không thích mình đến như vậy, thì họ cũng không nhất thiết phải theo đuổi người đó. *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. Ảnh minh họa: Internet

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