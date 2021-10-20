3 con giáp lỡ 'đánh rơi cuộc tình' chỉ vì không nói lời thổ lộ, khi họ đi rồi mới cảm thấy nuối tiếc

12 con giáp tử vi 20/10/2021 07:28

Đôi khi một chuyện tình cảm chỉ bắt đầu khi một người dám lên tiếng trước, nhưng với những con giáp này họ nhất định không phải là người mở lời trước.

Tuổi Sửu: Không có dũng khí

Khi người tuổi Sửu thích một người, họ liền đem tình cảm của mình giấu vào bên trong chứ không dám biểu hiện ra ngoài vì không có dũng khí để tỏ tình. Họ lo sợ đối phương sẽ xem thường mình và cũng rất tự ti về bản thân. Người tuổi Sửu càng sợ rằng sau khi tỏ tình, ngay cả cơ hội được tiếp xúc cũng không còn nữa.

12 con giap 1

Cho nên, người tuổi Sửu chọn cách đứng từ xa quan sát đối phương, chỉ hy vọng người đó sống tốt là quá đủ rồi. Họ cảm thấy tình trạng như vậy cũng tốt, tuy không thể ở bên cạnh người mình yêu nhưng vẫn có thể được nhìn thấy nửa kia vui vẻ. 

Tuổi Tỵ: Thể diện là quan trọng nhất

Người tuổi Tỵ vô cùng trọng thể diện nên không muốn chủ động tỏ tình, bởi họ cảm thấy đây là một chuyện vô cùng mất mặt. So với việc khiến cho họ mất đi đối phương, thì chuyện mất mặt còn khiến họ khó chấp nhận hơn nhiều. 

12 con giap 2

Trong suy nghĩ của người tuổi Tỵ, đối phương nên là người chủ động tỏ tình với họ hoặc cả hai đều có sự tương tác ngầm với nhau là đủ để có thể ở bên nhau mà không cần nói ra. Cho nên, đối với người thích thể diện như người tuổi Tỵ thì trong tình yêu chỉ có thể là thế bị động. Dù họ có thích một người như thế nào, họ cũng kiên quyết không chịu nói ra.

Tuổi Tuất: Nếu đối phương cũng thích thì họ phải chủ động trước

Người tuổi Tuất muốn tìm một người yêu họ còn hơn cả bản thân mình, bởi họ cảm thấy như vậy mới có thể đi đến hạnh phúc. Vì vậy, họ cảm thấy ai chủ động tỏ tình trong chuyện tình cảm trước thì người đó thua là điều chắc chắn. 

12 con giap 3

Cho nên, người thuộc tuổi Tuất dù rất thích đối phương, nhưng cũng sẽ không chủ động nói ra. Đối với họ mà nói, nếu đối phương cũng thích họ thì phải chủ động đến theo đuổi họ. Còn nếu đối phương đã không thích mình đến như vậy, thì họ cũng không nhất thiết phải theo đuổi người đó. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

3 con giáp mệnh phú quý: Tình duyên thăng hoa, sức khỏe dồi dào, tiền tài 'ùn ùn' kéo đến

3 con giáp mệnh phú quý: Tình duyên thăng hoa, sức khỏe dồi dào, tiền tài 'ùn ùn' kéo đến

Dù cuộc sống có lúc gặp khó khăn nhưng cuộc đời của 3 con giáp này vẫn rất đáng ngưỡng mộ cả về tình duyên, tiền tài và sức khỏe. Khiến những người xung quanh phải cảm thấy ganh tị về sự thành công của họ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi chiêm tinh học

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 30 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 3 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 59 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai